Gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Sau khi hoàn thành, nhà ga T1 dự kiến sẽ đạt công suất khai thác khoảng 14 triệu hành khách/năm, kết hợp cùng nhà ga T2 nâng tổng công suất toàn cảng lên khoảng 20 triệu hành khách/năm.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và các đơn vị chức năng, liên quan đến kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050.

Nhà ga T1 sau khi mở rộng dự kiến sẽ đạt công suất khai thác khoảng 14 triệu hành khách/năm. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hành khách qua Cảng HKQT Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 25 triệu lượt hành khách /năm vào năm 2030 và khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050.

Trong đó, dự án mở rộng nhà ga T1 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.936 tỷ đồng, với quy mô xây dựng đồng bộ và hiện đại. Công trình bao gồm khu nhà ga hành khách mở rộng với diện tích xây dựng khoảng 36.000m², diện tích sàn sử dụng khoảng 96.000m² cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Sau khi hoàn thành, nhà ga T1 dự kiến sẽ đạt công suất khai thác khoảng 14 triệu hành khách/năm, kết hợp cùng nhà ga T2 sau mở rộng nâng tổng công suất toàn cảng lên khoảng 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

ACV cũng đề xuất triển khai dự án mở rộng sân đỗ máy bay với quy mô bổ sung thêm 6 vị trí đỗ tàu bay code C, nâng tổng số vị trí đỗ lên 40 vị trí trong giai đoạn trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng của các hãng hàng không. Mức vốn đầu tư dự án khoảng 200 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/5, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 đã được khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ nâng công suất lên 6 triệu hành khách/năm.

