Những ngày cuối năm, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhiều gia đình lại có thói quen sắm thêm vài chậu cây, bình hoa để làm mới không gian sống. Bên cạnh những loại cây xanh quen thuộc, các giống cây có hoa thơm đang là lựa chọn đáng cân nhắc. Chỉ cần đặt một chậu ở ban công, cạnh cửa sổ hay góc phòng khách đủ sáng, ngôi nhà đã có thêm màu sắc và hương thơm tự nhiên dễ chịu.

Đặc biệt, nhiều loài hoa không chỉ đẹp mà còn gắn với những ý nghĩa phong thủy tốt lành như may mắn, tài lộc, bình an và hạnh phúc. Đây cũng là lý do chúng được yêu thích trong dịp Tết Nguyên đán, khi mọi người muốn trang hoàng nhà cửa và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Nếu đang tìm kiếm một loại cây vừa có giá trị trang trí, vừa tỏa hương thơm và mang ý nghĩa cát tường, 5 gợi ý dưới đây rất đáng để tham khảo.

1. Thụy hương - Loài hoa thanh tao tượng trưng cho phúc lành

Thụy hương (Daphne odora) là một trong những loài cây cảnh được yêu thích nhờ vẻ ngoài thanh nhã và hương thơm đặc trưng. Khác với những giống hoa có màu sắc nổi bật, thụy hương gây ấn tượng bởi dáng cây nhỏ gọn, cành lá cân đối cùng những chùm hoa xinh xắn. Hoa thường có màu hồng tím bên ngoài, nhạt dần về phía trong, mọc thành từng cụm tròn đầy đặn ở đầu cành.

Điểm thu hút nhất của thụy hương chính là hương thơm ngọt ngào, có khả năng lan tỏa khá rõ khi hoa nở rộ. Một chậu cây đang vào mùa hoa có thể khiến góc ban công hoặc khu vực gần cửa sổ trở nên dễ chịu hơn. Nhờ dáng cây gọn gàng, thụy hương cũng phù hợp với những gia đình không có quá nhiều diện tích trồng cây.

Trong quan niệm Á Đông, chữ "Thụy" gắn với điềm lành và những điều may mắn. Vì vậy, thụy hương thường được xem là biểu tượng của phúc khí, sự bình an và thuận hòa. Trưng một chậu thụy hương vào dịp đầu năm không chỉ giúp ngôi nhà thêm đẹp mà còn gửi gắm mong muốn gia đình gặp nhiều điều tốt lành.

Về cách chăm sóc, thụy hương thích hợp với điều kiện thời tiết mát mẻ, cần đất thoát nước tốt và không chịu được tình trạng úng kéo dài. Vào mùa thu đông, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên, đón nắng nhẹ buổi sáng và tránh nắng gắt kéo dài. Chỉ tưới khi lớp đất mặt đã se khô, đồng thời hạn chế làm xáo trộn bộ rễ vì cây khá nhạy cảm với việc thay chậu.

Thụy hương thường ra hoa vào cuối mùa đông đến đầu mùa xuân, tùy khí hậu và điều kiện chăm sóc. Nếu chọn được chậu cây đã hình thành nụ, gia chủ có thể thưởng thức những chùm hoa thơm đúng dịp Tết.

2. Hoa ngâu - Hương thơm nhẹ nhàng, tượng trưng cho hạnh phúc bền lâu

Không sở hữu những bông hoa lớn hay màu sắc rực rỡ, hoa ngâu lại có sức hút riêng nhờ vẻ đẹp giản dị và hương thơm thanh mát. Đây là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều khu vườn Việt, thường được trồng thành bụi, tạo dáng hoặc đặt trong chậu để trang trí sân nhà, ban công.

Hoa ngâu có kích thước rất nhỏ, màu vàng, mọc thành từng chùm giữa tán lá xanh bóng. Khi nở, những bông hoa li ti tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng nhưng đủ khiến người đứng gần cảm thấy dễ chịu. Chính sự kín đáo này khiến ngâu trở thành lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích không gian sống thanh lịch, gần gũi thiên nhiên.

Trong quan niệm dân gian, cây ngâu thường gắn với sự bền bỉ, gắn bó và tình cảm chân thành. Đặc tính xanh tốt lâu năm của cây cũng được liên tưởng đến sự ổn định, hòa thuận và phúc lộc dài lâu. Bởi vậy, một chậu ngâu được chăm sóc cẩn thận có thể trở thành điểm nhấn mang ý nghĩa tốt đẹp trong ngôi nhà.

