800 tỷ đồng xây cầu vượt thép dài gần 900m qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Công trình cầu vượt kết cấu dầm thép chạy dọc trục Lê Trọng Tấn - Văn Khê, bắc qua tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được kỳ vọng sẽ đồng bộ hạ tầng đô thị và khơi thông nút giao thường xuyên ùn tắc kéo dài tại khu vực Hà Đông.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 880 tỷ đồng, dự án cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 (Hà Nội) quy mô 4 làn xe trực thông chuẩn bị được triển khai.

Đây là công trình hạ tầng trọng điểm nhằm xóa bỏ điểm đen ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, đồng thời tạo sự đồng bộ cho hệ thống giao thông đô thị tại khu vực phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng.

Thời gian qua, tuyến đường Lê Trọng Tấn thường xuyên là "điểm đen" ùn tắc, kéo dài từ ngã tư đường Quang Trung đến khu đô thị Park City. Dù là giờ cao điểm hay ngày cuối tuần, ngã tư Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 (Quang Trung) luôn trong tình trạng đông đúc các phương tiện.

Hiện khu vực trục Lê Trọng Tấn, Văn Khê, Văn Phú, Quang Trung… tập trung mật độ cao các khu đô thị và chung cư. Áp lực gia tăng dân số nhanh chóng khiến hạ tầng giao thông nơi đây thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Cầu vượt được thiết kế với quy mô 4 làn xe, chạy dọc theo trục đường Lê Trọng Tấn – Văn Khê. Cùng với đó, dự án sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục tổ chức lại giao thông, chỉnh trang vỉa hè, dải phân cách, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, trồng cây xanh và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Công trình sử dụng kết cấu nhịp chính và nhịp dẫn bằng thép với tổng chiều dài toàn tuyến gần 900 m. Việc lựa chọn kết cấu này giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời giảm thiểu tác động đến dòng phương tiện hiện hữu trong quá trình xây dựng.

Khu vực dự kiến xây dựng cầu vượt hiện sở hữu mạng lưới giao thông đa tầng phức tạp với hệ thống đường thấp, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, cầu vượt đi bộ và tuyến buýt nhanh BRT... Hiện các đơn vị có liên quan đang tiến hành khảo sát, cắm mốc giới tiến hành GPMB để chuẩn bị thực hiện dự án.

Trước đó, chủ đầu tư đã loại bỏ các phương án kiến trúc phức tạp như cầu dây văng, dây võng hoặc cầu vòm. Lý do được đưa ra là các phương án này có chi phí đầu tư rất lớn, thời gian thi công kéo dài và không phù hợp với bối cảnh thực tế tại nút giao.

Đặc biệt, do cầu vượt phải băng qua phía trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ở cao độ lớn, các giải pháp kiến trúc cầu kỳ sẽ bị hạn chế về hiệu quả thẩm mỹ do tầm nhìn của người tham gia giao thông dưới mặt đất bị che khuất.

Dự án cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 thuộc dự án nhóm B, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026–2028. Trước đó, Sở Xây dựng TP. Hà Nội từng xem xét phương án xây hầm chui dưới đường Quang Trung, tuy nhiên phương án cầu vượt cuối cùng đã được thống nhất nhằm tối ưu hóa khả năng giải tỏa áp lực giao thông.

