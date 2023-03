4 mùa hoa nở - Nhật Bản 12 tháng rực rỡ

Từ những bông hoa anh đào mộc mạc đến những cánh hoa hướng dương rực rỡ, Nhật Bản là nơi có sự đa dạng phong phú về loài hoa. Và có lẽ, ai đến đây và tận mắt thưởng thức vẻ đẹp này mới có thể hiểu được sự quyến rũ của đất nước mặt trời qua từng mùa hoa.



Nhật Bản không chỉ có hoa anh đào?

Ít ai biết rằng, hoa hướng dương cũng là một loài hoa đặc trưng của xứ Phù Tang. Ở Nhật Bản, loài hoa này được trồng ở nhiều nơi khác nhau như vườn hoa, công viên, hoặc ngay trong những khu đất trống bên đường. Với màu sắc tươi sáng, hoa hướng dương luôn mang lại một cảm giác vui tươi và năng động cho mọi người. Trong văn hóa Nhật Bản, hoa cũng chính là biểu tượng cho tình bạn và niềm hy vọng. Nó thể hiện sự lạc quan, mạnh mẽ, và lòng trung thành, cùng với thông điệp rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nở rộ và phát triển như một bông hoa hướng dương rực rỡ trên bầu trời xanh.

Hoa kim mộc tê cũng là một loài hoa bạn có thể dễ dàng bắt gặp tại đất nước mặt trời mọc. Với tên gọi tiếng Nhật là "Kinmokusei", hoa kim mộc tê thường được coi là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng của đất nước này. Hoa kim mộc tê chỉ nở thành những chùm nhỏ, tuy nhiên lại mang hương thơm ngọt ngào của trái mơ kết hợp với vị đào mềm mại, dịu dàng nhưng không kém phần thanh mát. Trong ngôn ngữ loài hoa, kim mộc tê được coi là biểu tượng của tính khiêm nhường - một khí chất vốn có của người Nhật.



Hoa mơ là một loại hoa rất được yêu thích và phổ biến ở Nhật Bản. Với tên gọi tiếng Nhật là "Ume no hana", hoa mơ có mùi thơm dịu nhẹ và màu sắc đa dạng. Nhiều người sẽ nhầm lẫn và tưởng rằng hoa mơ và hoa đào là một, tuy nhiên cánh hoa mơ có hình tròn và to hơn so với hoa đào, trong khi hoa đào có cánh hoa dài hơn và nhọn hơn một chút. Hoa mơ luôn được trân trọng và yêu mến bởi người dân Nhật Bản, chúng được xem như là một phần không thể thiếu trong văn hoá và nghệ thuật của đất nước này.

Top lễ hội hoa đẹp nhất Nhật Bản

Công viên Showa Kinen hàng năm đều sẽ tổ chức Cosmos Flower Festival tuyệt đẹp tại khuôn viên của nơi này. Lễ hội được diễn ra vào mùa thu, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, và hứa hẹn sẽ đưa khách tham quan vào một thế giới thần tiên với cánh đồng hoa Cosmos bao la. Ngoài những bông hoa đầy màu sắc, công viên còn có rừng cây xanh mướt, những con đường dành cho các tín đồ đạp xe và cả khu vực bảo tồn chim cùng nhiều loài động vật khác để du khách khám phá và tận hưởng.

Tiếp theo, không thể không kể đến Lễ hội hoa hướng dương Hokuryu được tổ chức hàng năm tại Hokkaido. Nổi tiếng với sữa và những món ngọt, Hokkaido còn được biết đến như "thủ đô của hoa hướng dương" tại Nhật Bản. Với hơn 1.500.000 cây hoa hướng dương trải rộng trên 23 hecta đất, thị trấn Hokuryu là nơi trồng 30 loại hoa hướng dương khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi năm vào thời gian từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, hoa hướng dương nở rộ tại đây, tạo nên cảnh quan đẹp tuyệt vời để du khách có thể tận hưởng.



Cuối cùng, Lễ hội hoa tử đằng chính là thứ mà bạn nhất định phải một lần tận mắt chứng kiến khi đặt chân đến đất nước này. Kawachi Fuji Garden là địa điểm ngắm hoa tử đằng đẹp nhất ở Nhật Bản, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm vào độ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm. Công viên nằm ở thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, với những cánh hoa tử đằng đầy màu sắc nặng trĩu sát đất tạo nên một khung cảnh không khác gì trong truyện cổ tích thần tiên.

