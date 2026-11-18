Trước tuổi 30, có 5 bài học về tiền bạc càng biết sớm càng đỡ phải trả giá.

1. Lương về không có nghĩa là mình giàu lên

Ngày nhận lương luôn là một ngày vui. Nhưng nếu vừa thấy tiền vào tài khoản đã nghĩ đến đôi giày mới, chiếc điện thoại đang giảm giá hay một bữa ăn thật ngon để tự thưởng, niềm vui ấy có thể chỉ kéo dài vài ngày.

Thu nhập tăng cũng chưa chắc giúp bạn có nhiều tiền hơn. Khi lương cao hơn, nhu cầu sống thường tăng theo: nhà rộng hơn, đồ dùng tốt hơn, những cuộc hẹn đắt đỏ hơn. Nếu toàn bộ khoản tiền kiếm thêm đều được chuyển thành chi tiêu, bạn vẫn có thể rơi vào cảnh cuối tháng chẳng còn bao nhiêu.

Một nguyên tắc nên học sớm: hãy dành một phần thu nhập cho tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì đợi đến cuối tháng xem còn thừa bao nhiêu. Đừng để việc tiết kiệm phụ thuộc vào số tiền bạn chưa kịp tiêu.

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2. Đừng để một chiếc điện thoại hỏng làm đảo lộn cả tháng

Điện thoại hỏng, xe cần sửa, công ty bất ngờ cắt giảm nhân sự hoặc gia đình có việc cần tiền. Những chuyện này chẳng ai lên lịch trước nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu tài khoản chỉ vừa đủ chi tiêu mỗi tháng, một sự cố nhỏ cũng có thể khiến bạn phải quẹt thẻ tín dụng, vay bạn bè hoặc rút tiền từ những khoản đang dành cho mục tiêu khác.

Đó là lý do người trẻ nên có quỹ dự phòng riêng. Mục tiêu có thể là khoản tiền tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, tích lũy dần theo khả năng. Số tiền này không dành cho những đợt sale lớn hay chuyến du lịch bất chợt, mà để bạn không phải cuống cuồng xoay xở khi có chuyện xảy ra.

3. Mua trả góp không có nghĩa là món đồ đó vừa túi tiền

Một chiếc điện thoại 25 triệu đồng có thể trông dễ mua hơn nhiều khi được chia thành những khoản thanh toán nhỏ mỗi tháng. Nhưng cảm giác nhẹ ví lúc mua không làm tổng số tiền phải trả biến mất.

Trước khi chọn trả góp, hãy nhìn vào tổng số tiền cuối cùng, lãi suất, phí và thời hạn thanh toán. Đừng chỉ nhìn vào con số phải trả mỗi tháng rồi tự nhủ rằng mình đủ khả năng.

Đặc biệt, nếu phải vay tiền để mua một món đồ chủ yếu phục vụ sở thích hoặc muốn bắt kịp người khác, có lẽ nên cân nhắc thêm. Một món đồ mới có thể khiến bạn vui trong vài tháng nhưng khoản nợ đi kèm có thể ở lại lâu hơn nhiều.

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4. Đừng nhầm lẫn giữa tiết kiệm tiền và làm cho tiền sinh lời

Cất tiền vào tài khoản tiết kiệm là một cách giữ tiền, nhưng đó không phải con đường duy nhất để xây dựng tài sản. Khi đã có khoản dự phòng và tiền dành cho những nhu cầu trước mắt, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về đầu tư.

Tuy nhiên, đầu tư không phải trò chơi mà cứ bỏ tiền vào là sẽ có lãi. Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư hay bất động sản đều có những rủi ro riêng. Bạn cần hiểu mình đang mua gì, có thể chịu được mức thua lỗ nào và khi nào cần sử dụng số tiền đó.

Trước tuổi 30, điều đáng học không phải là tìm ra kênh đầu tư giúp giàu nhanh nhất, mà là biết phân biệt đâu là tiết kiệm, đâu là đầu tư và không xuống tiền chỉ vì thấy người khác đang kiếm được lợi nhuận.

5. Đừng đợi đến lúc muốn mua nhà, cưới hỏi mới nghĩ về tiền

Những kế hoạch lớn thường không đến bất ngờ, nhưng nhiều người chỉ bắt đầu tính toán khi thời điểm thực hiện đã đến rất gần. Đến lúc muốn mua nhà mới nhận ra mình chưa có khoản tích lũy đáng kể; chuẩn bị cưới mới bắt đầu lo tiền tổ chức, sinh hoạt và những khoản phát sinh sau đó.

Bạn không cần phải biết chính xác 5 năm nữa mình sẽ làm gì. Nhưng nên có một vài mục tiêu tài chính đủ rõ để biết mình cần chuẩn bị từ đâu.

Chẳng hạn, nếu muốn mua xe trong 2 năm tới, hãy ước tính khoản tiền cần có và số tiền phải dành ra mỗi tháng. Nếu muốn học thêm để đổi việc, hãy tính cả học phí lẫn khoản sinh hoạt trong thời gian chuyển đổi. Khi có mục tiêu, việc giữ lại một phần thu nhập sẽ có lý do cụ thể hơn thay vì chỉ là cố gắng tiết kiệm cho có.

Trước tuổi 30, bạn chưa cần phải sở hữu nhà, xe hay có một tài khoản tiết kiệm thật lớn. Nhưng sẽ rất đáng giá nếu bạn biết mình kiếm được bao nhiêu, đang tiêu tiền vào đâu, có thể tự xoay xở khi gặp sự cố và đang dành tiền cho điều gì. Đó mới là nền tảng để những năm sau này bớt chật vật hơn về tài chính.