4 mẫu xe máy điện Honda sắp về Việt Nam

Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu Trung hòa Carbon vào năm 2050, Honda đang đẩy mạnh chiến lược xe điện và đã công bố kế hoạch ra mắt khoảng 10 mẫu xe mới trên toàn cầu vào năm 2025. Tại Việt Nam, Honda đã ra mắt một số mẫu xe máy điện chính hãng như ICON e: và CUV e:, tuy nhiên con số này còn khá khiêm tốn.

Hãy cùng điểm qua những mẫu xe điện Honda tiềm năng có thể sắp ra mắt tại Việt Nam.

Honda E-VO

Honda E-VO là mẫu xe hiệu suất cao mang phong cách Cafe Racer từ thị trường Trung Quốc. Với công suất tối đa 15.8 kW (khoảng 21 mã lực) và tốc độ lên đến 120 km/h, E-VO hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của những người muốn chuyển từ xe xăng phân khối lớn sang xe điện. Mẫu xe này có thể di chuyển tới 170 km và hỗ trợ sạc nhanh ấn tượng, chỉ cần 1 giờ sạc để đi được 50 km (với bộ sạc 1800W).

Mức giá của mẫu xe này tại Trung Quốc: Khoảng 109 - 135 triệu đồng.

Honda E-VO

Honda Sundiro DM8B

Một mẫu xe máy điện khác của Honda là Sundiro DM8B cũng được các đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu xác nhận sẽ về Việt Nam vào cuối năm 2025. Được mệnh danh là "PCX chạy điện" nhờ kiểu dáng tay ga hiện đại và bề thế, đây là sản phẩm do liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc phát triển, nhắm đến phân khúc người dùng phổ thông.

Theo thông tin ban đầu, xe được trang bị ắc quy chì 72V-32Ah, tương đương dung lượng khoảng 2,3 kWh. Mẫu xe này dự kiến sẽ có hai phiên bản là Standard và Pro, với sự khác biệt về công suất và quãng đường di chuyển tối đa dao động từ 70 đến 80 km cho mỗi lần sạc.

Honda Sundiro DM8B

Honda Activa e:

Từ thị trường Ấn Độ cũng là một cái tên đáng chú ý. Phát triển dựa trên dòng xe Activa vốn nổi tiếng bền bỉ, Activa e: có tốc độ tối đa 80km/h, quãng đường 102 km và được trang bị đầy đủ tiện ích như màn hình TFT, chế độ lùi và kết nối điện thoại.

Tại Ấn Độ, xe có 2 phiên bản với giá khoảng 33 triệu đồng, và nổi bật với công nghệ hoán đổi pin. Phiên bản cao cấp RoadSync Duo có giá khoảng 43 triệu đồng.

Honda Activa e:

Honda EV Fun

Mẫu xe máy điện mới nhất vừa được Honda giới thiệu vào ngày 2 tháng 9 tới vừa qua mang tên Honda EV FUN. Mẫu xe này được phát triển dựa trên bản concept EV Fun Concept đã giới thiệu trước đó và có thể là phiên bản tiền thương mại trước khi ra mắt chính thức tại sự kiện EICMA cuối năm.

Những hình ảnh ban đầu cho thấy xe có nhiều thay đổi so với bản concept như thiết kế mâm sau mới, màn hình TFT hình chữ nhật, và lốp Pirelli Diablo Rosso III. Cụm điều khiển bên trái phức tạp hơn, cho thấy xe có thể được tích hợp nhiều tính năng điện tử.

Về hiệu suất, mẫu mô tô điện này được kỳ vọng sẽ có sức mạnh tương đương một chiếc xe xăng phân khối tầm trung (250-750cc). Xe dự kiến có phạm vi hoạt động trên 100 km và được trang bị công nghệ sạc nhanh CCS2, có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút.



