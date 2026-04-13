Sao nhí Vbiz duy nhất cả đời chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng suốt 27 năm

Lên sóng từ đầu những năm 2000, Hoa Cỏ May nhanh chóng trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, sánh ngang với những cái tên như Đội đặc nhiệm nhà C21 hay Kính Vạn Hoa. Và giữa dàn sao nhí năm ấy, cậu bé Thái với gương mặt sáng, vẻ ngoài lãng tử hiếm thấy ở độ tuổi nhỏ là một trong những người để lại dấu ấn đặc biệt nhất.

Dù chỉ xuất hiện trong giai đoạn ấu thơ của nhân vật, Thái vẫn đủ sức khiến khán giả nhớ mặt gọi tên suốt nhiều năm. Trong phim, Thái là một đứa trẻ mồ côi, sống thiếu thốn tình cảm nhưng lại giàu lòng nghĩa khí. Hành trình từ một cậu bé không nơi nương tựa đến khi tìm được “gia đình” trong nhóm bạn trẻ đã mang đến nhiều cảm xúc, góp phần làm nên linh hồn cho Hoa Cỏ May. Khi lớn lên, nhân vật này được tiếp nối bởi diễn viên Hải Anh với hình ảnh chững chạc, điềm tĩnh, nhưng nhiều người vẫn không quên phiên bản Thái lúc nhỏ.

Người thủ vai Thái thời niên thiếu là Minh Đức, một diễn viên nhí tay ngang. Không qua trường lớp đào tạo bài bản, Minh Đức được NSƯT Lưu Trọng Ninh chọn lựa đơn giản vì… quá hợp vai. Gương mặt sáng, ánh mắt có chiều sâu, cùng phong thái có phần chững chạc hơn tuổi giúp cậu bé nhanh chóng chiếm cảm tình người xem. Thậm chí, tạo hình tóc hai mái của nhân vật còn vô tình khiến khán giả liên tưởng đến phong cách của Đan Trường thời điểm đó và gọi câu là "sao nhí đep trai nhất Hoa Cỏ May", tạo nên một “cơn sốt” trên màn ảnh.

Sau thành công của Hoa Cỏ May, nhiều người từng nghĩ Minh Đức sẽ tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Nhưng điều bất ngờ là vai diễn Thái lại là lần đầu cũng như lần cuối cậu xuất hiện trên màn ảnh. Giống như nhiều bạn diễn khác, Minh Đức đến với phim vì cơ duyên. Sau đó, anh không xem đây là con đường lâu dài và lựa chọn rời xa showbiz khi còn rất sớm. Quyết định ấy khiến không ít khán giả tiếc nuối. Bởi với ngoại hình nổi bật và dấu ấn rõ rệt ngay từ vai diễn đầu tay, Minh Đức hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu tiếp tục theo nghề. Nhưng thay vì ánh đèn sân khấu, anh chọn một cuộc sống bình thường, xây dựng sự nghiệp riêng và gia đình, lặng lẽ rút khỏi sự chú ý của công chúng.

Điều thú vị là dù đã 27 năm trôi qua, cái tên Minh Đức vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại trên mạng xã hội. Mỗi khi Hoa Cỏ May được “đào lại”, khán giả lại rôm rả hỏi nhau: “Cậu bé Thái ngày ấy giờ ra sao?”. Thực tế, anh hiếm khi xuất hiện, cũng không hoạt động công khai, khiến hành trình hiện tại càng trở nên bí ẩn. Nhiều bình luận từ khán giả sau 27 năm Hoa Cỏ May công chiếu cũng phần nào cho thấy sức sống của bộ phim và nhân vật này:

- Cùng với Đội đặc nhiệm nhà C21, Kính Vạn Hoa thì Hoa Cỏ May đúng là tuổi thơ luôn

- Hồi đó mê nhóm Hà Nội tụ nghĩa lắm, còn rủ bạn lập hội y chang

- Mê Minh Đức kinh khủng, hồi nhỏ mà đã đẹp trai vậy rồi

- Cậu bé Thái Diễn tự nhiên mà có thần thái, xem lại vẫn thấy cuốn. Tiếc là không làm diễn viên luôn chứ đẹp trai quá

- Cậu Thái đó thỉnh thoảng cũng thấy ảnh ngày lớn, nhưng hiếm lắm

- Sau 27 năm mà vẫn có người đi tìm info là hiểu sức hút rồi

- Thái hồi đó hot lắm, mà lớn lên vẫn đẹp trai không hề vỡ nét

Chính những phản hồi như vậy cho thấy không phải cứ hoạt động lâu năm mới tạo được dấu ấn. Có những trường hợp đặc biệt như Minh Đức dù chỉ lên màn ảnh với một vai diễn duy nhất nhưng đủ để “sống” trong ký ức khán giả suốt gần ba thập kỷ.