Ưu điểm của cây ngâu là tương đối dễ trồng, thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm và có thể phát triển thành bụi cây lâu năm. Để cây khỏe mạnh, nên đặt ở vị trí có nhiều ánh sáng, tưới nước vừa đủ và tránh để đất ngập úng. Việc cắt tỉa định kỳ cũng giúp tán cây gọn gàng, kích thích sự phát triển của những cành mới.

Tuy nhiên, hoa ngâu thường nở thuận lợi hơn trong điều kiện ấm áp, vì vậy tại miền Bắc, cây có thể chậm phát triển hoặc ít ra hoa khi trời rét sâu. Nếu muốn trưng ngâu dịp Tết, nên ưu tiên những chậu cây đã có nụ thay vì kỳ vọng cây sẽ tự ra hoa đúng thời điểm.

3. Mộc hương - Cây cảnh thơm thanh tao, mang ý nghĩa phú quý và bình an

Mộc hương (Osmanthus fragrans) là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai thích cây cảnh có hương thơm tự nhiên. Loài cây này có lá xanh quanh năm, dáng cây gọn gàng khi được cắt tỉa và những chùm hoa nhỏ mọc ở kẽ lá. Hoa mộc hương thường có màu trắng ngà, vàng nhạt hoặc vàng cam, tùy giống.

Dù kích thước khá khiêm tốn, hoa mộc hương lại nổi tiếng với mùi hương ngọt, thanh và có khả năng lan tỏa khi nở rộ. Một chậu mộc hương đặt gần cửa ra vào, ban công hay cửa sổ có thể mang đến cảm giác dễ chịu mỗi khi có gió thổi qua.

Trong văn hóa Á Đông, mộc hương còn gắn với sự thanh cao, phú quý và những điều tốt đẹp. Đặc biệt, tên gọi hoa quế của mộc hương trong tiếng Trung thường xuất hiện trong những cách diễn đạt mang ý nghĩa vinh hiển, thành đạt. Vì vậy, cây được nhiều người yêu thích không chỉ vì hương thơm mà còn bởi giá trị biểu tượng.

Mộc hương thích hợp trồng ở nơi có ánh sáng tốt, đất tơi xốp và thoát nước nhanh. Cây cần được tưới đều trong giai đoạn sinh trưởng nhưng không nên để nước đọng lâu ở rễ. Khi trồng trong chậu, có thể cắt tỉa nhẹ sau mỗi đợt hoa để duy trì dáng cây cân đối.

Một điểm cần lưu ý là mộc hương thường nở hoa mạnh vào mùa thu, một số giống có thể ra hoa nhiều đợt trong năm khi điều kiện phù hợp. Do đó, cây không phải lúc nào cũng nở đúng dịp Tết. Dù vậy, với tán lá xanh đẹp và hương thơm đặc trưng khi vào mùa, mộc hương vẫn là lựa chọn đáng giá để làm đẹp không gian sống lâu dài.

4. Hoa thủy tiên - Hương thơm tinh tế, biểu tượng của may mắn đầu xuân

Nhắc đến những loài hoa thơm được yêu thích dịp Tết, khó có thể bỏ qua hoa thủy tiên. Đặc biệt, thủy tiên ta thuộc nhóm Narcissus tazetta từ lâu đã gắn với thú chơi hoa ngày xuân của người Hà Nội. Loài hoa này sở hữu những cánh trắng thanh thoát, phần nhụy vàng nổi bật và hương thơm ngọt nhẹ, mang đến vẻ đẹp trang nhã cho không gian sống.

Khác với những chậu cây xanh thông thường, thủy tiên thường được trưng trong bát hoặc bình thủy tinh, để lộ bộ rễ trắng mềm mại bên dưới. Những người yêu hoa còn có thú gọt củ thủy tiên, tạo dáng cho lá và hoa phát triển theo ý muốn. Khi hoa nở, tổng thể chậu cây vừa thanh lịch vừa mang nét đẹp truyền thống.

Trong quan niệm dân gian, thủy tiên được xem là loài hoa báo hiệu mùa xuân, tượng trưng cho may mắn, tài lộc và những khởi đầu tốt đẹp. Đặc biệt, việc thủy tiên nở đúng thời khắc đầu năm từng được nhiều người xem là dấu hiệu cát tường, mang đến niềm vui cho gia đình.

