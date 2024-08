4 vị trí đặt giường "tối kị", nhiều người vẫn sai nên gây khó ngủ, tổn hại cả tinh thần và sức khỏe

Nhiều gia đình khi bố trí nội thất phòng ngủ thường ít lưu tâm đến vị trí đặt giường. Trên thực tế, điều này khá nguy hiểm bởi có một số vị trí nếu bạn đặt giường sai sẽ phạm phong thủy, dẫn đến tình trạng khó ngủ, hại sức khỏe.

Có những điều cấm kỵ trong việc bố trí giường, chẳng hạn như giường đối diện với cửa phòng tắm, xà nhà phía trên giường, gương đối diện giường, đầu giường đối diện với cửa sổ... không phải là mê tín mà có cơ sở. Dưới đây là các lưu ý cơ bản nhất.

1. Đầu giường không được gần cửa sổ

Có một số điểm không tốt khi đặt đầu giường cạnh cửa sổ

Cách âm kém: Nếu tác dụng cách âm của cửa sổ không tốt sẽ rất ồn, nhất là nếu cửa sổ gần đường lớn, chợ. Khi đó, bạn sẽ rất khó ngủ vào ban đêm vì tiếng ồn, nếu kéo dài thì trạng thái tinh thần của các thành viên trong gia đình chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ.

Giường đặt gần cửa sổ có thể trông rất thơ mộng nhưng lại gây ảnh hưởng cho giấc ngủ của bạn

Hiệu quả cách nhiệt kém: Vào mùa đông, vị trí gần cửa sổ sẽ đặc biệt lạnh do gió lùa, hơn nữa, bạn thường xuyên phải mở cửa để thông khí nên sẽ càng lạnh nếu nằm gần. Vào mùa hè thì ngược lại, các tấm kính cửa sổ dễ hấp nhiệt và làm khu vực xung quanh nóng hơn so với phần còn lại của căn phòng.

Nắng hay gió lạnh đều sẽ ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn khi đặt đầu giường sát cửa sổ

Độ ẩm: Cửa sổ đôi khi ngưng tụ rất nhiều hơi nước, những giọt nước này sẽ chảy xuống kính và ngấm vào tường khiến tường bị ẩm mốc. Vào những ngày mưa, một số cửa sổ còn có tình trạng bị dột, gió lạnh mang theo không khí ẩm ướt ám vào chăn, gối dễ gây sinh sôi vi khuẩn.

Mở cửa sổ bất tiện: Đối với một số cửa sổ mở vào trong, việc mở cửa sổ khi ngủ trên giường sẽ có nguy cơ bị đập đầu. Đặc biệt, nếu muốn mở cửa sổ bạn phải trèo lên giường, điều này rất bất tiện trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Không an toàn: Cửa sổ là không gian mở, không phải bức tường vững chắc của căn nhà nên dễ khiến những người luôn có tâm lý bất an trở nên khó ngủ, thiếu cảm giác an toàn.

2. Đầu giường không tựa vào tường phòng tắm

Ở một số loại căn hộ, giường và nhà vệ sinh chỉ cách nhau một vách tường ngăn, vì vậy nhiều người sẽ đặt đầu giường tựa vào tường phòng tắm. Kiểu bố trí này vô cùng không hợp lí bởi tường phòng tắm thường có độ ẩm và nấm mốc cao, đầu giường lại sát vách này nên rất dễ bị nhiễm bẩn.

Hơn nữa, âm thanh xả nước và đóng cửa phòng tắm cũng sẽ truyền đến giường ngủ, khiến bạn tỉnh giấc vào ban đêm.

3. Không làm tủ phía trên đầu giường

Để tăng khả năng chứa đồ, một số phòng bố trí dãy tủ treo phía trên đầu giường, cách làm này không được khuyến khích. Khi bạn nằm xuống và nhìn thẳng vào chiếc tủ treo tường sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, thậm chí là lo sợ nguy cơ nếu chiếc tủ bị rơi thì hậu quả sẽ khôn lường. Điều này sẽ khiến bạn không thể có giấc ngủ yên.

4. Cuối giường đối diện với cửa phòng ngủ

Cuối giường đối diện với cửa phòng ngủ dễ tạo cảm giác bất an và khó vào giấc. Đặc biệt là nếu cửa phòng ngủ mở và người nhà đột nhiên đi ngang qua sẽ khiến ai cũng thấy bất tiện.

Vậy nên đặt giường ở đâu?

Phương án 1: Đặt giường cạnh cửa sổ, đặt đầu giường tựa vào tường.

Phương án 2: Đặt đầu giường tựa vào tường gần cửa.

Phương án 3: Đặt đầu giường dựa vào tường, đặt giường ở giữa, làm bàn làm việc dài và toàn bộ vách tủ ở mảng tường đối diện giường.

Phương án 4: Đặt đầu giường tựa vào tường, đặt giường vào giữa phòng, đặt bàn làm việc gần cửa sổ.

