5 cái tên này đang 'ôm trọn' 70% thị phần điện thoại tại Việt Nam

Omdia vừa công bố số liệu về thị phần phân phối smartphone tại thị trường Việt Nam trong quý III/2025. Theo đó, Samsung vẫn là thương hiệu dẫn đầu với 29% thị phần, tiếp đến là Xiaomi (19%), Apple (17%), Oppo (17%) và realme (6%). Tính ra, 5 thương hiệu lớn nhất này đã nắm giữ đến 71% thị phần phân phối smartphone trong nước. Trong đó, 3 thương hiệu Trung Quốc là Xiaomi, Oppo và realme nắm giữ 42% thị phần.

Nếu như vị trí dẫn đầu thị trường của Samsung gần như là mặc định thì ở vị trí thứ 2, Xiaomi cũng đang ngày càng khẳng định sự vững chắc của mình. Đây đã là quý thứ 3 liên tiếp thương hiệu này đứng ở vị trí top 2 nhà sản xuất Android, trước sự cạnh tranh của Oppo.

Theo ông Neo Chen, Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam, thương hiệu này đạt được kết quả đáng ghi nhận nhờ những sản phẩm với công nghệ tiên tiến, chất lượng tốt mang đến trải nghiệm toàn diện cho người tiêu dùng trong nước.

Các sản phẩm chủ lực của hãng như dòng Redmi Note 14 hay Redmi 15 đang có ưu thế lớn ở phân khúc tầm trung trong khi hãng cũng vừa ra mắt dòng 15T để cạnh tranh ở phân khúc cao cấp nhưng tầm giá chưa đến 20 triệu đồng.

Thị phần phân phối smartphone tại một số quốc gia Đông Nam Á trong quý III/2025. Nguồn: Omdia.

Cũng từ bảng công bố của Omdia cho thị trường Đông Nam Á, có thể nhìn ra một số điểm tương đồng của Việt Nam với các thị trường lân cận – chẳng hạn Thái Lan khi Samsung giữ vị trí dẫn đầu thị trường, xếp sau là những cái tên như Oppo, Xiaomi hay Apple.

Trong khi đó tại Malaysia, Xiaomi cho thấy sự vượt trội khi nắm giữ 21% thị phần, vượt trên Samsung hay Honor, Vivo và Oppo. Trong khi đó, tại Indonesia và Philippines, Transsion – hãng smartphone nắm giữ các thương hiệu như Infinix, Tecno hay iTel thể hiện ưu thế gần như tuyệt đối trong khi Xiaomi chỉ xếp vị trí thứ 2.

Thị phần phân phối smartphone toàn cầu quý III/2025.

Trên phương diện toàn cầu, Samsung vẫn là thương hiệu di động lớn nhất với 19% thị phần, đứng thứ 2 là Apple với 18%. Các vị trí tiếp sau lần lượt thuộc về Xiaomi (14%), Transsion (9%) và vivo (9%). So với cùng kỳ 2024, tất cả thương hiệu kể trên đều có tăng trưởng doanh số, cho thấy thị trường đang ở giai đoạn tăng trưởng khá tốt.



