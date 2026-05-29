Thêm động lực cho điện mặt trời Việt Nam

VCEA và JinkoSolar hợp tác nghiên cứu và cập nhật các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất thế giới về quang điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Tại TPHCM, tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới JinkoSolar vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập toàn cầu và 10 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Điểm nhấn mang tính chiến lược của ngày hội năng lượng là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) và JinkoSolar, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Thêm động lực cho điện mặt trời Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) và Tập đoàn JinkoSolar

Ông Phan Ngọc Ánh, Trưởng Đại diện phía Nam - Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) tại TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Alena (Alena Energy), khẳng định vị thế chủ động thông qua 3 nội dung hợp tác trọng tâm cùng đối tác toàn cầu. Trong đó, chủ trì và phối hợp tổ chức các diễn đàn khoa học, hội thảo chuyên ngành và chương trình đào tạo kỹ thuật quy mô lớn.

Hợp tác nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và cập nhật các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất thế giới về quang điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). Tăng cường tư vấn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao tri thức thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp và các hội viên trực thuộc VCEA.

Theo ông Phan Ngọc Ánh, sự kết hợp giữa mạng lưới sâu rộng của VCEA và giải pháp công nghệ đỉnh cao từ JinkoSolar (như dòng mô-đun thế hệ mới Tiger Neo 3.0, hệ thống Jinko ESS và inverter thông minh Growatt) hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho các dự án từ dân dụng đến quy mô công nghiệp (C&I) và tính thiết thực tại Việt Nam.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

