5 cây thu hút thịnh vượng, may mắn: Người giàu chuộng trồng, người nghèo chẳng để tâm

Không phải ngẫu nhiên mà những ngôi nhà của người có điều kiện, từ biệt thự, căn hộ cao cấp đến nhà phố rộng rãi, luôn xuất hiện các loại cây thân gỗ trồng trong nhà. Đây không đơn thuần là sở thích cá nhân hay niềm tin phong thủy mơ hồ, mà là lựa chọn có cơ sở về sức khỏe, không gian sống và tâm lý con người.

Vì sao nhà càng khá giả càng nhiều cây

Ở các đô thị lớn, người có điều kiện thường chú trọng chất lượng không khí, ánh sáng và cảm xúc khi ở nhà. Cây xanh đóng vai trò như một dạng nội thất mềm, giúp không gian bớt khô cứng, giảm bụi mịn, điều hòa độ ẩm và tạo cảm giác thư giãn. Nhiều nghiên cứu cho thấy không gian có cây xanh giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng khả năng tập trung. Người giàu trồng cây không phải để cầu tài lộc, mà vì họ hiểu giá trị lâu dài của một môi trường sống tốt. Từ đó, cảm giác ổn định, tích cực và hiệu quả công việc cũng đến một cách tự nhiên.

Dưới đây là 5 loại cây thường xuất hiện trong những căn nhà được chăm chút kỹ, vừa đẹp, vừa bền, vừa có giá trị sử dụng thực tế.

1. Cây ngũ gia bì biểu tượng của sự cân bằng và sinh khí

Ngũ gia bì là loại cây thân gỗ nhỏ, tán đẹp, lá xòe đều, rất hợp đặt ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào. Điểm mạnh lớn nhất của cây là khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, ít sâu bệnh, dễ chăm. Về mặt khoa học, ngũ gia bì được đánh giá cao nhờ khả năng hấp thụ một số hợp chất bay hơi trong không khí, giúp không gian dễ chịu hơn. Cây xanh tốt quanh năm, tạo cảm giác ổn định, trật tự và gọn gàng, điều mà những gia đình khá giả luôn ưu tiên trong thiết kế nhà ở.

2. Cây cật mật tượng trưng cho sự bền bỉ và ổn định

Cật mật có thân thẳng, đốt rõ, tán lá gọn gàng, màu xanh đậm và rất bền theo thời gian. Đây là loài cây thường được trồng trong biệt thự, nhà phố lớn hoặc khuôn viên các công trình cao cấp tại Việt Nam. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, cật mật còn có khả năng điều hòa độ ẩm, hỗ trợ lọc không khí ở mức khá. Dáng cây đứng, không xòe tán rộng, tạo cảm giác trật tự và chắc chắn, đặc biệt phù hợp với những gia đình coi trọng sự ổn định, kỷ luật và giá trị bền lâu trong không gian sống.

3. Cây bàng Singapore tạo điểm nhấn thẩm mỹ và cảm giác đủ đầy

Bàng Singapore là lựa chọn quen thuộc của các không gian sống hiện đại. Lá to, dày, xanh bóng, dáng cây vươn thẳng tạo cảm giác đầy đặn và có trật tự. Loại cây này không chỉ giúp làm mềm các mảng tường lớn mà còn giúp không gian bớt trống trải. Với những căn nhà rộng, việc trồng bàng lá to giúp cân bằng thị giác, tránh cảm giác lạnh lẽo, điều mà người có điều kiện rất chú trọng.

4. Cây kim tiền biểu trưng cho sự sinh trưởng và ổn định

Kim tiền nổi tiếng vì sức sống bền bỉ, ít cần chăm sóc, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Nhưng lý do người giàu chuộng kim tiền không nằm ở tên gọi, mà ở hình dáng cây khỏe khoắn, lá dày, mọc đều, rất ít rụng. Một không gian có những chậu cây xanh khỏe mạnh mang lại cảm giác kiểm soát tốt cuộc sống, điều hành mọi thứ trơn tru. Đây là yếu tố tâm lý quan trọng giúp con người làm việc hiệu quả và ra quyết định tỉnh táo hơn.

5. Cây chuỗi ngọc đại diện cho sự hưởng thụ và cân bằng cảm xúc

Chuỗi ngọc tím gây ấn tượng bởi những chùm hoa rủ dài, màu tím dịu, nở thành từng tầng mềm mại. Khi trồng trong nhà hoặc gần khu vực cửa sổ, ban công, loài cây này tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh, giúp không gian trở nên sống động nhưng không rối. Về mặt sinh học, chuỗi ngọc tím là cây ưa sáng, quang hợp tốt, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Còn về cảm nhận không gian, các chùm hoa rủ liên tiếp tạo cảm giác dòng chảy liền mạch, liên tục, thứ mà giới chơi cây và kiến trúc thường xem là biểu trưng cho sự đủ đầy, không đứt đoạn.

Chăm sóc: Cây cần nhiều ánh sáng tự nhiên, nên đặt gần cửa sổ hoặc ban công thoáng. Tưới nước khi đất se khô, tránh úng. Định kỳ cắt tỉa sau mỗi đợt hoa để cây ra tán mới, hoa sai và đều hơn.

Trồng cây không làm giàu, nhưng tạo nền cho cuộc sống khá lên

Cây xanh không trực tiếp mang tiền bạc đến nhà. Tuy nhiên, một không gian sống trong lành, đẹp mắt và dễ chịu giúp con người khỏe hơn, bình tĩnh hơn và tập trung hơn. Đó chính là nền tảng để làm việc tốt, giữ năng lượng tích cực và duy trì cuộc sống ổn định lâu dài.

Trồng đúng cây, đặt đúng chỗ, chăm vừa đủ, đó không phải mê tín, mà là một dạng khôn ngoan trong cách xây dựng tổ ấm.

Theo: post.smzdm