Để chăm sóc thủy tiên, cần đặt cây ở nơi thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên và tránh nhiệt độ quá cao. Với thủy tiên trồng nước, nên thay nước thường xuyên, giữ phần củ không bị ngâm quá sâu để hạn chế thối hỏng. Nếu trồng trong đất, cần sử dụng giá thể thoát nước tốt và duy trì độ ẩm vừa phải.

Thời điểm hoa nở phụ thuộc vào giống, nhiệt độ và quá trình xử lý củ. Vì vậy, nếu muốn thủy tiên nở đẹp đúng Tết, người trồng cần tính toán thời gian chuẩn bị từ trước hoặc lựa chọn những chậu đã có nụ tại cửa hàng.

Bên cạnh vẻ đẹp và hương thơm, cũng cần lưu ý rằng củ và các bộ phận của thủy tiên có độc nếu ăn phải. Những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng nên đặt cây ở vị trí an toàn.

5. Lan vũ nữ - Những chùm hoa rực rỡ mang ý nghĩa cát tường

Lan vũ nữ (Oncidium và các giống lai liên quan) được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng hoa độc đáo. Những bông hoa nhỏ mọc dọc theo cành dài, có phần cánh xòe rộng như chiếc váy đang chuyển động. Khi cành hoa đung đưa trong gió, chúng gợi liên tưởng đến những vũ công nhỏ đang nhảy múa, cũng là nguồn gốc của tên gọi lan vũ nữ.

Loài lan này có nhiều màu sắc và kiểu hoa khác nhau, trong đó những giống hoa vàng đặc biệt nổi bật khi trưng bày trong phòng khách. Một chậu lan đang nở có thể tạo điểm nhấn bắt mắt cho bàn trang trí, kệ gần cửa sổ hoặc góc tiếp khách.

Đáng chú ý, một số giống lan vũ nữ còn sở hữu hương thơm ngọt ngào, gợi liên tưởng đến vani, chocolate hoặc kẹo sữa. Tuy nhiên, không phải giống lan vũ nữ nào cũng có mùi thơm, vì vậy người mua nên tìm hiểu đặc điểm của từng giống trước khi lựa chọn.

Trong quan niệm phong thủy, lan vũ nữ thường được liên tưởng đến niềm vui, sự may mắn và những khởi đầu thuận lợi. Những chùm hoa vàng rực rỡ còn gợi cảm giác sung túc, tươi mới, rất phù hợp với không khí sum họp đầu xuân.

Về chăm sóc, lan vũ nữ thích môi trường thoáng khí, có ánh sáng mạnh nhưng được lọc bớt, tránh ánh nắng trực tiếp gay gắt. Cây nên được trồng trong giá thể chuyên dụng cho lan, có khả năng thoát nước nhanh. Khi tưới, cần quan sát độ ẩm của giá thể, tránh để rễ bị ẩm ướt liên tục.

Hoa lan vũ nữ có thể giữ được vẻ đẹp trong nhiều tuần, thậm chí lâu hơn tùy giống và điều kiện môi trường. Nếu muốn có hoa chơi Tết, gia chủ nên chọn những chậu đã xuất hiện vòi hoa và có nụ phát triển rõ ràng.

Không cần đầu tư quá nhiều vào những món đồ trang trí đắt tiền, một vài chậu cây có hoa thơm cũng đủ giúp ngôi nhà trở nên sinh động và dễ chịu hơn trong những ngày cuối năm. Từ vẻ đẹp thanh tao của thụy hương, hương thơm nhẹ nhàng của hoa ngâu đến sắc vàng nổi bật của lan vũ nữ, mỗi loại cây đều mang đến nét cuốn hút riêng.

Đặc biệt, những ý nghĩa tốt lành gắn với các loài hoa còn khiến chúng trở thành lựa chọn thú vị để trang trí nhà cửa hoặc làm quà tặng dịp Tết. Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe mạnh và có hoa đúng thời điểm, gia chủ nên chú ý đến điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và đặc tính sinh trưởng của từng giống. Chọn đúng cây, chăm sóc đúng cách, không gian sống sẽ luôn có thêm sắc xanh và hương thơm tự nhiên, không chỉ trong những ngày Tết mà còn suốt nhiều mùa trong năm.

Nguồn: Tổng hợp