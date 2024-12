4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam cập nhật KQKD 2024: Agribank đạt kết quả ấn tượng, VietinBank tăng trưởng tín dụng gần 15%, BIDV và Vietcombank tự tin hoàn thành kế hoạch

Ảnh minh họa

Với Agribank , Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng cho biết năm 2024, Agribank sẽ đạt kết quả kinh doanh cao nhất sau 4 năm triển khai Phương án cơ cấu lại. Cụ thể, tổng tài sản tăng 7%, nguồn vốn tăng trên 6%, dư nợ tăng 11%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1,6%, lợi nhuận trước thuế tăng 8%. Giai đoạn 2021-2024, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó một số chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra tại Phương án (tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, thu nợ sau xử lý và lợi nhuận).

Đến 30/11/2024, Agribank đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ trên 55.000 tỷ đồng cho 7.300 khách hàng. Đặc biệt, ngay sau khi cơn bão số 3 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Agribank đã ngay lập tức thực hiện giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay và miễn, giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ 06/9/2024 đến 31/12/2024 đối với dư nợ hiện hữu; giảm 0,5%/năm lãi suất đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 06/9/2024 đến hết năm 2024 để giúp khách hàng sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Đến 30/11/2024, dư nợ được giảm lãi suất hỗ trợ là hơn 39.000 tỷ đồng với 25.000 khách hàng.

Tại hội nghị, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, dự kiến kết thúc năm 2024, ngân hàng sẽ hoàn thành toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu của NHNN và đại hội cổ đông giao. Theo đó, quy mô tổng tài sản sẽ vượt mốc 2,6 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 14%, vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank thông tin rằng đến nay, ngân hàng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do NHNN và đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, dự kiến đến cuối năm 2024, tăng trưởng tín dụng ở mức 13% đạt quy mô trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%...

Theo ông Tùng, trong năm 2024, Vietcombank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế, khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tại VietinBank, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho biết, tính đến hết tháng 11/2024, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023; tín dụng tăng trưởng 14,2% so với năm 2023 (đến ngày 10/12 tăng 14,8%); nguồn vốn huy động đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.