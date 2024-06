40.000 đơn đổi xe cũ lấy xe mới, vay thêm lãi suất 0%: Chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc?

Làn gió mới cho thị trường ô tô: Chính sách "đổi cũ lấy mới" và ưu đãi hấp dẫn

Chinanews đưa tin, chương trình hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới cùng chính sách cho vay mua ô tô toàn phần đang tạo động lực tích cực cho thị trường ô tô Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng đơn xin trợ cấp đổi xe cũ lấy xe mới đã vượt 40.000 đơn, cho thấy sức hút mạnh mẽ của chương trình này đối với người tiêu dùng.

Tháng 5 vừa qua được xem là thời điểm vàng son cho ngành công nghiệp ô tô tại Trung Quốc khi doanh số bán xe, đặc biệt là xe mua trả góp, ghi nhận mức tăng trưởng đột phá. Các chính sách kích cầu tiêu dùng như trợ cấp đổi xe cũ lấy xe mới và cho vay mua xe lãi suất 0% được ưu tiên quảng bá tại các điểm bán, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía khách hàng.

Ông Lý Siêu Vân, tổng giám đốc một công ty kinh doanh ô tô ở Hàng Châu (Trung Quốc), cho biết: "Doanh số bán xe đổi trả tăng từ 10% đến 20%, trong khi doanh số bán xe trả góp tăng từ 40% đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái".

Hiệu quả của chính sách kích cầu tiêu dùng còn được thể hiện rõ nét qua số liệu báo cáo từ các ngân hàng lớn. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 137% trong hoạt động cho vay mua ô tô trả góp. Tương tự, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Giao thông và Ngân hàng Bình An lần lượt báo cáo mức tăng trưởng 47%, 18%, 1467% và 70%.

Ông Ký Quang Hằng, Chủ tịch Ngân hàng Bình An (Trung Quốc), cho biết thêm: "Chúng tôi đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất sản phẩm, đồng thời xây dựng các chính sách ưu đãi tiêu dùng phù hợp với từng nhóm đối tượng".

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ lãi suất, nhiều ngân hàng và công ty tài chính ô tô còn mạnh tay triển khai chương trình cho vay mua xe không cần trả trước. Lãi suất cho vay mua ô tô cũng đang có xu hướng giảm.

Ông Lưu Văn Đào, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng, Ngân hàng Công thương Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) chia sẻ: "Lãi suất cho vay mua xe trả góp trong 5 năm theo chương trình 'đổi cũ lấy mới, trả góp linh hoạt' hiện ở mức 3,44% một năm, thấp hơn 51 điểm cơ bản so với lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn tương ứng là 3,95% và thấp hơn 76 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái".

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh số bán lẻ xe du lịch trong tháng 5 đã tăng khoảng 10% so với tháng 4. Tính đến ngày 6/6, đã có hơn 40.000 đơn xin trợ cấp đổi xe cũ lấy xe mới được gửi về.

Ông Cố Chí Hoa, Tổng Giám đốc một đại lý ô tô 4S tại Đông Quản (Trung Quốc) chia sẻ: "Các chính sách hỗ trợ phần lớn được triển khai vào giữa tháng 4 và đã góp phần tăng lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng lên gần 30%".

Bên ngoài một showroom của đại lý ô tô 4S tại Đông Quản quảng bá chương trình ưu đãi.

Có rủi ro gì không?

Dù tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường, chương trình cho vay mua xe lãi suất 0% vẫn tiềm ẩn một số rủi ro.

Ông Đổng Hi Miểu, Trưởng nhóm nghiên cứu của công ty chứng khoán China Merchants Securities, khuyến cáo: "Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn như lãi suất 0%, người tiêu dùng cũng nên thận trọng xem xét các điều khoản liên quan đến phí xử lý hồ sơ. Các chương trình cho vay mua xe lãi suất 0% thường yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tại đại lý. Do đó, khách hàng cần so sánh giá cả thị trường để tránh bị ép mua bảo hiểm với giá cao".

Bên cạnh đó, một số vấn đề khác cũng cần được lưu ý như phí phạt trả trước, phí thuê xe (đối với hình thức thuê xe và mua lại sau) và khả năng chi trả của người vay.

Ông Đổng Hi Miểu nhấn mạnh: "Việc cho vay toàn phần khiến tổng lãi suất phải trả tăng lên. Do đó, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng khả năng tài chính của bản thân, xác định tỷ lệ trả trước phù hợp và tránh vay nợ vượt quá khả năng chi trả".

Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn các đại lý ủy quyền hoặc cửa hàng trực thuộc hãng, ưu tiên vay vốn tại các ngân hàng hoặc công ty tài chính ô tô uy tín, đồng thời cảnh giác với các chương trình cho vay online không rõ nguồn gốc.



Theo Chinanews