5 dấu hiệu ngôi nhà "phước báu" đang rời đi và cách hóa giải

Khi nhà ngôi nhà cần được "thanh lọc" lại cả về không gian lẫn tâm thế của người trong nhà?


Có những ngôi nhà dù bề ngoài sang trọng, nội thất đắt tiền, nhưng bước vào lại thấy lạnh lẽo, nặng nề. Trái lại, có những căn nhà rất giản dị mà ai đến cũng cảm thấy dễ chịu, ấm áp, muốn ở lại lâu. "Phước khí" của một ngôi nhà đôi khi không nằm ở vật chất, mà nằm ở năng lượng của những người sống trong đó. 

Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đã dần mất đi "phước", cần được "thanh lọc" lại cả về không gian lẫn tâm thế của người trong nhà.

1. Người trong nhà thường xuyên cãi vã, mất hòa khí

Khi phước còn, gia đạo an yên. Khi phước cạn, chuyện nhỏ cũng hóa to, lời nói vô tình cũng thành mũi dao. Nếu thời gian gần đây, trong nhà thường xuyên có tranh cãi, giận hờn, hiểu lầm thì đó có thể là dấu hiệu năng lượng tiêu cực đã bao trùm. Hãy giữ bình tĩnh, học cách nhường nhịn, tránh nói lời tổn thương trong lúc nóng giận. Mỗi ngày, dành ít phút cảm ơn và chúc phúc cho người thân của mình.

2. Vật nuôi, cây cối trong nhà yếu dần hoặc chết bất thường

Động vật và thực vật nhạy cảm hơn con người rất nhiều. Nếu cây trồng xanh tốt bỗng héo rũ dù được chăm kỹ, hoặc thú cưng thường ốm, bỏ ăn, đó là dấu hiệu trường khí trong nhà đang có vấn đề. Hãy mở cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, dọn bớt đồ đạc cũ kỹ, thay nước thường xuyên, đặt vài chậu cây tươi xanh hoặc vật phẩm phong thủy để tăng sinh khí.

3. Không khí trong nhà nặng nề, người ở thường mệt mỏi, mất ngủ

Dù nhà sạch sẽ, gọn gàng nhưng nếu bước vào vẫn thấy khó chịu, ngủ không ngon, làm việc kém tập trung… thì có thể năng lượng trong nhà đã "tắc nghẽn". Nhà có phước là nơi con người được nạp năng lượng, không phải bị rút kiệt. Dọn dẹp tổng thể, đặc biệt là góc khuất và phòng ngủ. Thắp hương trầm, bật nhạc nhẹ hoặc mở cửa sổ đón gió sáng sớm để "làm mới" không gian.

4. Tiền bạc thất thoát, làm mãi không dư

Không chỉ là chuyện kinh tế, mà là dấu hiệu "phước tài" đang rời đi. Có khi tiền đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, hoặc người trong nhà dễ gặp chuyện hao tổn vô lý: xe hỏng, bệnh vặt, đồ đạc liên tục hư. Hãy xem lại cách chi tiêu và thái độ với tiền bạc. Người biết cho đi đúng lúc, giúp người đúng chỗ thì phước lại quay về.

5. Ít tiếng cười, nhiều tiếng thở dài

Ngôi nhà có phước là nơi có tiếng cười, bữa cơm có hơi ấm, lời nói có sự quan tâm. Khi trong nhà dần vắng tiếng cười, mọi người ít nói chuyện, ai cũng mệt mỏi và chỉ muốn ra ngoài, đó là dấu hiệu rõ nhất rằng năng lượng "lành" đang cạn. Tạo những khoảnh khắc nhỏ để kết nối – cùng ăn, cùng xem phim, cùng trò chuyện. Đừng để ngôi nhà chỉ còn là nơi ngủ, mà hãy để nó lại là "tổ ấm".

Phước của ngôi nhà không phải do xây to hay sắm nhiều, mà do lòng người trong đó. Khi mỗi người sống tử tế, biết yêu thương, biết cảm ơn, thì tự nhiên "phước khí" lại quay về, và căn nhà sẽ trở thành nơi bình an nhất để trở về.

