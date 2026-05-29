Duyệt hồ sơ mời thầu cao tốc TPHCM - Mộc Bài, chuẩn bị khởi công tháng 7-2026

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Dự kiến cao tốc TPHCM - Mộc Bài sẽ khởi công tuyến chính tháng 7-2026

Khởi công vào tháng 7-2026

Theo quyết định, hồ sơ mời thầu gồm 3 phần: thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; yêu cầu thực hiện dự án; dự thảo hợp đồng và các biểu mẫu hợp đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27-5-2026.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm bên mời thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, tài liệu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu. Sở Xây dựng được giao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai dự án đúng tiến độ, kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trước đó, ngày 25-2-2026, UBND TPHCM đã chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thành phần 1. Hiện Ban Giao thông đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT, dự án sẽ được khởi công vào tháng 7-2026.

Tăng cường kết nối giữa TPHCM và Tây Ninh

Song song đó, dự án thành phần 2 gồm xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang tuyến cao tốc cũng đang được triển khai. Trong đó, gói thầu XL02 xây dựng cầu vượt Tỉnh lộ 8 đã được khởi công từ cuối năm 2025, hiện đang thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, đào nền đường.

Hai gói thầu còn lại là XL01 và XL03 đang được thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán để tổ chức đấu thầu, dự kiến khởi công trong tháng 7-2026.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có tổng chiều dài khoảng 51 km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 24,7 km, đoạn qua Tây Ninh dài 26,3 km. Giai đoạn 1 được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/giờ.

Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TPHCM; điểm cuối kết nối Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 19.617 tỉ đồng, được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa TPHCM và Tây Ninh, giảm áp lực cho Quốc lộ 22, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.