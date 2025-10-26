42 tuổi kiếm 171 tỷ đồng/năm từ bán hàng online, người đàn ông tiết lộ bước tiên quyết cho thành công: ‘Không cần nhiều tiền mới có thể bắt đầu’

Khi bắt đầu bán lại đồ cũ trên nền tảng trực tuyến eBay, Rick Senko gần như trắng tay. Anh là một người cha đơn thân vừa mất việc, cố gắng xoay xở để nuôi con trai 5 tuổi.

Năm 2008, món hàng đầu tiên anh bán được là một chiếc điện thoại mua trên Craigslist với giá 35 USD sau đó bán lại trên eBay với giá 75 USD.

“Cảm giác như phát hiện ra một lỗ hổng trong Ma trận”, Senko, năm nay 41 tuổi, sống tại Mỹ, kể lại.

Từ thương vụ đầu tiên đó, Senko nhận ra cơ hội kiếm tiền thực sự. Anh lao vào học cách mua bán, nghiên cứu thương hiệu, xu hướng, tận dụng sự chênh lệch giá và làm việc đến 20 tiếng mỗi ngày.

Senko dậy từ tờ mờ sáng, rong ruổi khắp các cửa hàng đồ cũ, chợ trời, garage sale ở miền Nam Florida. Công việc này cho anh sự tự do và cơ hội thử thách bản thân.

“Tôi đi chợ trời, đến cửa hàng đồ cũ, xây dựng mối quan hệ, học nghề, đăng sản phẩm mỗi ngày”, anh nói.

Theo thời gian, anh xây dựng mạng lưới quen biết với các chủ cửa hàng để được chọn hàng trước. Mỗi ngày, Senko đăng bán khoảng 250 sản phẩm, với sự hỗ trợ của nhóm nhân viên hợp đồng lo việc chụp ảnh, đăng tin và đóng gói.

Khởi đầu từ mục tiêu trang trải cuộc sống, việc bán hàng online dần trở thành một đế chế kinh doanh, mang về hàng triệu USD doanh thu mỗi năm. Senko trở thành một trong những người bán hàng top đầu trên eBay.

Năm 2023, doanh số eBay của anh đạt hơn 2,5 triệu USD, tăng mạnh so với 500.000 USD năm 2017. Tuy nhiên, Senko nhận ra giới hạn về quy mô. Anh chuyển hướng mô hình sang bán buôn, thu mua quần áo theo lô lớn và đặt tên công ty là Technsports. Theo tài liệu CNBC Make It xem được, doanh thu năm 2024 đạt hơn 6,5 triệu USD (khoảng 171 tỷ VNĐ), với biên lợi nhuận khoảng 50% cho mỗi món hàng.

“Tôi chưa có một ngày nghỉ nào suốt gần 20 năm qua. Tôi rất biết ơn vì mình may mắn. Nhưng để đi từ không có gì đến ngày hôm nay, tôi phải đánh đổi bằng khối lượng công việc khổng lồ, sự cam kết tuyệt đối và cả những hi sinh rất lớn”, Senko nói.

“Bạn không cần nhiều tiền để bắt đầu. Cũng không cần quá nhiều kiến thức. Điều duy nhất bạn cần là bắt đầu”, Senko nói.

Công việc linh hoạt hơn giúp Senko thực hiện lời hứa với người vợ hiện tại rằng họ sẽ làm việc hết sức cho đến khi con trai tốt nghiệp, rồi nghỉ hưu sớm.

Năm ngoái, hai vợ chồng bắt đầu du lịch khắp nước Mỹ, từ New York đến California và Las Vegas. “Chúng tôi đang tận hưởng thành quả,” Senko nói.

Senko chia sẻ rằng rất khó để ngừng làm việc khi biết mình vẫn có thể kiếm tiền. “Tôi làm việc mỗi ngày. Khi bạn hiểu cách nhân đôi số tiền của mình, bỏ ra 5 USD, bán thứ gì đó trên eBay và thu về 25 USD, làm sao có thể dừng lại được? Tôi đã làm việc cật lực vì cần phải phát triển doanh nghiệp. Và trên hết, tôi phải trở thành người giỏi nhất”, Senko nói.

Theo CNBC