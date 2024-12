4 lý do bạn nên chờ mua iPhone 17 Air

Trong bối cảnh mà những cải tiến nhỏ giọt trên các dòng iPhone Pro đang dần trở nên quen thuộc, Apple dường như đang ấp ủ một sản phẩm đầy bất ngờ mang tên iPhone 17 Air. Không đơn thuần là một phiên bản rút gọn, chiếc điện thoại này được dự đoán sẽ sở hữu những lợi thế riêng biệt, khác với iPhone 17 Pro.

1. Thiết kế siêu mỏng

Điểm nhấn đầu tiên và có lẽ là ấn tượng nhất chính là thiết kế siêu mỏng đầy đột phá. Giữa một rừng smartphone ngày càng dày cộm, iPhone 17 Air được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, một bước đi táo bạo gợi nhớ đến sự thanh thoát của iPhone 6 huyền thoại. Dù việc tối ưu độ mỏng có thể đi kèm với những đánh đổi về pin hay camera, nhưng rõ ràng, yếu tố thẩm mỹ và cảm giác "tương lai" mà thiết kế này mang lại là vô cùng hấp dẫn.

Thiết kế siêu mỏng của iPhone 17 Air. Ảnh: MacRumors

2. Kích thước màn hình hợp lý

iPhone 17 Air không chỉ gây ấn tượng với thiết kế nổi bật mà còn được kỳ vọng sở hữu kích thước màn hình lý tưởng, nằm giữa iPhone 17 Pro (dự kiến 6.3 inch) và iPhone 17 Pro Max (dự kiến 6.9 inch). Với màn hình được đồn đoán khoảng 6.6 inch, sản phẩm này hứa hẹn là lựa chọn hoàn hảo cho những người tìm kiếm thiết bị vừa đủ lớn để thưởng thức nội dung giải trí, vừa đủ nhỏ gọn để thao tác dễ dàng bằng một tay.

iPhone 17 Air sẽ có màn hình nằm giữa kích cỡ của dòng Pro và Pro Max. Ảnh: PhoneArena

3. Mức giá rẻ hơn

Một yếu tố quan trọng khác có thể khiến iPhone 17 Air trở nên hấp dẫn hơn chính là mức giá dễ chịu hơn. Những tin đồn ban đầu từng khiến nhiều người nghĩ đến một phiên bản "Ultra" siêu cao cấp, nhưng những thông tin gần đây cho thấy iPhone 17 Air sẽ định vị ở phân khúc thay thế cho dòng Plus trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc, dù có thể đắt hơn một chút so với phiên bản Plus tiền nhiệm, iPhone 17 Air vẫn sẽ là lựa chọn kinh tế hơn so với các mẫu Pro.

iPhone 17 Air vẫn sẽ có mức giá ngang dòng iPhone 16 hiện tại. Ảnh: CNET

4. Chip 5G của Apple

Cuối cùng, một yếu tố mang tính "tương lai" nhưng không kém phần quan trọng là việc iPhone 17 Air có thể là thiết bị đầu tiên được trang bị modem 5G do chính Apple phát triển. Trong khi các mẫu Pro được dự kiến vẫn sử dụng modem của Qualcomm, iPhone 17 Air sẽ tiên phong cho công nghệ "cây nhà lá vườn" này. Dù có thể còn một số hạn chế so với modem hiện tại, nhưng modem của Apple hứa hẹn khả năng tích hợp sâu hơn với chip xử lý, giúp tiết kiệm năng lượng, cải thiện khả năng bắt sóng và hỗ trợ tốt hơn các tính năng kết nối vệ tinh.

Apple sẽ tự phát triển chip 5G để sử dụng cho iPhone. Ảnh: Apple

Trong khi dòng Pro tiếp tục nổi bật với những cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng và camera, iPhone 17 Air lại ghi điểm nhờ thiết kế tinh tế, kích thước hợp lý và mức giá cạnh tranh. Liệu sản phẩm này có đủ sức tạo nên sự đột phá trên thị trường smartphone cao cấp? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong sự kiện ra mắt chính thức vào tháng 9 năm sau.