4 lợi ích khi trồng hành lá trong nhà

Hành lá là loại rau gia vị xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Một bát canh, đĩa trứng, tô mì hay món xào đôi khi chỉ cần thêm vài cọng hành thái nhỏ là đã thơm và bắt mắt hơn. Thế nhưng cũng chính vì mỗi lần sử dụng không nhiều, hành mua về thường dễ rơi vào cảnh dùng chưa hết đã héo, úa hoặc bị bỏ quên trong tủ lạnh. Nếu trong nhà có một khoảng sân nhỏ, ban công hay vị trí đủ ánh sáng, gia đình có thể dành một chiếc chậu để trồng hành lá. Loại cây này có thể trồng trong chậu, không đòi hỏi diện tích lớn và phần lá còn có khả năng mọc trở lại sau khi cắt nếu gốc và rễ vẫn khỏe.

1. Luôn có sẵn hành lá trong nhà

Lợi ích dễ nhận thấy nhất là sự tiện lợi. Hành lá không giống những loại rau thường được sử dụng với số lượng lớn trong một bữa ăn. Có món chỉ cần một hai cọng để tạo mùi thơm hoặc thêm màu sắc, vì vậy việc có sẵn một chậu hành ngay tại nhà khá hữu ích. Đang nấu canh mới nhớ chưa mua hành hay buổi sáng muốn thêm chút hành vào bát mì, gia đình không nhất thiết phải đi mua chỉ vì thiếu một loại rau gia vị. Khi cây đã phát triển đủ lớn, bạn có thể thu hoạch lượng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng thay vì cắt cả chậu cùng lúc. Đương nhiên, một vài chậu nhỏ khó có thể thay thế hoàn toàn lượng hành gia đình mua hằng ngày nếu sử dụng nhiều. Nhưng với nhu cầu dùng vài cọng mỗi lần, sự tiện lợi này lại rất dễ cảm nhận.

2. Hạn chế cảnh mua về chưa ăn hết đã héo

Ai thường xuyên nấu ăn có lẽ không xa lạ với một bó hành còn thừa nằm trong ngăn rau của tủ lạnh. Hành lá sau khi thu hoạch vẫn tiếp tục mất nước và chất lượng sẽ giảm dần nếu bảo quản không phù hợp. Lá có thể mềm, héo, úa và cuối cùng phải bỏ đi dù ban đầu chỉ mới sử dụng một phần. Trồng tại nhà giải quyết vấn đề theo một cách khác. Thay vì thu hoạch cả bó rồi tìm cách giữ cho tươi, gia đình có thể để cây tiếp tục phát triển trong chậu và cần bao nhiêu mới cắt bấy nhiêu. Điều này đặc biệt hữu ích với gia đình ít người hoặc không nấu ăn mỗi ngày. Một chậu hành nhỏ có thể giúp giảm tình trạng mua cả bó chỉ để dùng vài cọng rồi phần còn lại bị bỏ phí.

3. Cắt lá rồi vẫn có thể chờ cây mọc tiếp

Đây là một trong những điểm thú vị nhất khi tự trồng hành lá. Nếu chỉ thu hoạch phần lá và giữ lại phần gốc cùng bộ rễ khỏe mạnh, cây có khả năng tiếp tục phát triển và cho ra những lá mới. Bởi vậy, gia đình không nhất thiết phải nhổ cả cây mỗi khi cần hành để nấu ăn. Có thể cắt lượng lá cần sử dụng, sau đó tiếp tục chăm sóc phần gốc còn lại để chờ những đợt lá tiếp theo.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa một gốc hành có thể cho thu hoạch mãi mãi. Khả năng mọc lại, tốc độ phát triển và chất lượng lá còn phụ thuộc vào tình trạng cây, ánh sáng, nước, dinh dưỡng cũng như điều kiện trồng. Sau một thời gian, cây có thể yếu đi và cần được thay mới.

4. Vừa có rau gia vị, vừa thêm một khoảng xanh nhỏ

Không phải gia đình nào cũng có diện tích để làm một vườn rau, đặc biệt với những người sống trong nhà phố hoặc chung cư. Hành lá lại khá phù hợp với kiểu trồng quy mô nhỏ bởi cây có thể phát triển trong chậu hoặc khay trồng rau nếu có đủ đất, ánh sáng và khả năng thoát nước. Một vài bụi hành mọc thẳng, xanh mướt đặt ở ban công, sân nhỏ hay khu vực đủ sáng vừa cung cấp rau gia vị, vừa tạo thêm một khoảng xanh cho ngôi nhà. Thay vì tất cả chậu cây chỉ để trang trí, gia đình có thể xen thêm những loại cây vừa nhìn xanh mắt vừa sử dụng được trong căn bếp.

Dù vậy, "trồng trong nhà" không có nghĩa hành lá có thể được đặt ở bất cứ góc nào. Cây vẫn cần ánh sáng để phát triển, vì vậy nên ưu tiên ban công, sân, bậu cửa hoặc vị trí nhận được ánh sáng tự nhiên phù hợp thay vì một góc phòng tối và bí.

Muốn trồng thử, có thể bắt đầu rất đơn giản

Gia đình có thể giữ lại những gốc hành còn khỏe và có rễ sau khi sơ chế. Chuẩn bị một chiếc chậu có lỗ thoát nước, cho đất trồng tơi xốp vào rồi đặt phần gốc hành xuống đất, để phần thân phía trên nhô lên. Sau khi trồng, tưới vừa đủ để duy trì độ ẩm nhưng không để đất sũng nước, đồng thời đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng. Khi lá mới phát triển đủ lớn, có thể cắt phần cần sử dụng và tiếp tục giữ lại gốc để cây mọc tiếp. Nếu muốn duy trì chậu hành lâu dài, gia đình cũng có thể trồng mới từ hạt hoặc cây giống thay vì chỉ phụ thuộc vào việc trồng lại những gốc hành đã mua.