165 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo danh sách mới nhất

Theo thông báo mới nhất từ Công an tỉnh Cao Bằng, trong khoảng thời gian từ ngày 14/5 đến ngày 20/5/2026, thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 19 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ. Các trường hợp này đều được ghi nhận hình ảnh, thời gian và biển số phương tiện để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, tại Hà Nội, cục CSGT cũng vừa công bố kết quả xử lý vi phạm thông qua hệ thống Camera AI trong vòng 24 giờ, từ 7h ngày 21/5 đến 7h ngày 22/5/2026. Dữ liệu từ hệ thống cho thấy tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến đường và nút giao trọng điểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống camera AI ghi nhận hơn 9.300 lượt phương tiện lưu thông qua khu vực Km20. Qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp ô tô chạy quá tốc độ quy định. Đáng chú ý, có trường hợp phương tiện chạy tới 130 km/h, vượt xa ngưỡng cho phép trên tuyến.

Tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI tiếp tục phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến người điều khiển xe máy. Cụ thể, có tới 98 trường hợp mô tô không đội mũ bảo hiểm và 47 trường hợp vượt đèn đỏ, trong đó gồm 46 xe máy và 1 ô tô.

Không chỉ dựa vào hệ thống giám sát tự động, Cục CSGT cho biết người dân hiện cũng đang tích cực tham gia phản ánh vi phạm giao thông thông qua các nền tảng trực tuyến. Trong 24 giờ, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 189 tin phản ánh qua Facebook, 18 tin qua Zalo và 360 phản ánh gửi qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các lỗi vi phạm phổ biến hiện nay chủ yếu tập trung vào các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chuyển làn không bật tín hiệu, dừng đỗ sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm hoặc đi sai phần đường, làn đường.

Cục CSGT nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của hệ thống camera AI hoạt động 24/24h, hầu hết hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm đều có thể bị phát hiện và lưu trữ dữ liệu để phục vụ xử phạt nguội. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng tuần tra trực tiếp.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra thông tin phạt nguội của phương tiện để kịp thời xử lý, tránh phát sinh thêm các vấn đề liên quan đến đăng kiểm hoặc thủ tục hành chính về sau. Chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để xác minh và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo đúng quy định.

Trong bối cảnh hệ thống giám sát giao thông ngày càng được mở rộng và ứng dụng công nghệ AI mạnh mẽ hơn, nhiều chuyên gia cho rằng ý thức của người tham gia giao thông sẽ trở thành yếu tố quyết định trong việc giảm thiểu tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.

Hơn nữa, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia; chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, tốc độ và làn đường quy định để tránh những vi phạm đáng tiếc.