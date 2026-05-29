Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu Trường Tiền ở TP. Huế lưu thông ra sao trong 150 ngày sửa chữa?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ đầu tháng 6, cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương (TP. Huế) sẽ được sửa chữa trong khoảng 150 ngày. Trong thời gian này, phương tiện sẽ không lưu thông qua cầu vào ban đêm, còn một phần lối đi bộ được rào chắn vào ban ngày để phục vụ thi công.

Ngày 28/5, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh TP. Huế thông báo về phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Trường Tiền.

Cầu Trường Tiền ở TP. Huế lưu thông ra sao trong 150 ngày sửa chữa?- Ảnh 1.

Cầu Trường Tiền về đêm mùa lễ hội.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung sẽ tiến hành bảo trì, sửa chữa và sơn lại kết cấu thép cầu nhằm đảm bảo an toàn khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình biểu tượng của TP. Huế.

Thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 150 ngày, bắt đầu từ ngày 1/6. Trong thời gian này, từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, cầu Trường Tiền sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông để phục vụ thi công.

Người dân có nhu cầu di chuyển giữa bờ nam và bờ bắc sông Hương vào khung giờ nêu trên được hướng dẫn lưu thông qua các cầu Phú Xuân, Dã Viên, Chợ Dinh và Nguyễn Hoàng.

Cầu Trường Tiền ở TP. Huế lưu thông ra sao trong 150 ngày sửa chữa?- Ảnh 2.

Cầu Trường Tiền sẽ được duy tu, sửa chữa trong thời gian 150 ngày.

Ban ngày, từ 5 giờ đến 21 giờ, các phương tiện vẫn được phép lưu thông bình thường qua cầu theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo. Tuy nhiên, một bên lối đi bộ trên cầu sẽ bị phong tỏa để tập kết thiết bị, vật tư phục vụ thi công; phía còn lại vẫn dành cho người đi bộ lưu thông.

Theo cơ quan chức năng, việc tổ chức thi công theo khung giờ ban đêm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông khu vực trung tâm TP. Huế, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch và thời gian diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trên tuyến phố đi bộ hai bờ sông Hương.

Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung cho biết, trong quá trình thi công, nếu TP. Huế tổ chức các sự kiện lớn liên quan khu vực cầu Trường Tiền, đơn vị thi công sẽ phối hợp điều chỉnh phương án tổ chức giao thông hoặc tạm dừng thi công khi cần thiết để đảm bảo hoạt động chung của thành phố.

Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng

Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng Nổi bật

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền Nổi bật

Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân

Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân

08:33 , 29/05/2026
800 tỷ đồng xây cầu vượt thép dài gần 900m qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

800 tỷ đồng xây cầu vượt thép dài gần 900m qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

08:23 , 29/05/2026
Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi: Dự kiến, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi: Dự kiến, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10

07:52 , 29/05/2026
Gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

07:20 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên