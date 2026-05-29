Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân

Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9931/TB-TCS7-NVDTPC về việc công khai thông tin nợ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của các tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn.

Theo thông báo, tính đến thời điểm khóa sổ nợ ngày 30/4/2026, có 175 tổ chức chi trả thu nhập bị công khai thông tin do còn nợ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công với tổng số tiền hơn 2,69 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cho biết việc công khai được thực hiện căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Lý do công khai là các tổ chức đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Theo Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội, danh sách chi tiết các tổ chức nợ thuế được đính kèm theo thông báo.

Danh sách 175 tổ chức nợ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công do Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội công khai: