Hà Nội: Điều chỉnh giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để thi công metro số 5

Từ ngày 30/5, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ công tác thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án phân luồng giao thông mới sẽ áp dụng tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và các tuyến đường lân cận thuộc địa bàn hai phường Giảng Võ và Láng.

Từ ngày 30/5, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Hà Nội.

Đáng chú ý, nút giao này sẽ chuyển từ hình thức điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện khi lưu thông qua đây sẽ di chuyển theo hệ thống đường tạm, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn và các điểm quay đầu được bố trí tại vị trí mở dải phân cách trên đường La Thành và Nguyễn Chí Thanh. Thời gian phân luồng bắt đầu từ ngày 30/5/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm bắt phương án, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Trong 3 ngày đầu triển khai, đơn vị thi công sẽ tiến hành rào thử và vận hành thử để theo dõi tình hình giao thông thực tế, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Đồng thời, nhà thầu phải bố trí lực lượng hướng dẫn phối hợp với Cảnh sát giao thông nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại khu vực thi công.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải triển khai nghiêm các biện pháp giảm bụi như lắp đặt hệ thống phun sương quanh công trường, bố trí cầu rửa xe và che chắn kỹ khu vực thi công. Các loại xe máy, phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra vào công trường trong khung giờ từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau, trừ các trường hợp được cấp phép đặc biệt.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, dừng đỗ xe trái phép quanh khu vực dự án.

Song song đó, UBND các phường Giảng Võ và Láng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc dừng đỗ xe sai quy định gây cản trở dòng phương tiện.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giao thông khu vực để kịp thời tinh chỉnh phương án phân luồng, quyết tâm hạn chế tối đa ùn tắc trong suốt thời gian triển khai dự án metro tuyến số 5.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

