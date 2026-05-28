Cắt thủ tục hành chính giúp giảm 23 nghìn tỷ chi phí mỗi năm

Không để địa phương “chờ cơ chế”

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ghi nhận là một nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn lịch sử của Quốc hội và HĐND các cấp trong tiến trình cải cách, tái cấu trúc tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia, quản trị địa phương và phát triển đất nước.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và xây dựng nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và HĐND các cấp.

Quang cảnh hội nghị sáng 28/5.

Trong mối quan hệ đó, Chính phủ xác định rất rõ: nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cũng chính là nâng cao chất lượng quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và hiệu lực điều hành của bộ máy hành chính nhà nước, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết của Đảng.

Từ góc độ Chính phủ, bà Trà đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

“Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội và theo thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương; tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và khả năng phản ứng chính sách của địa phương”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Trong tiến trình đó, HĐND các cấp phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển tại địa phương; tập trung ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển theo thẩm quyền; mở ra dư địa phát triển mới cho từng ngành, từng lĩnh vực của địa phương…

Cùng với đó, bà Trà cũng lưu ý về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực hiệu quả. Tinh thần cốt lõi của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy, mà là tái cấu trúc lại phương thức vận hành của nền hành chính quốc gia theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn.

Theo Phó Thủ tướng, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. HĐND phải thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ở địa phương; nhất là giám sát việc thực hiện pháp luật, sử dụng nguồn lực công, thực thi công vụ và trách nhiệm người đứng đầu...

Giảm tối đa chi phí tuân thủ

Vẫn theo Phó Thủ tướng, cải cách thể chế và thủ tục hành chính là khâu đột phá của đột phá. Nếu không cải cách mạnh thể chế và thủ tục hành chính thì không thể giải phóng nguồn lực, không thể nâng cao năng lực cạnh tranh và càng không thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quốc hội đang đồng hành cùng Chính phủ tập trung rất mạnh vào cải cách thể chế với tinh thần: thể chế phải mở đường cho phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Từ thực tiễn chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, bà Phạm Thị Thanh Trà cho hay, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua đó đã bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm 55% chi phí tuân thủ tương ứng khoảng 23 ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Theo Phó Thủ tướng, từ kết quả của nhiệm vụ cắt giảm thủ tục hành chính cho thấy: khi chúng ta quyết tâm, thống nhất, đồng lòng thì dù việc có khó mấy cũng làm được và thành công.

Bà Trà mong muốn HĐND các cấp đồng hành cùng chính quyền địa phương rà soát thể chế thuộc thẩm quyền cấp mình, tháo gỡ rào cản và giám sát thực chất việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, điểm cần giám sát mạnh hiện nay không chỉ là giải quyết hồ sơ nhanh hay chậm, mà là bộ máy có thực sự chuyển sang tư duy kiến tạo, phát triển và phục vụ hay chưa; có thực sự giảm phiền hà và chi phí cho người dân, doanh nghiệp hay không. “Đó mới là thước đo thực chất của cải cách hành chính trong giai đoạn mới”, bà Trà nói.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng, hoạt động giám sát của HĐND phải chuyển mạnh từ “giám sát sự vụ” sang “giám sát chiến lược phát triển”; phải đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công...

"Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp; bởi thực tiễn cuộc sống chính là nơi phản ánh rõ nhất tính đúng đắn và hiệu quả của chính sách”, bà Phạm Thị Thanh Trà cho hay.