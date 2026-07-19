4 thói quen sạc pin tàn phá iPhone nhanh nhất

Nhiệt độ quá cao chính là kẻ thù số một làm mất ổn định các phản ứng hóa học bên trong viên pin lithium-ion. Bản thân việc nạp điện đã sinh nhiệt, nên nếu cộng hưởng thêm những thói quen xấu, viên pin của bạn sẽ xuống cấp không phanh. Dưới đây là những sai lầm tai hại mà bạn cần thay đổi ngay lập tức.

Luôn cố gắng sạc pin đầy chạm ngưỡng 100%

Phần lớn người dùng có tâm lý muốn sạc điện thoại thật đầy để yên tâm sử dụng được lâu hơn trong ngày. Thế nhưng, pin lithium-ion trên iPhone lại rất nhạy cảm với việc bị nạp đầy năng lượng. Quá trình này vô tình đặt viên pin vào trạng thái căng thẳng do điện áp lên cao. Nếu duy trì thói quen này trong một thời gian dài, các thành phần hóa học bên trong pin sẽ lão hóa với tốc độ chóng mặt, làm giảm đáng kể dung lượng lưu trữ thực tế.

Thay vì cố gắng sạc đầy tràn, bạn nên chủ động kiểm soát mức pin. Đối với những ai đang sử dụng các dòng từ iPhone 15 trở lên, Apple đã cung cấp tính năng thiết lập giới hạn sạc ở mức 90% hoặc 95% ngay trong phần cài đặt. Việc chủ động khống chế mức sạc tối đa này là một giải pháp hoàn hảo để duy trì tuổi thọ và đảm bảo an toàn cho thiết bị về lâu dài.

Lãng quên tính năng sạc pin tối ưu hóa được tích hợp sẵn

Theo quy tắc 80 - 20 kinh điển trong giới công nghệ, bạn chỉ nên sạc đến 80% và không nên để pin cạn kiệt dưới mức 20%. Tuy nhiên, việc phải liên tục canh chừng để rút sạc thủ công là điều vô cùng bất tiện, đặc biệt là với thói quen cắm sạc qua đêm của đại đa số người dùng. Hậu quả là máy phải chịu áp lực điện áp cao suốt nhiều giờ liền trong lúc bạn đang ngủ, dù dòng điện đã tự ngắt khi đầy.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, hệ điều hành iOS đã được trang bị một công cụ rất thông minh mang tên Sạc pin được tối ưu hóa. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ âm thầm học hỏi thói quen sinh hoạt hằng ngày của bạn, từ đó tự động tạm dừng quá trình sạc ở mức 80% và chỉ tiếp tục nạp đầy phần còn lại ngay trước thời điểm bạn thường thức dậy. Bạn nên vào cài đặt pin và bật ngay tính năng này để bảo vệ chiếc iPhone một cách trọn vẹn nhất.

Vừa cắm sạc vừa bắt điện thoại gánh các tác vụ nặng

Trong điều kiện sử dụng bình thường, con chip trên iPhone được tối ưu hóa để tiêu thụ rất ít điện năng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu bạn bắt máy phải xử lý những tác vụ nặng nề như chơi game đồ họa cao hay chỉnh sửa video trong lúc đang cắm cáp sạc. Quá trình này đòi hỏi hệ thống phải rút một lượng năng lượng khổng lồ từ viên pin, kéo theo lượng nhiệt tỏa ra cực kỳ lớn khiến mặt lưng máy nóng rực lên nhanh chóng.

Sự cộng hưởng nhiệt lượng giữa việc nạp điện và xả điện cùng lúc tạo ra một môi trường cực đoan cho linh kiện bên trong. Hiện tượng quá nhiệt này không chỉ làm chai pin nhanh chóng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nguy hiểm. Lời khuyên tốt nhất là hãy để chiếc iPhone của bạn được nghỉ ngơi hoàn toàn trong suốt quá trình cắm sạc.

Sử dụng những bộ sạc không rõ nguồn gốc và kém chất lượng

Sự xuất hiện tràn lan của các loại củ sạc và cáp sạc trôi nổi, giá rẻ trên thị trường là một cạm bẫy lớn đối với người tiêu dùng. Việc kết nối iPhone với những bộ sạc không đạt chuẩn sẽ khiến máy liên tục rơi vào tình trạng quá nhiệt, dễ dẫn đến hiện tượng chập cháy cổng sạc, hỏng IC nguồn hoặc thậm chí làm hỏng toàn bộ bo mạch chủ. Nguyên nhân là do các phụ kiện kém chất lượng không được trang bị các mạch bảo vệ an toàn, khiến dòng điện truyền vào máy chập chờn và không ổn định.

Để bảo vệ thiết bị vốn dĩ rất bền bỉ của mình, bạn chỉ nên tin dùng những bộ sạc chính hãng do Apple sản xuất hoặc các sản phẩm đến từ bên thứ ba đã đạt chứng nhận MFi. Mức giá của những phụ kiện chuẩn mực này hiện nay đã rất dễ tiếp cận và đây chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng để kéo dài tuổi thọ cho chiếc iPhone của bạn.