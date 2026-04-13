4 mẫu áo hoàn hảo để mặc đi du lịch, vừa nhẹ mát vừa ăn ảnh

Khi chuẩn bị cho một chuyến du lịch, việc lựa chọn trang phục luôn khiến nhiều người đau đầu. Không chỉ cần đẹp, quần áo còn phải thoải mái, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong số đó, áo là món đồ đóng vai trò quan trọng vì có thể thay đổi diện mạo tổng thể chỉ trong tích tắc. Dưới đây là 4 mẫu áo vừa thời trang vừa tiện dụng, giúp bạn luôn tự tin trong mọi hành trình.

Áo điệu

Áo điệu là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Với các chi tiết như bèo nhún, tay phồng, cổ vuông hay thắt nơ, kiểu áo này dễ dàng tạo nên vẻ ngoài nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Khi đi du lịch, đặc biệt là ở những địa điểm mang tính "check-in" như quán cà phê xinh xắn hay khu phố cổ, áo điệu giúp bạn có ngay những bức ảnh đầy cảm xúc. Chỉ cần kết hợp cùng chân váy midi hoặc quần jeans đơn giản, bạn đã có một outfit vừa tinh tế vừa cuốn hút.

Ngoài ra, chất liệu của áo điệu thường khá nhẹ như cotton, voan hoặc lụa mỏng, giúp người mặc cảm thấy thoải mái trong thời tiết nóng. Đây là điểm cộng lớn cho những chuyến đi dài ngày.

Áo thun

Nếu phải chọn một món đồ đặc trưng cho mọi chuyến du lịch, áo thun chắc chắn đứng đầu danh sách. Sự linh hoạt của áo thun nằm ở khả năng phối đồ gần như không giới hạn. Bạn có thể mặc cùng quần short, quần jeans, chân váy hoặc thậm chí là layering với áo khoác nhẹ.

Áo thun trơn mang lại vẻ ngoài tối giản, trong khi áo in họa tiết lại giúp bạn thể hiện cá tính riêng. Đặc biệt, với những chuyến đi cần di chuyển nhiều như leo núi, tham quan hoặc dạo phố cả ngày, áo thun luôn là lựa chọn tối ưu nhờ độ co giãn và thoáng mát.

Một mẹo nhỏ là nên chọn áo thun có form hơi rộng để tạo cảm giác thoải mái hơn và dễ dàng "biến hóa" phong cách. Bạn có thể sơ vin gọn gàng hoặc buộc vạt áo để tạo điểm nhấn trẻ trung.

Áo sơ mi oversized

Áo sơ mi oversized đang trở thành xu hướng được yêu thích trong những năm gần đây, đặc biệt là với các tín đồ du lịch. Điểm nổi bật của kiểu áo này nằm ở form dáng rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thời trang hiện đại.

Khi đi biển, bạn có thể dùng áo sơ mi oversized như một lớp khoác ngoài bikini hoặc áo hai dây. Khi dạo phố, chỉ cần mặc cùng quần short hoặc quần ống rộng, bạn đã có một set đồ cực kỳ "chill" và hợp xu hướng.

Ngoài ra, áo sơ mi oversized còn có thể biến tấu thành váy ngắn nếu đủ dài, giúp bạn tiết kiệm không gian vali mà vẫn có nhiều lựa chọn trang phục. Đây chính là lý do khiến item này trở thành "must-have" trong mọi chuyến đi.

Áo tank top

Áo tank top là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch mùa hè, đặc biệt là khi đi biển. Với thiết kế sát nách, kiểu áo này mang lại cảm giác mát mẻ và cực kỳ thoải mái, đặc biệt trong thời tiết nóng bức.

Không chỉ phù hợp với phong cách năng động, áo tank top còn có thể trở nên quyến rũ khi kết hợp cùng quần ống rộng, chân váy dài hoặc quần short cạp cao. Sự đơn giản của áo giúp bạn dễ dàng phối đồ mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Một điểm cộng khác là áo tank top rất nhỏ gọn, dễ gấp và không chiếm nhiều diện tích trong hành lý. Bạn có thể mang theo nhiều màu sắc khác nhau để thay đổi phong cách mỗi ngày mà không lo nặng vali.

Với những ai yêu thích layering, tank top cũng là lớp nền hoàn hảo để mặc bên trong áo sơ mi, áo khoác hoặc cardigan. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn khi thời tiết thay đổi trong chuyến đi.

