5 bức tranh "đại kỵ", người giàu tuyệt đối KHÔNG treo trong nhà

Không phải bức tranh nào cũng có thể mang lại may mắn. Với người giàu, tranh treo tường không chỉ là vật trang trí mà còn là vật dẫn năng lượng cho ngôi nhà. Họ tin rằng mỗi hình ảnh, màu sắc đều mang tần số riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và cả tinh thần của gia chủ. Chính vì vậy, dù có đam mê nghệ thuật đến đâu, người giàu vẫn tuyệt đối tránh treo những loại tranh tưởng đẹp nhưng lại ngầm rước xui xẻo vào nhà.

1. Tranh bão tố, sóng dữ mang năng lượng hỗn loạn, cản đường công danh

Những bức tranh miêu tả phong cảnh cuộn sóng, bão tố hay sấm chớp thường tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng lại vô tình phát ra năng lượng xung động khiến tinh thần bất an. Theo phong thủy, loại tranh này tượng trưng cho sóng gió và biến động, dễ làm ảnh hưởng đến công việc, tài vận cũng như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, người giàu thường chọn tranh sơn thủy hữu tình với dòng nước chảy êm đềm để giúp tụ khí sinh tài và tạo cảm giác an hòa.

2. Tranh thú dữ với ánh mắt sát khí vô tình rước năng lượng dữ vào nhà

Những bức tranh vẽ hổ, báo hay mãng xà với ánh mắt dữ tợn, nanh vuốt sắc nhọn tuy trông mạnh mẽ nhưng lại mang năng lượng sát khí cao. Treo trong nhà dễ tạo cảm giác bất an, nhất là ở không gian sinh hoạt chung như phòng khách hay phòng ngủ. Người giàu thường tuyệt đối tránh loại tranh này, vì tin rằng ánh nhìn sắc lạnh của thú dữ có thể áp vía, khiến vận khí và tinh thần gia chủ suy giảm. Nếu yêu thích tranh linh vật, họ chỉ chọn những bức có thần thái uy nghi nhưng ánh mắt hiền hòa, tượng trưng cho sự bảo hộ và thịnh vượng.

3. Tranh màu tối, u ám dễ “nuốt” ánh sáng và hút năng lượng xấu

Nhiều người thích phong cách tranh trừu tượng với tông màu trầm, tuy nhiên theo phong thủy, gam màu quá tối sẽ khiến không gian trở nên nặng nề, làm giảm sinh khí. Đặc biệt ở phòng khách – nơi đón tài khí – màu sắc nên sáng và hài hòa để giúp luồng năng lượng lưu thông dễ dàng. Vì vậy, giới nhà giàu thường chọn tranh có gam màu tươi sáng như vàng kim, trắng, xanh lam hoặc ánh bạc, vừa sang trọng lại vừa mang đến cảm giác cát lành.

4. Tranh nhân vật buồn bã có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và vận khí

Những bức tranh mô tả sự cô đơn hay nhân vật buồn rầu có giá trị nghệ thuật nhất định nhưng lại phát ra năng lượng âm. Treo lâu ngày sẽ khiến tinh thần gia chủ sa sút, bầu không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo. Trái lại, người giàu thường chọn những bức tranh thể hiện niềm vui, hạnh phúc hoặc phong cảnh thiên nhiên yên bình. Những hình ảnh này giúp cân bằng cảm xúc, mang lại cảm giác thư thái và khơi thông nguồn năng lượng tích cực.

5. Tranh thú dữ quay đầu vào trong dễ “cắn” ngược vận may

Ngay cả khi treo tranh hổ, đại bàng hay sư tử - những biểu tượng quyền lực và uy nghi, người giàu vẫn rất chú trọng hướng đầu của con vật. Họ luôn đặt tranh sao cho đầu quay ra ngoài, tượng trưng cho việc trấn giữ và bảo vệ ngôi nhà. Nếu hướng vào trong, tức là “cắn” ngược vận khí, khiến tiền tài khó tụ và may mắn bị chặn lại. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, giới thượng lưu vẫn luôn cẩn trọng tuyệt đối vì họ tin rằng phong thủy tốt bắt đầu từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất.