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LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong

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Vẻ đẹp của"nàng Dae Jang Geum" không chỉ nằm ở gương mặt ít dấu vết tuổi tác mà còn ở cảm giác khỏe khoắn, thư thái toát ra từ bên trong.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Lee Young Ae lạikhiến người hâm mộ phải thốt lên rằng thời giandường như đã "bỏ quên" cô. Tại một sự kiện gần đây, nữ diễn viên 55 tuổi gây chú ý với làn da căngmọng, mịn màng như phát sáng dưới ánh đèn, vóc dángmảnh mai và thần thái rạng rỡ hiếm thấy ở độ tuổiU60. Hình ảnh được truyền thông Hàn Quốc và nhiều trang tin châu Á đăng tải nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của phụ nữ trung niên, bởi vẻ đẹp của"nàng Dae Jang Geum" không chỉ nằm ở gương mặt ít dấu vết tuổi tác mà còn ở cảm giác khỏe khoắn, thư thái toát ra từ bên trong.

LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong- Ảnh 1.
LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong- Ảnh 2.

Khác với nhiều ngôi sao theo đuổi hình ảnh trẻ trungbằng phong cách quá cầu kỳ, Lee Young Ae chọn vẻ đẹptối giản. Cô thường trang điểm nhẹ, để lộ kết cấu da tự nhiên và ưu tiên sự thanh lịch hơn là cố gắng"hack tuổi". Điều này khiến nhan sắc của cô được đánh giá là trẻ lâu một cách thuyết phục, không gượng ép.

Điều đáng nói là bí quyết của Lee Young Ae không nằm ở một phương pháp thần kỳ. Qua nhiều chia sẻ được truyền thông Hàn Quốc đăng tải trong những năm gần đây, nữ diễn viên duy trì lối sống vận động nhẹ nhàng, chú trọng cân bằng tinh thần với ba thói quen nổi bật: yoga, thiền định và đi bộ mỗi ngày. Đây cũng lànhững hoạt động được khoa học chứng minh có lợi cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Yoga

Trong số các bộ môn yêu thích, yoga được xem là nềntảng giúp Lee Young Ae duy trì vóc dáng thon gọn và thần thái nhẹ nhàng. Yoga không phải bài tập đốt calo quá mạnh, nhưng lại tác động sâu đến tư thế, độ dẻo dai và hệ thần kinh.

LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong- Ảnh 3.

Khi bước qua tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu mất dần khối cơ, cột sống dễ cong, vai cổ căng cứng vàgương mặt cũng có xu hướng kém tươi do tuần hoàn máu giảm. Các động tác kéo giãn, mở ngực, xoay cột sống và kiểm soát hơi thở trong yoga giúp cải thiện những vấn đề này.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập yoga đều đặn có thể:

Giảm nồng độ cortisol – hormone liên quan đến stress và lão hóa da. Cải thiện tuần hoàn máu, giúp da nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn. Tăng sức mạnh cơ trung tâm, hỗ trợ giữ vóc dáng gọn gàng. Cải thiện chất lượng giấc ngủ, yếu tố rất quan trọng đối với làn da.

Điểm thú vị là vẻ đẹp của Lee Young Ae không phải kiểu gầy khô mà là mảnh mai nhưng vẫn có độ mềm mại. Đây là kết quả thường thấy ở những người ưu tiên yoga hơn các bài tập cường độ quá cao trong thờigian dài.

Thiền định

Nhiều phụ nữ chăm dưỡng da nhưng lại quên rằng căng thẳng kéo dài có thể khiến khuôn mặt già đi nhanhhơn. Lee Young Ae được biết đến là người chú trọngsự cân bằng nội tâm và dành thời gian cho thiền định.

LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong- Ảnh 4.

