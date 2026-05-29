Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 25 năm, mức lương hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh ra sao từ 1/7?

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ 01/7/2026, sẽ tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các trường hợp đang hưởng trước thời điểm này, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ cho nhóm có mức hưởng thấp.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định chi tiết cách tính mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Theo đó, đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Nghĩa là, thay vì chỉ có lao động nữ có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm mới được hưởng lương hưu theo quy định Luật BHXH 2014, thì từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động nam có thời gian tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2019: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2024: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2026, nếu đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam , nếu đóng đủ 24 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Chính thức tăng lương hưu từ 1/7

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Mức lương hưu từ tháng 7/2026 = Mức lương hưu của tháng 6/2026 x 1,08

Bên cạnh mức tăng chung, khoản 2 Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, còn quy định cơ chế điều chỉnh bổ sung đối với nhóm có mức hưởng thấp (đã nghỉ trước ngày 01/01/1995).

Theo đó, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh: người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; người có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng dưới 3.800.000 đồng/tháng được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, theo khoản 3 Điều 2, mức lương hưu, trợ cấp sau khi điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính các lần điều chỉnh tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất trong chính sách.

