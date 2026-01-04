4 vật vào nhà là điềm báo phong thủy tốt lành, tiền tài khởi sắc: Chớ dại đuổi chúng đi

Bước sang những ngày đầu năm mới, nhiều gia đình không chỉ quan tâm đến việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa mà còn đặc biệt để ý đến những dấu hiệu phong thủy xuất hiện xung quanh không gian sống. Theo quan niệm dân gian, đầu năm là thời điểm "mở vận", mọi chuyển động, hiện tượng diễn ra trong nhà đều được xem như lời báo trước cho một năm sắp tới hanh thông hay trắc trở. Trong đó, có những loài vật nếu tự tìm đến nhà, thậm chí ở lại lâu ngày dù gia chủ không nuôi nấng, lại được xem là điềm lành hiếm gặp. Người xưa cho rằng đó là dấu hiệu dương khí vượng, vận khí chuyển tốt, tài lộc bắt đầu tụ, đặc biệt có lợi cho làm ăn, tiền bạc và gia đạo trong cả năm. Và nếu thấy 4 loài vật dưới đây xuất hiện trong nhà, tốt nhất không nên xua đuổi chúng.

1. Chim sẻ, chim én bay về làm tổ: Tin vui và tài lộc cùng ghé

Trong phong thủy phương Đông, chim sẻ và đặc biệt là chim én luôn được xem là loài chim mang theo hỷ khí. Đầu năm mới, nếu chim én hoặc chim sẻ thường xuyên bay đến mái hiên, ban công, cửa sổ, thậm chí làm tổ và ở lại lâu ngày, đó là dấu hiệu đất lành chim đậu, chứng tỏ ngôi nhà có sinh khí tốt, môi trường sống yên ổn, an hòa.

Chim én tượng trưng cho tin vui, sự khởi sắc và những cơ hội mới, nhất là trong công việc và tài chính. Người xưa quan niệm, nhà có chim én làm tổ thì làm ăn dễ mở mang, tiền bạc không bị tắc nghẽn, các mối quan hệ cũng thuận hòa hơn. Đầu năm mà gặp hiện tượng này, nhiều người tin rằng cả năm sẽ có tin vui nối tiếp, tiền về tuy không ồ ạt nhưng đều đặn, dễ tích lũy.

2. Chó lạ tự tìm đến nhà: Điềm báo quý nhân và giữ của

Chó vốn là loài vật gắn liền với sự trung thành và bảo vệ. Trong phong thủy, chó còn mang ý nghĩa trấn trạch, giữ của và xua tà khí. Nếu vào đầu năm mới, có một con chó lạ tự nhiên tìm đến, nằm trước cửa, quấn quýt quanh nhà hoặc bỏ đi rồi lại quay về, nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu gia chủ sắp gặp vận tốt.

Dân gian tin rằng chó chọn nhà để ở thường là vì cảm nhận được khí lành. Đặc biệt với người làm ăn, buôn bán, đây còn được xem là điềm báo gặp quý nhân giúp đỡ, công việc bớt trắc trở, tiền bạc vào đều hơn. Chó không tượng trưng cho giàu nhanh, nhưng lại đại diện cho sự ổn định, giữ tiền tốt, ít hao hụt - rất hợp với tinh thần cầu tài đầu năm.

3. Ong làm tổ gần nhà: Tài lộc tích tụ, làm ăn bền vững

Ong là loài vật đại diện cho sự cần cù, chăm chỉ và biết tích lũy. Trong phong thủy, ong làm tổ gần nhà, nhất là ở mái hiên, ban công hoặc cây trong sân, thường được xem là dấu hiệu tài khí đang tụ. Đầu năm mới mà ong về làm tổ yên ổn, không hung dữ, đó được coi là điềm tốt cho đường tiền bạc lâu dài.

Khác với những dấu hiệu "phất nhanh", ong tượng trưng cho giàu chậm mà chắc. Gia chủ trong năm đó thường phải bỏ công sức nhưng bù lại thu về thành quả ổn định, ít rủi ro. Ngoài ra, ong còn gắn với hình ảnh đàn đàn lũ lũ, mang ý nghĩa gia đình hòa thuận, con cháu sum vầy, nội bộ gắn kết - điều rất được coi trọng trong phong thủy đầu năm.

4. Rùa tự xuất hiện quanh nhà: Phúc lộc bền lâu, vận khí an ổn

Rùa là một trong tứ linh, biểu tượng của phúc - lộc - thọ và sự trường tồn. Nếu đầu năm mới, rùa tự nhiên bò vào sân, hiên nhà hoặc thường xuyên xuất hiện quanh khu vực sinh sống, đó được xem là dấu hiệu hiếm gặp, báo trước một năm an ổn, tài lộc tích lũy chậm nhưng chắc. Phong thủy cho rằng rùa không mang ý nghĩa tiền đến nhanh, nhưng lại đại diện cho giàu lâu, sống bền, ít biến động lớn. Gia đình có dấu hiệu này thường được cho là dễ giữ được của, cuộc sống ngày càng ổn định, tinh thần an yên, ít sóng gió.

Những quan niệm trên mang tính dân gian và phong thủy truyền thống, không nên hiểu theo hướng mê tín cứng nhắc. Tuy nhiên, trong không khí đầu năm mới, việc nhìn nhận các dấu hiệu xung quanh với tinh thần tích cực cũng giúp gia chủ thêm an tâm, giữ tâm thế vui vẻ, cởi mở và sẵn sàng đón vận may. Suy cho cùng, nhà yên thì người an, người an thì vận tự khắc hanh thông - đó mới là nền tảng phong thủy bền vững nhất cho cả năm.

Tổng hợp