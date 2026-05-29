Trụ cạn cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng lộ diện sau nhiều tháng thi công

Sau nhiều tháng thi công khẩn trương, những trụ cạn đầu tiên của cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng đã dần thành hình. Trên công trường trọng điểm phía Nam Hà Nội, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang tăng tốc thi công "3 ca, 4 kíp" để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Trụ cạn cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng dần thành hình.
Cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng có tổng mức đầu tư hơn 11.844 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời giảm tải giao thông cho các cây cầu khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Tại khu vực đường dẫn thuộc địa bàn xã Thanh Trì và xã Bát Tràng, nhiều trụ cạn đã hoàn thành phần bệ móng, nhà thầu đang triển khai thi công thân trụ.

Hệ thống cốt thép và cốp pha bắt đầu được lắp dựng trên công trường, đánh dấu giai đoạn chuyển từ thi công phần ngầm sang kết cấu nổi của dự án.

Dưới thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn duy trì thi công gia công, lắp dựng cấu kiện thép phục vụ các hạng mục trụ cầu và dầm dẫn.

Các mũi thi công hiện được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Nhà thầu huy động nhiều thiết bị chuyên dụng và máy khoan cọc cỡ lớn để tăng tốc tiến độ.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu tăng cường nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc trước mùa mưa.

Trên công trường, nhiều hạng mục được thi công liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Vật tư, cấu kiện bê tông và thép cũng được tập kết để phục vụ các giai đoạn thi công tiếp theo.

Cầu Ngọc Hồi nằm trong nhóm 12 công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Các hạng mục nền đường, bãi đúc và công trình phụ trợ đang dần hoàn thiện. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng.

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ chia sẻ áp lực giao thông với các cầu Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và Vĩnh Tuy, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi và vị trí tuyến kết nối trên bản đồ quy hoạch.


Theo Trọng Tài

Báo Tiền Phong

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 25 năm, mức lương hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh ra sao từ 1/7?

Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân

Duyệt hồ sơ mời thầu cao tốc TPHCM - Mộc Bài, chuẩn bị khởi công tháng 7-2026

14:39 , 29/05/2026
Từ tín hiệu thị trường đến đối thoại thực tiễn: ESG đã trở thành "bộ lọc mới" của nhà đầu tư

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để thi công metro số 5

14:00 , 29/05/2026
Cơ quan Thuế thông báo: Trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người có tên trong danh sách sau

