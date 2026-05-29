Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân

Theo cơ quan thuế, 175 tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn đang nợ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9931/TB-TCS7-NVDTPC về việc công khai thông tin nợ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của các tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn.

Theo thông báo, tính đến thời điểm khóa sổ nợ ngày 30/4/2026, có 175 tổ chức chi trả thu nhập bị công khai thông tin do còn nợ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công với tổng số tiền hơn 2,69 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cho biết việc công khai được thực hiện căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Lý do công khai là các tổ chức đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Theo Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội, danh sách chi tiết các tổ chức nợ thuế được đính kèm theo thông báo.

Danh sách 175 tổ chức nợ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công do Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội công khai:

Cơ quan thuế phát thông tin quan trọng đến người sử dụng đất: Chậm làm thủ tục này có thể ảnh hưởng quyền lợi

Khánh Huy

An ninh tiền tệ

Thuế Hà Nội 'bêu tên' hơn 100 chủ doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Có trường hợp nợ hơn 3 tỷ đồng

Lần đầu tiên làm việc với khu vực ĐBSCL sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ lớn cho "vương quốc" nông thủy sản vùng sông Tiền

800 tỷ đồng xây cầu vượt thép dài gần 900m qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

08:23 , 29/05/2026
Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi: Dự kiến, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10

07:52 , 29/05/2026
Gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

07:20 , 29/05/2026
Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh có tên trong danh sách sau

07:15 , 29/05/2026