Thiền không làm biến mất nếp nhăn ngay lập tức,nhưng khoa học cho thấy nó có thể tác động đến cáccơ chế liên quan đến lão hóa. Một số nghiên cứu ghinhận thực hành chánh niệm và thiền đều đặn giúp giảm stress, giảm phản ứng viêm và cải thiện cảm nhậnvề sức khỏe tinh thần.

Khi tâm trí bớt căng thẳng, cơ mặt cũng thư giãn hơn. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này ở Lee Young Ae: Nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu và gương mặt không có cảm giác mệt mỏi dù ở tuổi 55.

Với phụ nữ trung niên, thiền còn mang lại một lợiích rất thực tế: giảm ăn theo cảm xúc. Khi kiểm soát được stress, chúng ta ít có xu hướng tìm đến đồngọt, thức ăn nhiều chất béo hoặc thức khuya – nhữngyếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng và làn da.

Không cần thiền quá lâu. Chỉ 10–15 phút hít thởchậm, tập trung vào nhịp thở mỗi ngày cũng có thểgiúp hệ thần kinh chuyển sang trạng thái thư giãn tốthơn.

Đi bộ

Nếu phải chọn một thói quen dễ áp dụng nhất từ Lee Young Ae, đó có lẽ là đi bộ. Không cần phòng gym,không cần thiết bị đắt tiền, đi bộ vẫn là mộttrong những hình thức vận động được các tổ chức ytế khuyến khích cho mọi lứa tuổi.

LeeYoung Ae tuổi 55 vẫn đẹp thần thái, da mọng collagen: Từ lâu đã kết thân 3 bài tập chống già từ bên trong- Ảnh 5.

Đi bộ nhanh 30–45 phút mỗi ngày có thể giúp:

Tăng tiêu hao năng lượng và hỗ trợ giữ cân nặng ổn định. Cải thiện độ nhạy insulin. Tăng lưu thông máu đến da. Giảm nguy cơ bệnh tim mạch và suy giảm chức năng theo tuổi.

Đối với phụ nữ sau 50 tuổi, đi bộ còn đặc biệtcó lợi cho xương khớp và sức khỏe tim mạch. Khác vớicác bài tập nặng dễ gây chấn thương, đi bộ tạo áplực vừa phải lên hệ cơ xương, giúp duy trì khả năng vận động lâu dài.

Nhiều chuyên gia về lão hóa khỏe mạnh cho rằng sựđều đặn quan trọng hơn cường độ. Một người đi bộmỗi ngày trong nhiều năm thường nhận được lợi ích bền vững hơn người tập rất nặng nhưng ngắt quãng.

Vẻ đẹp "mướt mát" đến từ lối sống cân bằng

Nhìn Lee Young Ae ở tuổi 55, điều khiến phụ nữngưỡng mộ không chỉ là làn da đẹp mà là cảm giác êmdịu và khỏe mạnh. Yoga giúp cơ thể mềm mại, thiền giúp tinh thần thư thái, đi bộ giúp duy trì sức bền vàvóc dáng. Ba thói quen này kết hợp tạo nên một kiểu trẻ hóa từ bên trong – chậm nhưng bền vững.

Thông điệp đáng học nhất từ Lee Young Ae có lẽ là:phụ nữ không nhất thiết phải chạy theo những phương pháp chống lão hóa quá phức tạp. Ở tuổi U60, việc ngủ đủ, giảm stress, vận động nhẹ nhàng và duy trì tâmtrạng tích cực đôi khi lại là "mỹ phẩm" mạnh mẽnhất.

Và có lẽ vì thế, sau hơn 20 năm kể từ thời Nàng Dae Jang Geum, Lee Young Ae vẫn giữ được vẻ đẹp mà nhiều người gọi là "đẹp như được ánh sáng chiếutừ bên trong". Không ồn ào, không cố gắng níu kéo tuổi trẻ, cô chọn cách sống để cơ thể và tinh thần cùng trẻ lại theo năm tháng.

(Ảnh: Internet)

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

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