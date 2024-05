4 tháng hoàn thuế được gần 40 nghìn tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 4/2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng

Thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế cho biết: Trong những tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Đặc biệt, các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần tích cực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, đạt 10,1% so với dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu NSNN lũy kế 4 tháng năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 21.236 tỷ đồng, bằng 46,2% so với dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2023; thu nội địa ước đạt 619.063 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 478.433 tỷ đồng, bằng khoảng 44% so với dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 40%), 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Về tổng thể có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 40%); 26/63 địa phương đạt từ 30% - 40%; còn lại 12/63 địa phương đạt thấp (dưới 30% dự toán). Có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu; còn 9/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nhiệm vụ thu NSNN, ngành thuế cũng triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, DN phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 4 tháng đầu năm 2024 là khoảng 25.508 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 10.900 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 13.164 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 1.444 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã thực hiện kiểm tra được 98.330 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.956 tỷ đồng, bằng 57,7% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.704 tỷ đồng, bằng 56,8% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 4/2024 ước đạt 5.200 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 4/2024 ước thu được 32.068 tỷ đồng

Về công tác đăng ký, kê khai thuế, toàn quốc có 926.225 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 30.118 doanh nghiệp (3,4%) so với thời điểm cuối năm 2023 (ngày 31/12/2023).

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thuế được giao chủ trì xây dựng 5 Nghị định (NĐ hướng dẫn Nghị quyết 107 của Quốc hội, Nghị định sửa Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ, Nghị định sửa Nghị định 132, và 2 Nghị định về gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất) và 7 Thông tư.

Trong tháng 4/2024, đã tiếp tục triển khai xây dựng các Nghị định, thành lập tổ soạn thảo Nghị định, tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện; đã xây dựng dự thảo Nghị định lấy ý kiến các đơn vị thuộc bộ hoặc đang rà soát hoàn thiện dự thảo theo chỉ đạo của bộ để lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương.

Về triển khai hóa đơn điện tử, tính từ khi triển khai đến hết 21/4, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó: 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.

Về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, tính đến hết ngày 21/4, có 53.424 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 328,6 triệu hóa đơn.

Về triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đến nay, toàn quốc đã có 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt trên 100% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Về triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, từ khi triển khai đến nay, có 963.217 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, số giao dịch qua NHTM là 1.490.079 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 3.505,5 tỷ đồng.

Về vận hành Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đã có 94 NCCNN đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng TTĐT, tăng 9 NCCNN đăng ký mới so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm thu được khoảng 3.900 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế khẳng định, trong tháng 5, sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2024; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến sức khoẻ DN và hoạt động SXKD của DN trong nước để nhận diện sớm những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN năm 2024.

Ngành thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Chủ động rà soát, đánh giá, tham mưu Chính phủ xây dựng các gói hỗ trợ năm 2024, bao gồm: Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo Kế hoạch thông tin tuyên truyền ngành Thuế năm 2024. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nắm bắt, hiểu và tuân thủ các chính sách thuế; riếp tục nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, tập trung triển khai ứng dụng tự động cảnh báo xuất khống hóa đơn điện tử...