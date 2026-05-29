Từ tín hiệu thị trường đến đối thoại thực tiễn: ESG đã trở thành "bộ lọc mới" của nhà đầu tư

Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện

Hội nghị năm nay do Raise Partners và Ivy+Partners phối hợp tổ chức, với Vietnam Innovators Digest là đối tác cộng đồng độc quyền. Trong hai ngày diễn ra hội nghị 26-27/5, hơn 40 diễn giả đến từ cơ quan chính phủ, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính phát triển và doanh nghiệp đã thảo luận đa chiều về cách chuyển các tín hiệu thị trường và chính sách thành cơ hội đầu tư thực tiễn cho Việt Nam: từ yêu cầu tuân thủ của EU, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng cho tới các mô hình tăng trưởng mới trong năng lượng, logistics, sản xuất và hạ tầng bền vững.

Cộng đồng người tham dự hội nghị bao gồm đại biểu đến từ các lĩnh vực khác nhau trong khu vực, bao gồm nhà đầu tư, đại diện các cơ quan chính phủ, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệo vừa và nhỏ, start-up và học giả… với sự đồng hành của hàng loạt doanh nghiệp và đối tác quan tâm phát triển bền vững: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Dynam Capital, HSBC, Fair Wear, New World Saigon Hotel, Kingdom of Netherlands, SVN.

Nội dung xoay quanh chủ đề chung “Full steam ahead: Investing in Vietnam’s Evolution” ("Tăng Tốc Toàn Diện: Đầu Tư Vào Giai Đoạn Chuyển Mình Của Việt Nam") phản ánh ba tín hiệu đầu tư nổi bật đang định hình thị trường Việt Nam:

Vị thế mới và áp lực nâng cao năng lực: Việc Việt Nam tiến tới nhóm thị trường mới nổi (FTSE Emerging Markets) mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế quy mô lớn, nhưng đồng thời buộc doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe hơn về sự minh bạch, quản trị và tiêu chuẩn vận hành. Điều này đồng nhất với tín hiệu về việc chuyển đổi từ cạnh tranh chi phí sang nâng cao năng lực, nơi chất lượng và đổi mới sáng tạo trở thành thước đo giá trị cốt lõi cho sự phát triển dài hạn.

ESG trở thành "bộ lọc vốn đầu tư" thay vì chỉ là "tuân thủ": ESG không còn dừng lại ở một hoạt động mang tính hình thức trên các báo cáo bền vững, mà là công cụ chủ chốt để đánh giá năng lực quản trị, khả năng phục hồi và mức độ sẵn sàng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Điều này càng củng cố quan điểm rằng ESG chính là "tấm vé" thông hành để gia nhập các thị trường khó tính như Châu Âu, hay Australia.

Doanh nghiệp đã sẵn sàng xóa bỏ khoảng cách giữa "cam kết" và "khả năng thực thi": Các diễn giả khẳng định rằng rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở ý chí xây dựng định hướng ESG mà nằm ở sự thiếu hụt dữ liệu kiểm chứng, hệ thống quản trị và năng lực tích hợp các tiêu chuẩn này vào vận hành thực tế. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan về khả năng doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực đều có cơ hội "tăng tốc" hướng tới nền kinh tế tuần hoàn qua những bước tiến nhỏ, thực tiễn và tập trung vào việc xây dựng năng lực nội tại thay vì chỉ dừng lại ở các cam kết lý thuyết.

Bà Mimi Vũ, Nhà sáng lập & Chuyên gia tại Raise Partners phát biểu

Phát biểu tại ngày khai mạc, bà Mimi Vũ, Nhà sáng lập & Chuyên gia tại Raise Partners (đơn vị đồng tổ chức), cho biết: "Việt Nam đã rời khỏi vạch xuất phát và tốc độ thay đổi đang diễn ra không ngừng. Các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực xây dựng những nền tảng thể chế để thúc đẩy sự phát triển của đất nước và các doanh nghiệp cần ngừng coi ESG như một thực tiễn tuân thủ và bắt đầu xem đây như một lợi thế cạnh tranh thực sự. Việt Nam là một trong những thị trường chuyển động nhanh nhất thế giới, và các công ty triển khai ESG bằng hành động thực tiễn sẽ là những người dẫn đầu trong việc mở khóa nguồn vốn và viết tiếp chương mới cho đất nước.”

