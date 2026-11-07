4 tuần, 3 triển lãm: Bài toán thị trường của doanh nghiệp gia vị Việt

Từ thương hiệu quốc gia đến chuẩn quốc tế

Đầu tháng 11, đội ngũ Dh Foods có mặt tại Jakarta (Indonesia), tham dự SIAL Food & Drinks Indonesia, diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2026 tại JIExpo Kemayoran. Đây là sự kiện thứ hai doanh nghiệp tham gia trong vòng bốn tuần, sau SIAL Paris (17/10 - 21/10) và trước Food Expo Việt Nam (11/11 - 14/11).

Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại này diễn ra trong thời điểm Dh Foods vừa đón nhận một dấu mốc đáng chú ý: được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026. Đây là chương trình cấp quốc gia do Chính phủ triển khai, nhằm tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu đáp ứng ba giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Năm 2026, chỉ 227 trên hơn 1.000 doanh nghiệp nộp hồ sơ được công nhận.

Dh Foods nhận giải thưởng Thương Hiệu Quốc Gia 2026

Cùng với dấu mốc thương hiệu, nhà máy Dh Foods dự kiến nhận chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế BRCGS hạng A+ trong tháng 11 tới. Khác với đánh giá thông thường, hạng A+ đòi hỏi cơ sở sản xuất phải trải qua cuộc đánh giá không báo trước và vẫn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đây là bước tiếp theo sau lần đánh giá đầu tiên nhà máy đạt hạng B, cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới việc nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng trong sản xuất.

Tuy nhiên, với ngành thực phẩm, năng lực sản xuất và hiện diện tại các sự kiện quốc tế mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để một sản phẩm có thể đi vào hệ thống phân phối, doanh nghiệp còn phải giải quyết nhiều vấn đề, từ tiêu chuẩn chất lượng, giá bán, quy cách đóng gói đến mức độ phù hợp với thói quen tiêu dùng địa phương.

Không thể dùng một công thức cho mọi thị trường

Trước khi tìm kiếm đối tác, năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng là điều kiện cần. Chứng nhận quốc tế giúp nhà nhập khẩu có thêm cơ sở đánh giá nhà cung cấp, nhưng không đồng nghĩa sản phẩm đương nhiên được thị trường đón nhận.

Khẩu vị, thói quen sử dụng gia vị và mức độ quen thuộc với ẩm thực Việt tại mỗi quốc gia có sự khác biệt. Đây cũng là lý do danh mục sản phẩm được Dh Foods lựa chọn theo từng điểm đến, thay vì mang một bộ sản phẩm cố định đến tất cả triển lãm.

Tại Pháp, một số món ăn Việt như gỏi cuốn, nem rán, bò bún hay phở đã tương đối quen thuộc với người tiêu dùng. Theo thông tin doanh nghiệp, xốt đậu phộng chấm gỏi cuốn là một trong những sản phẩm có kết quả bán hàng tích cực. Từ nhóm sản phẩm này, Dh Foods tiếp tục giới thiệu Nước Mắm Chua Ngọt, Tương Ớt Ngọt, Nước Mắm Bún Chả, Sa tế và Ớt Rim.

Dh Foods tại sự kiện triển lãm SIAL Paris - Pháp

Ở Indonesia, phản hồi bước đầu tại SIAL cho thấy một số điểm tương đồng về khẩu vị giữa người tiêu dùng địa phương và các dòng gia vị Việt. Doanh nghiệp ghi nhận khách tham quan đặc biệt quan tâm đến các dòng gia vị cay, cũng như ưa chuộng các sản phẩm có vị hài hòa giữa ngọt, chua và cay. Đáng chú ý, hai sản phẩm Xốt Phô Mai và Xốt Trứng Muối cũng nhận được nhiều đánh giá cao.

Không chỉ dừng ở việc dùng thử, nhiều khách tham quan chủ động hỏi mua sản phẩm. Một số người đã biết đến phở Việt từ trước, tạo thuận lợi nhất định cho việc giới thiệu những loại gia vị đi kèm món ăn này.

Gian hàng của Dh Foods nhận được nhiều sự quan tâm tại triển lãm

Tại thị trường Indonesia, theo quan sát của Dh Foods, các sản phẩm gia vị Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đã có sự hiện diện khá rõ, trong khi gia vị Việt vẫn còn tương đối ít. Khoảng trống này mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, dù việc chuyển sự quan tâm tại triển lãm thành nhu cầu mua sắm thường xuyên vẫn cần thêm thời gian và hệ thống phân phối phù hợp.

Vì vậy, tại Indonesia, doanh nghiệp ưu tiên giới thiệu tương ớt Sriracha, tương ớt xiêm xanh, sa tế và ớt rim. Bên cạnh những sản phẩm có hương vị gần với thói quen địa phương, các loại gia vị đặc trưng như muối tôm Tây Ninh, gia vị phở bò Hà Nội hay muối ớt chanh Nha Trang cũng được đưa đến triển lãm để thăm dò sự quan tâm của khách hàng.

Người tiêu dùng tại Indo phản ứng tích cực với gia vị Việt

Sự khác biệt trong cách lựa chọn sản phẩm phản ánh một vấn đề trong kinh doanh thực phẩm xuyên biên giới: sản phẩm có bản sắc riêng chưa đủ, mà còn phải tìm được cách sử dụng phù hợp trong bữa ăn của người tiêu dùng bản địa. Doanh nghiệp vừa phải giữ đặc trưng hương vị, vừa cần tính đến khả năng điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Triển lãm là điểm gặp, chưa phải đích đến

SIAL Paris và SIAL Indonesia mang lại cơ hội tiếp xúc với các nhóm khách thu mua quốc tế, trong khi Food Expo Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp những đối tác đang tìm nguồn cung ngay tại thị trường sản xuất.

Lợi thế của triển lãm trong nước nằm ở khả năng tiếp nối các cuộc gặp trực tiếp. Khi đối tác muốn tìm hiểu sâu hơn về năng lực cung ứng, doanh nghiệp có thể tổ chức các chuyến tham quan nhà máy, trao đổi về quy trình sản xuất và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng. Đây là những thông tin quan trọng trong quá trình đánh giá một nhà cung cấp thực phẩm.

Tuy nhiên, từ một cuộc gặp tại triển lãm đến hợp đồng phân phối vẫn còn nhiều bước. Nhà nhập khẩu cần cân nhắc giá thành, chi phí logistics, thời hạn sử dụng, yêu cầu nhãn mác và khả năng duy trì nguồn cung. Với những sản phẩm chưa quen thuộc, việc thuyết phục người tiêu dùng thử và mua lại cũng là thách thức riêng.

Đặc biệt, phản ứng tích cực tại gian hàng chưa thể đại diện cho sức mua của cả thị trường. Để đánh giá cơ hội kinh doanh thực chất, doanh nghiệp cần theo dõi thêm tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng quan tâm sang đơn hàng, khả năng tái đặt hàng và mức độ tiêu thụ sau khi sản phẩm được đưa lên kệ.

Vì vậy, hiệu quả của việc tham gia triển lãm không nên chỉ nhìn qua số lượng sự kiện hay gian hàng xuất hiện, mà cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể hơn: số đối tác tiềm năng được thiết lập, khả năng chuyển đổi thành đơn hàng, thị trường có sản phẩm được phân phối và mức độ duy trì hợp tác sau đó.

Với Dh Foods, chuỗi triển lãm trong bốn tuần là một phần trong nỗ lực tìm kiếm thị trường cho sản phẩm gia vị Việt. Những dấu mốc về thương hiệu và tiêu chuẩn sản xuất có thể tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận nhà nhập khẩu. Nhưng bài toán lớn hơn vẫn nằm ở chặng đường sau triển lãm: làm sao để những sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng có thể thực sự hiện diện trong hệ thống bán lẻ và trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng nước ngoài.