4 quy tắc “xua đuổi" ung thư của bác sĩ nổi tiếng thế giới

Một bác sĩ đồng thời là nhà khoa học nổi tiếng thế giới đã chia sẻ 4 nguyên tắc đơn giản có thể giúp phòng chống ung thư trong tương lai — và chúng đều liên quan đến những thói quen hằng ngày mà nhiều người có thể thay đổi.

Chuyên gia William Li, bác sĩ, nhà khoa học, diễn giả và tác giả tại Mỹ, đã xuất hiện trên podcast ZOE để nói về chủ đề này. Tập podcast có tiêu đề: “3 loại thực phẩm bạn ăn mỗi ngày đang thúc đẩy ung thư phát triển”.

Đầu tiên, vị bác sĩ cho biết các loại đồ uống như trà và cà phê có thể hỗ trợ chống ung thư.

Ông nói: “Cả cà phê và trà đều chứa polyphenol, có khả năng tăng cường phản ứng chống ung thư của cơ thể.”

Ngoài những loại đồ uống này, ông cho biết còn có một số nguyên tắc sống đơn giản mà hầu hết mọi người đều có thể áp dụng mỗi ngày.

Trong cuộc trò chuyện, đồng sáng lập kiêm CEO của ZOE là Jonathan Wolf hỏi liệu có “một lời khuyên đơn giản nào về việc thay đổi chế độ ăn tổng thể để giúp phòng chống ung thư trong tương lai hay không”.

Khi được hỏi về “những nguyên tắc cốt lõi”, bác sĩ Li đã đưa ra bốn điều:

Ông nói: “Hãy ăn theo kiểu Địa Trung Hải hoặc châu Á nhiều hơn. Ăn ít thực phẩm kiểu Mỹ hoặc thực phẩm siêu chế biến hơn — đó là điều đầu tiên.”

“Thứ hai, hãy uống nhiều cà phê và trà hơn thay vì nước ngọt.”

“Thứ ba, điều này không liên quan tới ăn uống, nhưng hãy duy trì vận động. Bạn không cần huấn luyện viên cá nhân, nhưng nên vận động mỗi ngày.”

Theo ông, việc vận động giúp tăng cường “hệ miễn dịch, hệ vi sinh đường ruột và giảm viêm”.

Liệt kê đây là những nguyên tắc “thực sự quan trọng”, bác sĩ cho biết mọi người cũng nên, nếu có thể, “tránh tiếp xúc với độc tố”.

Ông khuyên: “Hãy cố tránh những tiếp xúc có hại”, ngay cả khi điều đó khiến công việc của bạn mất nhiều thời gian hơn.

Bác sĩ tiếp tục giải thích: “Tôi khuyên mọi người nên hạn chế vi nhựa, cố tránh thực phẩm đựng trong nhựa, tránh ăn hoặc uống trực tiếp từ đồ nhựa.”

Ông cũng nhắn nhủ khách du lịch: “Khi đi du lịch, bạn nên uống đủ nước nhưng cố gắng đừng uống từ chai nhựa.”

Vi nhựa và ung thư

Các chuyên gia tại Hiệp hội Ung thư Mỹ giải thích: “Vi nhựa là những mảnh nhựa cực nhỏ có kích thước dưới 5 mm. Điều này nghĩa là chúng nhỏ hơn hạt đậu hoặc hạt gạo, và nhiều loại không thể nhìn thấy bằng mắt thường.”

“Một số loại nhựa được sản xuất với kích thước nhỏ như vậy, ví dụ các hạt vi nhựa trong sữa rửa mặt. Một số khác hình thành khi các mảnh nhựa lớn bị phân rã, chẳng hạn rác thải tại bãi chôn lấp.”

Tổ chức này cho biết thêm: “Hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu vi nhựa có gây ung thư hay không, và nếu có thì bằng cách nào. Chưa có cơ quan nào chính thức kết luận rằng vi nhựa gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.”

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy vi nhựa có thể làm tổn thương DNA, gây viêm, làm hại lớp niêm mạc cơ quan và phá vỡ hệ vi sinh đường ruột.

Vi nhựa cũng có thể mang vi khuẩn, hóa chất và độc tố đi sâu hơn vào cơ thể. Đây đều là những quá trình được biết có liên quan đến sự phát triển của ung thư.

Một nghiên cứu cho thấy các khối u ung thư chứa lượng vi nhựa cao hơn mô khỏe mạnh xung quanh.

Các nghiên cứu ban đầu cũng gợi ý mối liên hệ giữa vi nhựa với vô sinh, sa sút trí tuệ, đau tim và đột quỵ.

Bác sĩ Thejus Jayakrishnan, bác sĩ ung thư tiêu hóa tại Dana-Farber Cancer Institute và giảng viên tại Harvard Medical School, cho biết: “Cuối cùng, chúng ta vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu và dữ liệu để hiểu vi nhựa ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe con người, bao gồm vai trò của chúng trong ung thư.”



