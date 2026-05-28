Mỏ vàng lớn nhất Việt Nam

Theo kết quả thăm dò một số loại khoáng sản đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt trữ lượng trong 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2020), Việt Nam có khoảng 25.084kg vàng gốc.

Trong đó, Mỏ Bồng Miêu và Phước Sơn (Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) được đánh giá là hai trong số những mỏ có trữ lượng vàng lớn, khoảng 20 tấn. Theo thống kê của Bộ tài nguyên và Môi trường, mỏ vàng Bồng Miêu là mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó, Khu vực mỏ vàng Đăk Sa ở Phước Sơn (Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) cũng là một trong những mỏ vàng lớn tại Việt Nam, với trữ lượng hơn 7 tấn.

Theo Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Đề án Trung Trung Bộ) đã phát hiện, đánh giá tiềm năng tài nguyên, tạo đủ cơ sở để chuyển giao đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản 26/45 khu mỏ, trong đó có 3/8-10 khu mỏ khoáng sản kim loại, 6/10-15 khu mỏ khoáng chất công nghiệp và 17/20-25 khu mỏ đá ốp lát; phát hiện, chuyển giao thăm dò 2-3 diện tích triển vọng quặng urani.

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cho biết, nhóm nghiên cứu đã điều tra tổng hợp hiện trạng 32 khu vực quặng vàng, trong đó đánh giá sơ bộ tỷ lệ 1/25.000 tại 12 mỏ với dự báo trữ lượng hơn 10 tấn vàng, hơn 16 tấn bạc.

Trước đó, trong đề án Tây Bắc, Cục Địa chất và Khoáng sản đã phát hiện 40 mỏ vàng với tổng trữ lượng gần 30 tấn

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản cho biết, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tây Bắc. Đây là một trong những đề án điều tra địa chất cơ bản lớn nhất cả nước, có quy mô rộng, đối tượng đa dạng, thời gian thực hiện kéo dài gần 8 năm.

Kết thúc vào năm 2024, Đề án Tây Bắc đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao. Nổi bật là các đơn vị thực hiện Đề án đã lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên 13.081 km²; thực hiện 498 lỗ khoan với tổng chiều sâu hơn 46.000 mét, trong đó 90% lỗ khoan gặp thân quặng – một tỉ lệ rất cao.

Một thành tựu quan trọng của Đề án là đã phát hiện và đánh giá 110 mỏ khoáng sản, gồm 25 loại khác nhau như đất hiếm, thiếc-wolfram, vàng, đồng, antimon, đá mỹ nghệ, đá vôi công nghiệp… Trong đó có 17 mỏ quy mô lớn, 43 mỏ trung bình và 50 mỏ nhỏ - vượt gấp đôi mục tiêu ban đầu.

Đáng chú ý, trong số các mỏ khoáng sản kim loại, có tới 40 mỏ vàng với tổng tài nguyên cấp 333 xác định được hơn 29,8 tấn vàng. Có 5 mỏ đồng với tổng tài nguyên cấp 333 xác định được hơn 13.000 tấn đồng kim loại. Ngoài ra, tại một mỏ đồng ở tỉnh Lào Cai, các đơn vị nghiên cứu còn phát hiện khoáng sản đi kèm có vàng với tổng tài nguyên cấp 333 xác định được hơn 420 kg vàng .

Trong 40 mỏ vàng trên, có 14 mỏ trung bình, 26 mỏ nhỏ, phân bổ tại các tỉnh: Điện Biên (1), Lai Châu (5), Hà Giang (Yên Bái) (2), Cao Bằng (3), Tuyên Quang (8), Lạng Sơn (3), Bắc Kạn (8), Sơn La (2), Thanh Hóa (4), Nghệ An (4).