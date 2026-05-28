B.GRIMM Power và PV Power ký thỏa thuận hợp tác phát triển LNG Vũng Áng III hơn 50.000 tỷ đồng

Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng giữa hai doanh nghiệp lớn của hai quốc gia, mà còn phản ánh sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng khu vực.

Doanh nghiệp hai nước ký kết các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao hai nước, phản ánh sự quan tâm đặc biệt đối với hợp tác kinh tế và năng lượng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan, nhân dịp hai quốc gia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện có sự tham dự của Ngài Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngài Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Thái Lan; cùng đại diện nhiều cơ quan chính phủ, hiệp hội và doanh nghiệp của hai nước. Đây được xem là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, giữa Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn phát triển mới.

Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được đề xuất đầu tư tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 51.430 tỷ đồng, công suất gồm 02 tổ máy với tổng quy mô 1.500MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ năm 2030-2031. Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LILAMA) và B.Grimm Power Public Company Limited đề xuất phát triển, trong đó PV Power nắm giữ 51% cổ phần, B.Grimm Power nắm giữ 34% cổ phần.

Khi hoàn thành, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được kỳ vọng trở thành một trong những dự án điện khí LNG trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần bổ sung nguồn điện nền quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam tiếp tục tăng cao cùng quá trình phát triển công nghiệp và chuyển dịch năng lượng. Việc phát triển nguồn điện sử dụng LNG cũng phù hợp với định hướng giảm dần điện than, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và thực hiện cam kết chuyển dịch năng lượng theo lộ trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Không chỉ mang ý nghĩa về an ninh năng lượng, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ, thông qua việc thu hút dòng vốn đầu tư lớn, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần, logistics và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan. Trong giai đoạn xây dựng và vận hành kéo dài nhiều năm, dự án có khả năng tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, Dự án điện LNG Vũng Áng III khi đi vào hoạt động còn đóng góp nguồn thu ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/ năm trong 25 năm, nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho cộng đồng xung quanh khu vực dự án.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc quốc gia (Country Director) – Đại diện phụ trách hoạt động kinh doanh của B.GRIMM Power tại Việt Nam cho biết: "Đối với các bên tham gia hợp tác, việc phát triển thành công LNG Vũng Áng III không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Thái Lan, mà còn thể hiện sự kết nối giữa kinh nghiệm phát triển năng lượng quốc tế của B.Grimm Power với năng lực triển khai dự án và am hiểu thị trường nội địa của PV Power. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, nâng cao năng lực cung ứng điện ổn định cho Việt Nam trong dài hạn và tăng cường hợp tác kinh tế song phương giữa hai quốc gia."

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Quốc gia (Country Director) – B.GRIMM Power Việt Nam

Là thành viên của Tập đoàn B.GRIMM – một trong những tập đoàn đa ngành lâu đời nhất Thái Lan với lịch sử hình thành từ năm 1878, B.GRIMM Power được thành lập năm 1993 hiện đang là một trong những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực với hệ sinh thái đầu tư đa dạng, năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô lớn trên phạm vi quốc tế.

B.GRIMM Power hiện vận hành 62 nhà máy tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với nhiều tổ chức tài chính và phát triển quốc tế uy tín như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), IMF, JICA, Bangkok Bank và nhiều đối tác uy tín khác. Với nền tảng tài chính lành mạnh cùng kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng đa dạng, doanh nghiệp đã nhiều lần được ghi nhận bởi các giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững.

Việt Nam trong những năm qua với việc ổn định về chính trị cũng như luôn tích cực hoà nhập, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư vì vậy đã luôn được Tập đoàn B.GRIMM nói chung và BGRIMM Power nói riêng lựa chọn là thị trường ưu tiên trong chiến lược phát triển toàn cầu của mình. Với hơn 30 năm có mặt ở Việt Nam đến nay, B.GRIMM Power hiện là một trong những doanh nghiệp FDI sở hữu tổng tài sản và quy mô công suất nhà máy lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam với nhiều dự án điện mặt trời, điện gió đang vận hành cùng mạng lưới văn phòng, đội ngũ nhân sự tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, B.GRIMM Power đang từng bước mở rộng vai trò như một đối tác chiến lược trong phát triển hạ tầng số tại Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu (Data Center) – ngành hạ tầng được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Định hướng mở rộng sang các lĩnh vực mới cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nhu cầu phát triển ngày càng đa dạng tại Việt Nam, từ năng lượng đến hạ tầng công nghệ.

Xuyên suốt hơn một thế kỷ phát triển của Tập đoàn B.GRIMM là triết lý "Doing Business with Compassion" và sứ mệnh "Empowering the World Compassionately" – kinh doanh gắn với sự thấu cảm, tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Trên nền tảng đó, B.GRIMM Power theo đuổi chiến lược quản trị doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), chú trọng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong dài hạn.

Tại Việt Nam, cam kết này được thể hiện thông qua việc đầu tư vào các dự án năng lượng theo định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững, tạo việc làm cho địa phương, triển khai các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Việc tiếp tục mở rộng hợp tác trong các dự án chiến lược như LNG Vũng Áng III, đồng thời nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực hạ tầng số, khẳng định cam kết lâu dài của B.GRIMM Power trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai.



