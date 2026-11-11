4 món nước mùa đông nhất định phải uống nếu muốn dưỡng phổi, thanh lọc gan, "quét sạch" mỡ máu xấu

Mùa đông đến, thói quen ngại uống nước do thời tiết lạnh và lười di chuyển vô tình khiến cơ thể thiếu hụt độ ẩm trầm trọng. Khi lượng nước nạp vào không đủ, máu có xu hướng đặc hơn, quá trình đào thải độc tố bị trì trệ và tạo điều kiện cho mỡ thừa âm thầm tích tụ ở gan lẫn mạch máu. Trong khi đó, không khí hanh khô kèm bụi mịn lại liên tục tấn công khiến hàng rào niêm mạc phế quản suy giảm, làm cho cả hệ hô hấp, gan và tuần hoàn rơi vào thế phải hoạt động quá tải.

Để khắc phục tình trạng này, việc bổ sung 4 thức uống tự nhiên giàu hợp chất sinh học dưới đây không chỉ giúp bù nước tức thì mà còn là giải pháp dưỡng phế, thanh lọc gan và hỗ trợ chuyển hóa mỡ máu vô cùng hiệu quả:

1. Trà xanh ấm

Trà xanh đứng đầu danh sách các thức uống hỗ trợ chuyển hóa nhờ hàm lượng polyphenol vượt trội, đặc biệt là hợp chất Epigarticlechin Gallate (EGCG).

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Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (AJCN) chứng minh EGCG có khả năng làm giảm rõ rệt chỉ số cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Hoạt chất này hoạt động theo cơ chế ngăn cản sự hấp thu chất béo tại đường ruột, đồng thời kích thích tế bào gan tăng cường đốt cháy lipid dư thừa.

Không chỉ dừng lại ở tác dụng quét mỡ máu, các chất chống oxy hóa mạnh trong trà xanh còn hỗ trợ làm dịu tình trạng sưng viêm ở niêm mạc phế quản do hít phải bụi mịn mùa lạnh. Bạn cần pha trà ở nhiệt độ nước tối thiểu 80 độ C để nhận được tối. đa chất quý, nhưng chỉ được uống khi trà đã nguội bớt ở nhiệt độ 35 - 45 độ C. Dù có mê trà ấm nóng đến mấy cũng tuyệt đối không uống trà nóng quá 60 độ C để tránh bỏng thực quản và tăng guy cơ ung thư. Không uống trà khi bụng rỗng và cũng không uống trà pha quá đặc sẽ phản tác dụng.

2. Nước ép củ cải đường

Củ cải đường là nguồn cung cấp lượng Nitrate tự nhiên vô cùng dồi dào. Khi đi vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành Nitric Oxide (NO) có tác dụng giãn mạch máu và tăng cường lưu thông tuần hoàn. Nhờ đó, phổi nhận đủ lượng oxy cần thiết, giúp hệ hô hấp hoạt động nhẹ nhàng hơn giữa thời tiết hanh khô.

Nghiên cứu trên Tạp chí Dược học và Khoa học Dinh dưỡng (JDNS) cho thấy sắc tố Betanin trong củ cải đường có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do mỡ thừa gây ra. Betanin thúc đẩy sản sinh enzyme giải độc, hỗ trợ hạ mỡ gan và duy trì sự ổn định của chỉ số mỡ máu. Duy trì từ 150 - 200ml nước ép củ cải đường mỗi ngày sẽ giúp gan khỏe mạnh hơn đáng kể, đồng thời hỗ trợ giảm cân, "quét" mỡ máu xấu và dưỡng da trắng mịn.

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3. Nước ép cần tây và gừng

Cần tây chứa hai hoạt chất Flavonoid mạnh mẽ là Apigenin và Luteolin. Nghiên cứu từ Đại học Illinois (Mỹ) nhấn mạnh các chất này có đặc tính kháng viêm vượt trội, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol bám vào thành mạch. Hoạt chất 3-n-butylphthalide (NBP) trong cần tây cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạ mỡ máu.

Khi kết hợp cần tây với gừng tươi, chúng ta sẽ có loại đồ uống tuyệt vời chi sức khỏe vào mùa lạnh. Hợp chất Gingerol mang tính ấm sẽ phát huy tác dụng làm ấm phế quản, tống xuất đờm nhớt đắng nghét và làm dịu nhanh cơn ho khan mùa lạnh. Sự phối hợp này tạo nên tác động nhiều chiều: vừa giúp làm sạch đường hô hấp, vừa kích thích gan giải phóng lượng mỡ tích tụ lại vừa giữ ấm, giảm căng thẳng, dưỡng ẩm da mùa hanh khô.

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4. Trà gừng mật ong chanh ấm

Đây là công thức mộc mạc, quen thuộc với người Việt mỗi mùa đông về. Không chỉ ngon, giữ ấm tốt mà còn mang lại nhiều loại ích sức khỏe bất ngờ.

Hàm lượng Vitamin C và axit citric dồi dào trong chanh kích thích gan tiết mật nhiều hơn, từ đó tăng tốc độ tiêu hóa chất béo và hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ. Mật ong nguyên chất chứa nhiều hợp chất phenolic giúp tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc họng, kháng khuẩn và giảm hẳn cảm giác đau rát. Trong khi đó, gừng tươi thúc đẩy vi tuần hoàn máu và hỗ trợ phế quản lọc sạch tạp chất. Loại nước này cũng hữu ích cho việt giảm mỡ thừa và mỡ máu.

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Pha 200ml nước ấm từ 40 - 50 độ C cùng một chút gừng tươi, nước cốt chanh và mật ong vào buổi sáng sẽ mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho cả ngày. Đừng pha nước quá nóng sẽ mất hết dưỡng chất trong mật ong và làm chanh bị đắng.

LƯU Ý: Mặc dù các loại nước uống kể trên mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần lưu ý tuyệt đối không sử dụng chúng để thay thế hoàn toàn nước lọc hay các loại thuốc điều trị y khoa. Đồng thời phải kiểm soát tốt lượng đường thêm vào cũng như dung lượng uống mỗi ngày để tránh gây áp lực lên dạ dày hay thận. Song song với đó vẫn cần duy trì thói quen giữ ấm cơ thể, ăn uống cân bằng và rèn luyện thể thao đều đặn để bảo vệ toàn diện sức khỏe trong suốt mùa đông.