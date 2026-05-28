Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rà soát lộ trình nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Rà soát lộ trình nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ

Văn bản 4853/VPCP-CN ngày 27/5/2026 của Văn phòng Chính phủ nêu: Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát kỹ lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ theo thứ tự ưu tiên gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng lưu ý cần chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị, Quốc hội) theo đúng quy chế, quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

* Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã rất quyết liệt triển khai các dự án xây dựng đường bộ cao tốc.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, có khoảng 2.801km đường cao tốc đã và đang được phân kỳ đầu tư, trong đó đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật khoảng 2.107km (548km đường 2 làn xe; 1.559km đường 4 làn xe hạn chế); đang thi công xây dựng 694km (105km đường 2 làn xe; 589km đường 4 làn xe hạn chế).

Các tuyến cao tốc này cơ bản được triển khai theo hình thức đầu tư công (2.135km, chiếm 76% chiều dài); một số đoạn tuyến triển khai theo phương thức đối tác công tư (666km).

Theo Phương Nhi

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng

Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng Nổi bật

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền Nổi bật

Mỏ vàng lớn nhất Việt Nam

Mỏ vàng lớn nhất Việt Nam

17:02 , 28/05/2026
Toàn văn: Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT về thực hiện giá bán điện

Toàn văn: Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT về thực hiện giá bán điện

16:38 , 28/05/2026
Cắt thủ tục hành chính giúp giảm 23 nghìn tỷ chi phí mỗi năm

Cắt thủ tục hành chính giúp giảm 23 nghìn tỷ chi phí mỗi năm

15:55 , 28/05/2026
Từ 1/7, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán

Từ 1/7, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán

15:46 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên