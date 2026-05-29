4 phương án kết nối metro giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết theo định hướng phát triển giao thông đô thị và liên kết vùng, TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đang nghiên cứu nhiều phương án kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất và CHKQT Long Thành bằng metro và đường sắt đô thị.

Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu 4 phương án kết nối bằng đường sắt đô thị. Từ đó, góp phần hình thành hành lang giao thông công cộng hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai sân bay lớn nhất phía Nam.

Sẽ có 4 phương án kết nối 2 sân bay

Theo MAUR, việc kết nối hai sân bay sẽ được thực hiện thông qua mạng lưới metro và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã được khởi công. Trong đó có 4 phương án kết nối bằng tuyến đường sắt đô thị. Cụ thể như sau:

TP.HCM sẽ có 4 phương án kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành bằng đường sắt đô thị. Ảnh: ĐT

Phương án 1 : TP.HCM sử dụng tuyến metro số 2 (Thủ Thiêm - Bến Thành - Tham Lương) kết hợp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển đến ga Bà Quẹo, đi theo metro số 2 đến ga Thủ Thiêm. Sau đó chuyển tiếp sang tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2: TP.HCM xây dựng tuyến metro số 6 giai đoạn 1 kết hợp tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi metro số 6 đến khu vực Phú Hữu. Sau đó, dùng chung hạ tầng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 3 : TP.HCM sử dụng kết hợp metro số 4, metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi metro số 4 đến ga Bến Thành, chuyển sang metro số 2 để đến Thủ Thiêm. Sau đó, hành khách tiếp tục di chuyển bằng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Phương án 4: Kết nối thông qua metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) và metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cùng với đó là metro số 2 tỉnh Đồng Nai (chính là tuyến metro số 1 TP.HCM kéo dài về tỉnh Đồng Nai - dự án MRT2 của Đồng Nai). Sau đó tiếp tục kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo phương án này, hành khách sẽ đi metro số 2 đến ga Bến Thành, chuyển sang metro số 1, tiếp tục kết nối với tuyến MRT2 của Đồng Nai. Sau đó tiếp tục di chuyển đến sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch, TP.HCM và Đồng Nai đang thống nhất triển khai hai dự án đường sắt đô thị quan trọng gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành. Hai dự án này dự kiến được khởi công trong năm 2026.

Triển khai có tính ưu tiên

Theo MAUR, hiện nay TP.HCM đang ưu tiên triển khai trục kết nối thông qua tuyến metro số 2 đã khởi công và kết hợp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Song song đó, tuyến metro số 6 cũng được ưu tiên đầu tư nhằm bổ sung hành lang vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại và tăng cường khả năng kết nối giữa 2 sân bay trong tương lai.

Phương án số 1 được TP.HCM ưu tiên triển khai. Ảnh: VIẾT LONG

Trong đó, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công từ đầu năm 2026. Tuyến dài hơn 11 km, kết nối khu trung tâm với cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM và liên thông với các tuyến metro khác trong tương lai.

Cuối tháng 4-2026, TP.HCM cũng đã khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Hiện các đơn vị đang đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư đoạn Thủ Thiêm - Long Thành.

Với đoạn metro số 2 đã được khởi công, cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến sẽ khởi công trong tháng 7 này thì sẽ cơ bản đảm bảo kết nối 2 sân bay với nhau theo phương án 1.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tuyến metro số 6 (sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) cũng được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này. Hướng tuyến bắt đầu từ đường Võ Chí Công - Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng - Hồng Hà - Bạch Đằng - Nhà ga T3 - nút giao Cộng Hòa. Tuyến sẽ kết nối với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành tại ga Phú Hữu, tạo trục vận tải liên kết sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Ngoài ra, đối với tuyến metro số 4, hiện nay Sở Xây dựng đang giao liên danh nước ngoài lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến Đông Thạnh – Hiệp Phước. Đây là một trong những tuyến đường sắt đô thị có quy mô lớn và giữ vai trò trục xuyên tâm quan trọng của TP.

Tương tự, dự án MRT2 của Đồng Nai (kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành. Tuyến này dài khoảng 41,4 km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 65.000 tỉ đồng, dự kiến xây dựng từ 2026–2030. Khi các tuyến trên đồng loạt được triển khai, hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối với sân bay Long Thành.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP.HCM, nhận định: Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, nhu cầu di chuyển giữa trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành sẽ rất lớn. Việc hình thành các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sẽ giúp giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các trục cửa ngõ phía Đông.

TS Phương đánh giá trong các dự án trên, metro số 2 có vai trò như một trục xuyên tâm kết nối khu Tây Bắc, trung tâm TP và Thủ Thiêm. Đồng thời liên thông với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tăng cường kết nối giữa hai sân bay.

Tuyến này được xem là mắt xích quan trọng trong hành lang kết nối Tân Sơn Nhất - Long Thành. Do đó, cần sớm hoàn thành đồng bộ để đảm bảo kết nối khi vận hành sân bay mới.