Từ 1/7, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, với nhiều quy định theo hướng tinh giản thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình. Thông tư được xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục và tăng tính linh hoạt trong tổ chức bộ máy kế toán.

Điểm đáng chú ý trong Thông tư là doanh nghiệp cũng được phép bố trí người thân của lãnh đạo làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán phù hợp với nhu cầu hoạt động.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng; trường hợp phân công phụ trách kế toán thì người này được ký thay kế toán trưởng trên các chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Quy định được đánh giá sẽ giúp nhiều doanh nghiệp gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ tiết giảm đáng kể chi phí vận hành và linh hoạt hơn trong quản trị.

Một thay đổi quan trọng khác là việc tinh giản nghĩa vụ báo cáo. Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu sẽ không phải nộp báo cáo tài chính nếu không có yêu cầu cụ thể từ cơ quan quản lý.

Trường hợp cần lập báo cáo, hệ thống cũng được rút gọn chỉ còn hai báo cáo cơ bản gồm báo cáo tình hình tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và giảm đáng kể chi phí kế toán.

Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn có quyền lựa chọn áp dụng chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu thấy phù hợp hơn với hoạt động của mình.

Tuy nhiên, một khi đã lựa chọn thì phải duy trì ổn định trong suốt năm tài chính, và chỉ được thay đổi vào đầu năm tài chính kế tiếp để đảm bảo tính nhất quán, Thông tư nêu rõ.

Ngoài doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh nếu có nhu cầu cũng được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán này. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay.