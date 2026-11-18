Theo Thông tư 167 năm 2026 do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 10 tháng 11 thì Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong 4 vườn quốc gia trên cả nước được miễn phí tham quan vào ngày 24 tháng 11 hằng năm cùng với Tam Đảo và Bạch Mã lẫn Yok Đôn. Chính sách này được áp dụng ngay từ năm nay và rơi đúng vào ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên khi người lao động cả nước được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Đây là một dịp hiếm hoi để những ai từng lỡ hẹn với Cúc Phương có thể xách ba lô lên đường mà không phải bận tâm đến tiền vé và nhất là với các gia đình muốn cho con một ngày nghỉ gần gũi với thiên nhiên.

Ảnh: VnExpress

Sáu năm liền đứng vững trong danh sách hàng đầu châu Á

Được thành lập vào ngày 7 tháng 7 năm 1962 thì Cúc Phương chính là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Vườn rộng hơn 22 ngàn hecta và trải trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình cùng Phú Thọ trước đây là Hòa Bình và Thanh Hóa với khoảng cách cách Hà Nội khoảng 120 kilomet.

Từ năm 2019 đến năm 2024 thì Cúc Phương đã vinh dự có 6 năm liên tiếp được World Travel Awards vốn là giải thưởng thường được ví như giải Oscar của ngành du lịch vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Ở hạng mục này thì Cúc Phương từng xuất sắc vượt qua những cái tên nổi tiếng thế giới như Fuji Hakone Izu của Nhật Bản cùng Komodo của Indonesia hay Kinabalu của Malaysia.

Ảnh: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Danh hiệu đáng tự hào ấy đến từ chính sự phong phú hiếm có của khu rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi này nơi ghi nhận sự tồn tại của hơn 2500 loài thực vật cùng rất nhiều loài động vật hoang dã.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng để tới cây chò nghìn năm tuổi

Trải nghiệm được nhắc đến nhiều nhất ở Cúc Phương chính là cung đường đi bộ xuyên rừng tới cây chò nghìn năm tuổi. Thân cây sừng sững giữa rừng với phần rễ bạnh vươn cao quá đầu người khiến bất kỳ ai khi đứng dưới gốc cũng mới thấy rõ sự nhỏ bé của con người trước một sinh vật đã tồn tại qua hàng chục thế kỷ.

Dọc đường đi là những thân cây phủ rêu xanh cùng dây leo chằng chịt và tiếng chim rừng vọng lại. Không khí trong rừng luôn mát và ẩm tạo nên cảm giác khác hẳn cái ồn ào của phố thị dù chỉ cách đó vài giờ đi xe.

Ảnh: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Trong vườn còn có Động Người Xưa vốn là nơi các nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích cư trú của người tiền sử. Đường lên động khá dốc nhưng có bậc đá nên chỉ cần đi chậm là ai cũng có thể dễ dàng lên được.

Cơ hội gặp gỡ những loài thú quý hiếm chỉ có ở Việt Nam

Không chỉ có rừng mà Cúc Phương còn là nơi đặt các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thường xuyên chăm sóc nhiều loài vượn cùng voọc quý hiếm trong đó có voọc mông trắng vốn là loài đặc hữu của Việt Nam. Vườn cũng có trung tâm giáo dục về thú ăn thịt và tê tê được xem là đầu tiên ở Việt Nam.

Ảnh: VTV

Với các gia đình có trẻ nhỏ thì đây thường là điểm dừng được yêu thích nhất bởi các bé vừa được ngắm thú tận mắt lại vừa hiểu thêm về câu chuyện bảo tồn những loài đang đứng trước nguy cơ biến mất.

Gợi ý lịch trình cho một ngày khám phá trọn vẹn

Từ Hà Nội du khách hoàn toàn có thể đi và về trong ngày. Bí kíp là nên xuất phát từ sáng sớm để đến nơi trước giờ đông khách. Buổi sáng nên dành cho các trung tâm cứu hộ gần khu trung tâm rồi buổi trưa nghỉ ngơi và đầu giờ chiều vào rừng đi bộ tới cây chò nghìn năm khi trời còn sáng.

Ảnh: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Cuối tháng 11 thì trời mát và ít mưa nên khá thuận cho việc đi bộ đường rừng. Tuy nhiên bạn nên mang giày bám đường vì lối đi có đoạn ẩm và trơn đồng thời nhớ mang kèm nước uống cùng áo khoác mỏng và thuốc chống côn trùng.

Những điều quan trọng cần lưu ý trước khi lên đường

Năm nay do người lao động được nghỉ 1 ngày đúng thứ Ba ngày 24 tháng 11 và không hoán đổi ngày làm việc nên lịch trình cần được gói gọn trong ngày hoặc bạn phải chủ động sắp xếp thêm.

Chính sách miễn phí này chỉ áp dụng với vé tham quan. Các dịch vụ như xe điện cùng xe đạp hay hướng dẫn viên lẫn chi phí lưu trú trong vườn thì du khách nên hỏi trước với ban quản lý để tránh bất ngờ. Du khách cũng nên kiểm tra giờ mở cửa và thông báo mới nhất trên kênh chính thức của Vườn quốc gia Cúc Phương trước khi đi.