Đại diện cho Đối tác chính phủ chiến lược của hội nghị suốt bốn năm, bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM, nhấn mạnh: “Việc tiếp tục đồng hành cùng sự kiện năm nay đến từ cam kết lâu dài của Australia với Việt Nam, với Đông Nam Á, và niềm tin rằng đầu tư có trách nhiệm sẽ xây dựng một tương lai kiên cường, cạnh tranh hơn. Khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường toàn cầu, ESG nay đã trở thành yếu tố cốt lõi của niềm tin nhà đầu tư. Tại hội nghị, chúng tôi khuyến khích các khách mời cùng thách thức những giả định, thúc đẩy hợp tác và xác định bước đi thiết thực để đầu tư có tác động. Cơ hội trước mắt của chúng ta là bảo đảm nguồn vốn đầu tư hôm nay sẽ mang lại sự tăng trưởng sạch, công bằng, kiên cường và mang tính bao trùm hơn.”

Ngày thứ hai của hội nghị được thiết kế tập trung vào yêu cầu của dòng vốn, thương vụ và triển khai thực tiễn để trả lời được liệu nhà đầu tư thực sự sẵn sàng rót vốn vào đâu qua các chuyên đề liên quan đến cam kết 90 ngày, ESG trong sản xuất, chuyển đổi năng lượng sạch, tài chính SME, và với các nhà đổi mới công nghệ khí hậu.

Nói về những yếu tố để nhà đầu tư thực sự rót vốn giai đoạn này, ông Craig Martin, Chủ tịch điều hành Dynam Capital, chia sẻ: “Từ góc nhìn của nhà quản lý một quỹ đầu tư đã gắn bó sâu sắc với nền kinh tế Việt Nam trong suốt 20 năm qua, chúng tôi chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong nhận thức về ESG của các doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi không yêu cầu sự hoàn hảo ngay từ đầu; thay vào đó, chúng tôi tìm kiếm tinh thần sẵn sàng thay đổi và cải thiện theo thời gian. Với chúng tôi, ESG được đại diện qua tính minh bạch, quản trị vững chắc và gắn kết chủ động với các bên liên quan. Những công ty cam kết thực hiện các trụ cột này sẽ chứng minh được họ sẵn sàng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế phù hợp với các tiêu chuẩn ESG.”

Bên cạnh 13 phiên hội nghị tiêu điểm, sự kiện còn diễn ra các hoạt động giới thiệu triển lãm các sản phẩm, dịch vụ định hướng bền vững và không gian kết nối trực tiếp để doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, cập nhật tình hình nguồn vốn và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Bà Ivy Nhi Châu, Nhà sáng lập & CEO, Ivy+Partners (đơn vị đồng tổ chức), chia sẻ: “Một trong những điểm đáng ghi nhận tại 2026 Vietnam ESG Investor Conference là các doanh nghiệp đã thảo luận sâu sắc hơn cách ESG tác động trực tiếp đến vận hành, thị trường và khả năng gọi vốn qua những câu chuyện và ví dụ thực tế, những thử thách và cơ hội... cho thấy cuộc đối thoại về ESG tại Việt Nam đang chuyển từ nhận thức sang hành động. Đó cũng là giá trị mà Ivy+Partners hướng đến khi đồng hành với vai trò đồng tổ chức hội nghị: tạo nên những nền tảng chất lượng để các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư đàm thoại cởi mở, thẳng thắn và hiệu quả hơn, mang đến những giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp và phát triển bền vững.”

Khi dòng vốn toàn cầu ngày càng chọn lọc, ESG đang trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh mới của doanh nghiệp Việt Nam. Các cuộc thảo luận tại 2026 Vietnam ESG Investor Conference cho thấy khoảng cách lớn nhất hiện nay không còn nằm ở nhận thức, mà ở khả năng thực thi, minh bạch và chuyển hóa ESG thành năng lực tăng trưởng dài hạn có thể kiểm chứng.