5 câu nói lọc ra người "có thù" với trí thông minh cảm xúc, đặc biệt đúng với đàn ông

Sự thông minh của mỗi người vẫn thường gắn với khả năng giải quyết vấn đề hay có kiến thức sâu rộng. Nhưng không dừng lại ở đó, thông minh thể hiện ở cách họ sử dụng lời nói để thể hiện sự tinh tế, xây dựng uy tín và tạo ảnh hưởng tích cực trong mọi khía cạnh của cuộc sống - từ công việc, giao tiếp xã hội đến phát triển bản thân.

Với đàn ông - thường được gọi là phái mạnh, có nhiều trọng trách phải gánh vác - điều này càng được coi trọng hơn. Nếu một người thường xuyên nói 5 câu dưới đây thì có lẽ họ đang "có thù" với 1 dạng thông minh, đó là thông minh về cảm xúc.

1. Tôi biết rồi!

Câu nói này bộc lộ sự kiêu ngạo trí tuệ, như thể không còn gì để học hỏi. Đàn ông thông minh hiểu rằng tri thức là vô tận và việc đóng cửa với những góc nhìn mới không chỉ hạn chế bản thân mà còn khiến họ mất điểm trong mắt đồng nghiệp hay bạn bè.

Trong môi trường làm việc, tuyên bố "Tôi biết hết" có thể khiến họ bị xem là thiếu hợp tác. Thay vào đó, anh ta sẽ nói: "Cảm ơn ý kiến của bạn, tôi muốn nghe thêm chi tiết". Ví dụ, khi một đồng nghiệp đề xuất giải pháp mới trong dự án, anh ta sẽ đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn, vừa thể hiện sự khiêm tốn vừa mở ra cơ hội học hỏi.

(Ảnh minh họa)

2. Đó không phải việc của tôi.

Trong công việc hay cuộc sống, câu này cho thấy sự thiếu trách nhiệm và không sẵn lòng đóng góp. Đàn ông thông minh nhận ra rằng đôi khi, việc vượt ra ngoài "khu vực thoải mái" của mình không chỉ giúp giải quyết vấn đề mà còn xây dựng uy tín. Chẳng hạn, khi một dự án cần hỗ trợ khẩn cấp, thay vì từ chối, họ sẽ nói: "Để tôi xem có thể giúp gì được không".

Cách tiếp cận này không chỉ tạo ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp mà còn thể hiện tinh thần lãnh đạo, giúp họ được đánh giá cao trong môi trường chuyên nghiệp.

3. Tôi không thể làm được.

Câu nói này phản ánh sự tự giới hạn, như thể khả năng của họ bị đóng khung vĩnh viễn. Đàn ông thông minh có tư duy phát triển, nhìn khó khăn như cơ hội để thử thách bản thân. Thay vì từ bỏ ngay từ đầu, họ sẽ nói: "Tôi chưa làm được, nhưng để tôi thử cách khác".

Ví dụ, khi được giao một nhiệm vụ mới như thuyết trình trước đám đông - điều chưa quen - họ sẽ dành thời gian luyện tập hoặc học hỏi từ các nguồn tài liệu, thay vì từ chối cơ hội. Cách tiếp cận này không chỉ giúp họ tiến bộ mà còn truyền cảm hứng cho người xung quanh.

(Ảnh minh họa)

4. Tại sao tôi không giống như anh ta?

So sánh bản thân với người khác, như một đồng nghiệp thành công hơn hay một người bạn có cuộc sống đáng mơ ước, chỉ dẫn đến sự bất mãn và mất tự tin. Đàn ông thông minh hiểu rằng mỗi người có hành trình riêng.

Thay vì so sánh, họ sẽ tự hỏi: "Tôi có thể làm gì để tốt hơn hôm qua?". Ví dụ, thay vì ghen tị với đồng nghiệp được thăng chức, họ sẽ đặt mục tiêu học kỹ năng mới để phát triển sự nghiệp.

5. Tôi thấy chuyện đó không quan trọng.

Phủ nhận tầm quan trọng của một vấn đề - dù là ý kiến của đồng nghiệp, sở thích của bạn bè hay một sự kiện xã hội - cho thấy sự thiếu đồng cảm. Đàn ông thông minh biết rằng điều nhỏ nhặt với họ có thể rất ý nghĩa với người khác. Thay vì nói "chẳng quan trọng", họ sẽ hỏi: "Điều này có ý nghĩa gì với bạn?".

Chẳng hạn, khi một người bạn hào hứng kể về việc chạy marathon, dù không quan tâm đến chạy bộ, họ vẫn lắng nghe và đặt câu hỏi như: "Bạn chuẩn bị thế nào cho cuộc thi này?", “Điều gì khiến thích chạy bộ?”, “Có khó khăn nào không?”,... Cách này không chỉ xây dựng mối quan hệ mà còn giúp họ mở rộng góc nhìn về thế giới.