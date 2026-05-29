Thông báo mới liên quan quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 26/5/2026.

Cụ thể, 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

- Khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

- Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế;

- Khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác;

- Hoàn trả khoản nộp thừa các loại thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

- Khai thuế đối với tổ chức khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản.

Theo phụ lục ban hành kèm Quyết định số 1272/QĐ-BTC, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trên thuộc cơ quan thuế cơ sở hoặc cơ quan Thuế tỉnh, thành phố, tùy theo từng thủ tục cụ thể.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 04 mục I và số thứ tự 01, 02, 03, 06 mục II phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 6/4/2026.

Việc sửa đổi, bổ sung lần này nhằm bảo đảm đồng bộ với các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.



