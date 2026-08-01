Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 con giáp bước vào giai đoạn “ba lộc cùng mở”: Công việc thuận, tiền tích được và chuyện nhà cửa có tin vui

| | Sống

Trong giai đoạn cuối năm, một số con giáp được dự báo đón thời điểm vận trình khởi sắc trên nhiều phương diện. Không chỉ công việc có chuyển biến tích cực, khả năng tích lũy tài chính cũng được cải thiện, nhiều người còn có cơ hội hiện thực hóa kế hoạch liên quan đến nhà cửa hoặc nơi ở. Dưới đây là 5 con giáp được đánh giá nổi bật.

Tuổi Sửu: Càng bền bỉ càng hái quả ngọt

5 con giáp bước vào giai đoạn “ba lộc cùng mở”: Công việc thuận, tiền tích được và chuyện nhà cửa có tin vui - Ảnh 1.

Sau thời gian dài làm việc âm thầm, tuổi Sửu bắt đầu bước vào giai đoạn được ghi nhận nhiều hơn. Những dự án từng trì hoãn có dấu hiệu được tháo gỡ, người làm công việc chuyên môn hoặc kinh doanh đều có cơ hội mở rộng nguồn thu.

Điểm đáng chú ý là khả năng giữ tiền của tuổi Sửu cũng được cải thiện. Thay vì kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, họ bắt đầu hình thành khoản tích lũy ổn định. Với những người đang lên kế hoạch mua nhà, sửa nhà hoặc chuyển sang không gian sống mới, đây là thời điểm thuận lợi để tìm hiểu và chuẩn bị tài chính.

Tuổi Dậu: Thu nhập tăng, cơ hội nối tiếp

5 con giáp bước vào giai đoạn “ba lộc cùng mở”: Công việc thuận, tiền tích được và chuyện nhà cửa có tin vui - Ảnh 2.

Tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận trình tài lộc khá sáng trong giai đoạn này. Ngoài thu nhập chính ổn định hơn, nhiều người còn nhận được cơ hội làm thêm, ký kết hợp đồng hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nếu biết quản lý dòng tiền hợp lý, khoản tích lũy của tuổi Dậu sẽ tăng nhanh hơn dự kiến. Đồng thời, các kế hoạch liên quan đến bất động sản, mua sắm nội thất hoặc cải tạo nhà cửa cũng có nhiều tín hiệu tích cực.

Tuổi Tý: Quý nhân xuất hiện đúng lúc

5 con giáp bước vào giai đoạn “ba lộc cùng mở”: Công việc thuận, tiền tích được và chuyện nhà cửa có tin vui - Ảnh 3.

Sau những tháng khá áp lực, tuổi Tý bước vào giai đoạn có nhiều người sẵn sàng hỗ trợ. Đó có thể là cấp trên trao thêm cơ hội, đối tác mang đến dự án mới hoặc người thân giúp giải quyết khó khăn tài chính.

Nhờ công việc khởi sắc, dòng tiền cũng ổn định hơn trước. Với những gia đình đang mong muốn đổi chỗ ở, mua căn hộ đầu tiên hoặc hoàn thiện ngôi nhà còn dang dở, đây là khoảng thời gian đáng để cân nhắc triển khai kế hoạch.

Tuổi Thìn: Vận may đến từ những quyết định đúng thời điểm

5 con giáp bước vào giai đoạn “ba lộc cùng mở”: Công việc thuận, tiền tích được và chuyện nhà cửa có tin vui - Ảnh 4.

Tuổi Thìn có xu hướng đón nhiều thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Những quyết định từng khiến họ phân vân trước đây bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Không chỉ thu nhập cải thiện, tuổi Thìn còn có cơ hội gia tăng tài sản thông qua đầu tư thận trọng hoặc tích lũy dài hạn. Một số người có thể đón tin vui như nhận nhà mới, hoàn tất thủ tục mua bán hoặc tìm được nơi an cư phù hợp sau thời gian tìm kiếm.

Tuổi Hợi: Gia đạo yên ổn, tài chính khởi sắc

5 con giáp bước vào giai đoạn “ba lộc cùng mở”: Công việc thuận, tiền tích được và chuyện nhà cửa có tin vui - Ảnh 5.

Với tuổi Hợi, điều đáng quý nhất trong giai đoạn này là sự cân bằng. Công việc không còn quá nhiều biến động, thu nhập đều đặn giúp họ tự tin hơn trong việc lập kế hoạch tài chính.

Song song với đó, chuyện gia đình cũng có nhiều tín hiệu vui. Một số người sẽ sửa sang nhà cửa, mua thêm tài sản giá trị hoặc đón thành viên mới, tạo động lực để xây dựng cuộc sống ổn định hơn trong những năm tới.

Khi "ba lộc cùng mở", điều quan trọng vẫn là biết nắm bắt

Theo quan niệm tử vi phương Đông, "ba lộc cùng mở" tượng trưng cho ba phương diện cùng khởi sắc: sự nghiệp, tài lộc và gia đạo. Tuy nhiên, vận may chỉ là một yếu tố tham khảo.

Dù thuộc con giáp nào, việc nâng cao năng lực, quản lý chi tiêu hợp lý và chuẩn bị tài chính cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà, sửa nhà hay đầu tư cho gia đình vẫn là nền tảng giúp mỗi người biến cơ hội thành kết quả thực tế. Khi thời cơ đến đúng lúc và sự chuẩn bị đã sẵn sàng, những tin vui về công việc, tiền bạc và tổ ấm sẽ có nhiều khả năng trở thành hiện thực hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện khối chân đế tượng Phật có thể là cao nhất thế giới đang thành hình ở một ngọn núi của Thanh Hóa: Trên độ cao 585m

Phát hiện khối chân đế tượng Phật có thể là cao nhất thế giới đang thành hình ở một ngọn núi của Thanh Hóa: Trên độ cao 585m Nổi bật

Tin vui: Từ hôm nay 1/8, tỉnh này quyết định tặng tới hơn 1 tỷ đồng cho học sinh đạt giải quốc tế

Tin vui: Từ hôm nay 1/8, tỉnh này quyết định tặng tới hơn 1 tỷ đồng cho học sinh đạt giải quốc tế Nổi bật

3 loại cá nên hạn chế ăn để tránh nguy cơ ung thư: Nhiều gia đình Việt đang dùng

3 loại cá nên hạn chế ăn để tránh nguy cơ ung thư: Nhiều gia đình Việt đang dùng

16:18 , 01/08/2026
LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong

LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong

15:54 , 01/08/2026
Dò kim loại trên cánh đồng, từng phát hiện 3,5 kg vàng và 23,8 kg bạc trị giá hơn 113 tỷ đồng

Dò kim loại trên cánh đồng, từng phát hiện 3,5 kg vàng và 23,8 kg bạc trị giá hơn 113 tỷ đồng

15:50 , 01/08/2026
Gian lận thi ở Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực

Gian lận thi ở Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực

15:42 , 01/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên