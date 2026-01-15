Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

493 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15-01-2026 - 10:10 AM | Sống

Những chủ xe có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, có nhiều chủ xe máy bị phạt nguội.

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống Camera AI từ này 19/12/2025 - 21/12/2025.

Thời gian qua, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình 342 phương tiện, bao gồm 82 xe ô tô, 260 xe máy vi phạm TTATGT. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến các chủ phương tiện.

Danh sách chi tiết 260 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi):

Từ 12h00’ ngày 12/1/2026 đến 12h00’ ngày 13/1/2026, đã tự động phát hiện 40 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 40 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 11/1/2026 đến 12h00’ ngày 12/1/2026, đã tự động phát hiện 32 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 32 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 10/1/2026 đến 12h00’ ngày 11/1/2026, đã tự động phát hiện 51 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 51 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 6/1/2026 đến 12h00’ ngày 7/1/2026, đã tự động phát hiện 41 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 41 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Ngày 14/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ 01/01/2026 đến 10/1/2026, qua thu thập từ hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đã phát hiện 316 trường hợp vi phạm, bị phạt nguội. Trong đó có 69 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 69 trường hợp xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ như sau:

19L1-317.08; 23D1-334.85; 29A1-001.98; 29A1-230.04; 29B1-310.88; 29B1-473.08; 29B8-006.91; 29BB-006.91; 29D1-813.76; 36AA-690.61; 88AA-006.74; 89C2-028.20;

98AA-077.29; 98AA-121.48; 98AA-288.67; 98AH-049.81; 98AH-087.52; 98AH-101.64; 98AK-062.28; 98B1-887.12; 98B2-245.44; 98B2-329.25; 98B2-627.22; 98B2-784.60; 98B2-811.62; 98B2-863.04; 98B2-904.18; 98B2-952.84; 98B2-960.58;

98B3-072.30; 98B3-256.65; 98B3-307.59; 98B3-543.27; 98B3-582.92; 98B3-595.92; 98B3-829.48; 98B3-876.30; 98B3-899.26; 98B3-918.79; 98B3-937.80; 98B3-955.80; 98B3-976.87; 98C1-1807; 98C1-224.29; 98D1-407.88; 98D1-704.61; 98E1-798.63; 98E1-833.03; 98F1-384.33; 98H1-149.95; 98K1-149.23; 98K1-184.71; 98K1-217.73; 98K1-357.01; 98L1-172.77; 98M1-309.74; 98MĐ1-119.50; 98MĐ1-168.12; 98N6-6065; 98N6-9457; 99AA-383.06; 99AA-400.21; 99AA-647.13; 99B1-392.13; 99B2-026.45; 99F3-7889.

Mức phạt một số lỗi người điều khiển xe máy vi phạm quy định mới theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:

- Người điều khiển xe đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

- Hành vi chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật cũng bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc kiểm tra qua ứng dụng VNeTraffic.

Tổng hợp: Báo Điện tử Chính phủ, Cục Cảnh sát Giao thông, Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

618 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
493 chủ xe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam Nổi bật

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..." Nổi bật

Hành trình từ bờ vực sinh tử đến lựa chọn tạo giá trị cho cộng đồng của người mẹ 8X: “Còn sống nghĩa là còn có thể thay đổi”

Hành trình từ bờ vực sinh tử đến lựa chọn tạo giá trị cho cộng đồng của người mẹ 8X: “Còn sống nghĩa là còn có thể thay đổi”

10:00 , 15/01/2026
Đòi bồi thường 800 triệu tiền bảo hiểm nhưng bị từ chối: Người phụ nữ làm 1 việc, công ty bảo hiểm phải lập tức trả tiền!

Đòi bồi thường 800 triệu tiền bảo hiểm nhưng bị từ chối: Người phụ nữ làm 1 việc, công ty bảo hiểm phải lập tức trả tiền!

09:40 , 15/01/2026
Giá bạc đang tăng không có nghĩa là bạn nên mua

Giá bạc đang tăng không có nghĩa là bạn nên mua

09:29 , 15/01/2026
Ở Việt Nam, có một ngôi trường duy nhất được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Ở Việt Nam, có một ngôi trường duy nhất được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

08:51 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên