5 học sinh được cứu sống khỏi đống đổ nát trong vụ sập trường ở Indonesia nhưng hy vọng tìm thêm người sống sót đang tắt dần

Theo nhà chức trách, Haikal được đưa đến bệnh viện với các vết thương mức độ trung bình. Nhưng khi công tác tìm kiếm tại Trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo, cách Jakarta khoảng 420 dặm về phía đông, bước sang ngày thứ tư hôm 2/10, giới chức Indonesia đã đưa ra quyết định đau lòng: chuyển từ giai đoạn cứu hộ sang giai đoạn thu hồi thi thể.

Trong nhiều ngày, các đội cứu hộ đã kiên nhẫn khoan đào qua đống đổ nát, bò bằng tay và đầu gối để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, dù biết rằng cấu trúc không ổn định có thể sụp đổ xuống họ bất cứ lúc nào.

Niềm vui và nỗi tuyệt vọng đan xen trong suốt nhiệm vụ giải cứu táo bạo: từng chút một, họ kéo được một số ít học sinh ra ngoài, trong khi các gia đình tuyệt vọng vẫn bấu víu vào hy vọng tìm thấy con em còn sống.

“Tôi cứ cầu nguyện, ‘Bismillah (nhân danh Chúa), con tôi mạnh mẽ, con tôi mạnh mẽ, con tôi mạnh mẽ,’” mẹ của Haikal, bà Dwi Ajeng Tyasusanti, chia sẻ với CNN Indonesia từ bệnh viện hôm thứ Năm. “Haikal đã thoát được... Vết thương của nó chỉ ở trên mặt, vài vết bầm ở chân.”

Haikal là một trong bảy thiếu niên được kéo ra khỏi một khoảng trống trong đống đổ nát hôm thứ Tư – nhưng có hai em đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. Hiện hy vọng đang dần tắt cho hàng chục bạn học của các em còn bị chôn vùi.

Tính đến sáng thứ Năm, nhà chức trách cho biết ít nhất năm người đã thiệt mạng và 59 người vẫn còn mất tích.

Hàng trăm người đổ ra các con đường gần hiện trường, và gia đình của những người mất tích tập trung tại một điểm hẹn gần đó để chờ tin tức, liên tục dò tên trên danh sách dán trên bảng thông báo.

Trong số đó có Umi Kulsum, 37 tuổi, đến từ đảo Madura ngoài khơi đông bắc Java. Con trai bà, Sulaiman Hadi, 15 tuổi, đang học tại trường thì vụ sập xảy ra.

Sulaiman là học sinh năm thứ ba tại Madrasah Tsanawiyah (trung học cơ sở).

“Tôi vẫn tin con trai tôi có thể được tìm thấy còn sống. Tôi chỉ mong các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy nó. Nó là đứa con duy nhất của tôi,” Kulsum nói với CNN, giọng đầy tuyệt vọng.

Kulsum, làm việc tại thủ đô Jakarta, đã vội vã đến Sidoarjo sau khi biết tin Sulaiman nằm trong danh sách mất tích. Lần cuối bà nói chuyện với con là ba ngày trước khi trường sập; khi ấy cậu nói rằng mình vẫn thấy hạnh phúc dù sống xa mẹ.

Phần lớn học sinh – các bé trai từ 12 đến 18 tuổi, chủ yếu đến từ gia đình thu nhập thấp – đang thực hiện lễ cầu nguyện buổi chiều vào thứ Hai thì phòng cầu nguyện bất ngờ sập xuống chôn vùi các em.

Một bà mẹ khác, cũng đau đớn, nói với CNN rằng bà ám ảnh khi nghĩ về những gì con mình phải chịu đựng dưới đống đổ nát và chỉ còn biết hy vọng vào một phép màu.

Ông Yudhi Bramantyo, Giám đốc hoạt động của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas), nói với CNN tối thứ Tư rằng không còn phát hiện thêm dấu hiệu sự sống nào.

“Tất cả những nạn nhân còn có thể giao tiếp với đội cứu hộ đều đã được đưa ra hôm nay từ hai khu vực tìm kiếm khác nhau,” Bramantyo cho biết.

Các đội đã dùng camera nhiệt để rà soát khu vực, nhưng không tìm thấy người sống sót nào khác.

Quan chức gặp gỡ gia đình hôm thứ Năm và thống nhất bắt đầu sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và thu hồi thi thể.

Việc dùng máy xúc và thiết bị cơ giới trước đó bị tạm dừng vì lo ngại tòa nhà không ổn định sẽ sụp thêm. Bramantyo cho biết việc này đồng nghĩa không còn cơ hội tìm thấy người sống sót bằng cách đào thủ công hoặc khoan hầm.

Công tác tìm kiếm càng phức tạp hơn sau khi một trận động đất xảy ra tại khu vực Sumenep, cách hiện trường khoảng 200 km vào thứ Ba. Nhà chức trách lo ngại chấn động đã khiến đống đổ nát nén chặt hơn.

Số người được cho là bị chôn vùi được điều chỉnh giảm xuống còn 59, từ 91 người hôm thứ Tư. