Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi: Dự kiến, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, công tác thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi sẽ được triển khai. Phường đề ra mục tiêu sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026.

Ngày 28/5, UBND phường Khương Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết công tác GPMB dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi trên địa bàn phường.

Theo UBND phường Khương Đình, Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng có chiều dài 1,52 km, rộng 40m với tổng mức đầu tư 2.432,6 tỷ đồng. Dự án phải thu hồi 60.902m2 của 736 trường hợp (gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình).

Đến ngày 27/5, phường đã hoàn thành công tác GPMB dự án theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Phường cũng đã bố trí 418 căn hộ tái định cư và 202 ô đất tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện. Hiện tại, phường tiếp tục phối hợp với UBND phường Thượng Cát hoàn thiện các thủ tục bố trí đất ở tái định cư để thực hiện bốc thăm theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ dân cư số 10 cho biết, 100% diện tích đất của gia đình nằm trong chỉ giới GPMB. Ban đầu, gia đình cũng lo lắng về chính sách bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, lãnh đạo phường luôn có mặt, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân nên "nút thắt" dần được tháo bỏ.

Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi: Dự kiến, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10- Ảnh 1.

Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi đang được triển khai

Ông Nguyễn Sỹ Quyền (ngõ 345 Khương Trung, phường Thanh Xuân) cho biết, gia đình có diện tích đất bị thu hồi 40m2. Thực hiện chủ trương của Nhà nước, gia đình ông đã bàn giao nhà đất từ rất sớm, đồng thời vận động nhiều hộ dân trong ngõ cùng thực hiện.

Đặc biệt, ông đã nhường suất tái định cư bằng đất mà xin tái định cư bằng căn hộ chung cư. “Nhiều người còn khó khăn hơn mình, cùng với số lô đất có ít nên tôi chủ động nhường suất tái định cư bằng đất cho người khác. Biết thiệt thòi hơn nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận”, ông Quyền chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường nhận lỗi

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình cho biết, phường xác định dự án đường Vành đai 2,5 là dự án lớn, là động lực để phát triển kinh tế, giải quyết điểm nghẽn trên địa bàn.

Theo ông Dũng, để triển khai dự án, Đảng ủy phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo phường. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động liên quan đến dự án làm việc không kể ngày đêm, không ngày nghỉ lễ, Tết. Đến nay, công tác GPMB dự án đã hoàn thành cơ bản vượt kế hoạch đề ra.

Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi: Dự kiến, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10- Ảnh 2.

Ông Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình

Để có được kết quả trên, ông Dũng cho rằng quan trọng nhất là sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân. Bên cạnh đó, là công tác kiểm đếm, bồi thường được thực hiện công khai, minh bạch.

Ông Võ Đăng Dũng cũng cho biết, hiện nay vẫn còn một số trường hợp người dân tâm tư, liên quan đến chính sách GPMB. Bên cạnh đó, bản thân ông tuy bám sát hiện trường để chỉ đạo giải quyết, nhưng cũng có lúc còn nóng nảy. “Trong quá trình giải quyết kiến nghị của nhân dân, tôi thừa nhận mình chưa được mềm mại, uyển chuyển nên có người hài lòng, có người không. Tôi có gì chưa hay, chưa phải mong bà con bỏ qua”, ông Võ Đăng Dũng nói.

Sau khi GPMB, công tác thi công dự án sẽ được triển khai. Phường đề ra mục tiêu sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026. Do đó, thời gian tới, phường rất mong bà con nhân dân 2 bên đường tiếp tục ủng hộ, sẻ chia để dự án đạt tiến độ đề ra.

Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng

Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng Nổi bật

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền Nổi bật

Gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

07:20 , 29/05/2026
Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh có tên trong danh sách sau

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh có tên trong danh sách sau

07:15 , 29/05/2026
165 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo danh sách mới nhất

165 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo danh sách mới nhất

20:46 , 28/05/2026
Người cho thuê nhà doanh thu trên 1 tỷ lưu ý: Cục Thuế hướng dẫn chi tiết cách tính thuế sau

Người cho thuê nhà doanh thu trên 1 tỷ lưu ý: Cục Thuế hướng dẫn chi tiết cách tính thuế sau

20:46 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên