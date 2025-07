4 vật dụng nhà bếp chứa "cả kho" chất gây ung thư aflatoxin

Khi nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng cao, các chủ đề liên quan đến sức khỏe lá gan cũng trở nên phổ biến hơn. Cơ quan vốn dĩ thường bị bỏ qua này được ví như “người lao động thầm lặng” nay cuối cùng cũng đã nhận được sự quan tâm đúng mực. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc vì sao bản thân không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống thanh đạm mà gan vẫn xuất hiện nhiều vấn đề. Tại sao lại như vậy?

Thật ra, gan có khả năng tự phục hồi khá mạnh, nhiều bệnh lý nhỏ có thể được điều chỉnh thông qua cơ chế trao đổi chất của chính cơ thể. Do đó, khi gan xuất hiện tổn thương rõ rệt, phần lớn là do bạn chưa kiểm soát tốt an toàn thực phẩm. Dưới đây là 4 loại vật dụng phổ biến trong nhà bếp có nguy cơ chứa aflatoxin (độc tố nấm mốc) nếu vì tiếc của mà không bỏ đi, rất có thể bạn đang âm thầm khiến gan bị quá tải và sinh bệnh.

1. Gạo và bột mì bị mốc

Nhiều người có thói quen tích trữ gạo, bột mì trong nhà để dùng dần. Tuy nhiên, các loại gạo trắng và bột mì tinh luyện sau khi được xử lý đã mất đi lớp vỏ cám bên ngoài, do đó khả năng bảo quản không còn tốt như lúa hay lúa mì nguyên hạt. Nếu bảo quản ở nơi ẩm thấp, không thông thoáng, các loại ngũ cốc này dễ bị hút ẩm, mốc lên.

Tương tự, các loại thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, ngô, khoai lang cũng rất dễ phát sinh độc tố aflatoxin sau khi bị mốc. Nếu không để ý mà tiêu thụ những thực phẩm này với số lượng lớn, gan sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan . Do đó, hãy chú ý điều kiện bảo quản ngũ cốc và thực phẩm tinh bột trong bếp.

2. Các loại hạt có vị đắng

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều… là món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì chúng giàu chất béo tốt và protein, có lợi cho tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, vì là thực phẩm có thể bảo quản lâu nên nếu không lưu trữ đúng cách trong nhà bếp, chúng cũng rất dễ bị mốc.

Điều đáng nói là nhiều loại hạt khi bị mốc nhìn bề ngoài không khác gì bình thường , chỉ khi ăn mới phát hiện có vị đắng rõ rệt, dấu hiệu điển hình của aflatoxin và các độc tố sinh học khác. Những chất này nếu vô tình đưa vào cơ thể sẽ gây hại nghiêm trọng cho gan. Nếu ăn phải hạt bị đắng, bạn nên lập tức nhổ ra và súc miệng.

3. Dầu thực vật quá hạn sử dụng

Dầu ăn là thứ không thể thiếu trong mỗi căn bếp. Nhiều người chọn dầu thực vật chứa nhiều axit béo không bão hòa vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, nguyên liệu để ép dầu thực vật thường là các loại hạt giàu dầu như hướng dương, đậu phộng vốn có khả năng bảo quản không cao. Nếu để lâu quá thời hạn sử dụng, dầu cũng có thể bị nhiễm aflatoxin. Vì vậy, hãy luôn dùng dầu trong thời gian khuyến nghị và bảo quản ở nơi khô mát để tránh gây hại cho gan.

4. Dụng cụ nhà bếp bị mốc

Nhiều người thích dùng thớt gỗ, đũa gỗ, muôi gỗ vì chúng không làm hỏng nồi chảo. Tuy nhiên, do thường xuyên tiếp xúc với nước và dầu mỡ, những dụng cụ này rất dễ bị mốc nếu không được vệ sinh và làm khô đúng cách.

Đặc biệt, nhiều người có thói quen sau khi rửa xong thớt thì để ngay vào chỗ cũ mà không lau khô hoặc phơi nắng. Phần gỗ phía sau thớt sẽ nhanh chóng ẩm mốc, sinh ra nhiều loại độc tố, có thể nhiễm sang thực phẩm trong quá trình chế biến rồi đi vào cơ thể.

Vì vậy, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho dụng cụ nhà bếp cũng góp phần bảo vệ gan một cách hiệu quả. Hãy hình thành thói quen làm sạch, phơi khô và thay mới khi cần thiết để không làm tổn hại sức khỏe từ những chi tiết nhỏ nhất.

