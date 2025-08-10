5 "cái bẫy" khi mua rau củ ngoài chợ: Tưởng tươi ngon, hóa ra hàng kém chất lượng

Chợ rau củ luôn là nơi đông đúc, sôi động nhất mỗi sáng. Không khí dân dã, gần gũi cùng hàng loạt loại nông sản tươi ngon, bắt mắt dễ khiến người mua cảm thấy hứng khởi. Nhưng chính sự phấn khích đó đôi khi khiến ta mất đi sự cảnh giác. Phía sau những rổ rau xanh mướt hay nồi bún hấp dẫn là không ít chiêu trò tinh vi mà người bán sử dụng để đánh lừa người tiêu dùng.

Dưới đây là 5 mặt hàng dễ bị "qua mặt" nhất khi đi chợ, hãy ghi nhớ để không mua phải hàng kém chất lượng.

1. Bún khoai lang - dễ bị làm giả bằng tinh bột sắn

Bún khoai lang nổi tiếng nhờ kết cấu dẻo, dai, thấm nước dùng tốt, thích hợp cho các món hầm như bún thịt kho tàu. Thời xưa, làm được 1kg bột khoai lang nguyên chất phải mất 10-15kg củ khoai - một quá trình rất vất vả nhưng tạo ra sợi bún thơm ngon đặc trưng. Ngày nay, vì lợi nhuận, nhiều nơi trộn thêm tinh bột sắn rẻ tiền hoặc tệ hơn là dùng phụ gia bị cấm như phèn chua, hàn the để làm sợi bún dai, không gãy khi nấu.

Lời khuyên: Chỉ nên mua bún khoai lang từ các cơ sở uy tín, có bao bì rõ ràng, tránh mua hàng không nhãn mác ngoài chợ.

2. Mật ong - nhìn tươi ngon nhưng có thể là mật giả

Mật ong thật rất bổ dưỡng, giúp làm đẹp da và hỗ trợ tiêu hóa. Nhiều người thích mua mật ong đựng trong thau nhựa lớn, có tổ ong kèm theo vì nghĩ đó là hàng "tự nhiên". Tuy nhiên, không ít loại mật ong trôi nổi trên thị trường thực chất là hỗn hợp của nước, đường, caramel tạo màu, hương liệu hoa và chất làm đặc. Những loại mật giả này không có giá trị dinh dưỡng, dùng lâu có thể gây hại sức khỏe.

Lời khuyên: Nên chọn mật ong có chứng nhận chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, không nên quá tin vào hình thức "thủ công" bày bán ngoài chợ.

3. Sứa - giòn ngon nhưng có thể là sứa giả tổng hợp

Sứa lạnh là món ăn mát lành, giòn sần sật được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện không ít loại "sứa vụn" nhân tạo, được chế từ alginate, bột đậu nành, muối canxi rồi hấp, sấy khô để tạo hình giống sứa thật. Loại sứa giả này không có giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Lời khuyên: Nếu mua sứa, nên chọn nơi uy tín, kiểm tra nguồn gốc rõ ràng, hạn chế mua sứa chế biến sẵn, rẻ bất ngờ.

4. Rau "nhà trồng" - chiêu trò đánh vào lòng tin

Không ít người tin rằng rau được bày bán bởi “nông dân” trồng tại nhà sẽ sạch, an toàn hơn rau siêu thị. Lợi dụng tâm lý đó, nhiều người bán hàng giả dạng nông dân, bày rau trong giỏ tre, ăn mặc mộc mạc, nói giọng quê. Thực chất, đó có khi lại là loại rau được lấy từ chợ đầu mối rồi đem ra bán với giá cao hơn.

Lời khuyên: Rau nhà trồng thường không đều, có sâu, dính đất, số lượng ít. Nếu thấy rau quá sạch, đồng đều, bán số lượng lớn thì nên nghi ngờ.

5. Trứng gà thả vườn - đôi khi chỉ là "trứng công nghiệp cải trang"

Trứng gà ta thả vườn thường được săn đón vì cho rằng dinh dưỡng cao, vị ngon hơn. Nhưng thực tế, nhiều nơi dùng trứng gà công nghiệp rồi ngụy trang bằng các mẹo như để trứng vào giỏ tre, chọn trứng nhỏ, thậm chí rắc ít phân khô để tạo cảm giác "quê nhà". Trong khi đó, giá trị dinh dưỡng giữa trứng gà công nghiệp và gà ta không khác biệt quá nhiều.

Lời khuyên: Nếu thích trứng thả vườn, nên tìm mua từ các trang trại đáng tin cậy thay vì mua trứng "giả gà quê" ở chợ.

Chợ là nơi tuyệt vời để cảm nhận nhịp sống dân dã, lựa chọn nguyên liệu tươi ngon. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn. Hãy là người tiêu dùng thông thái bằng cách quan sát kỹ, hỏi cẩn thận và đừng vội tin vào vẻ bề ngoài bắt mắt hay lời quảng cáo quá ngọt ngào. Bữa ăn ngon phải đi kèm với sự an toàn bạn nhé!

(Ảnh minh họa: Internet)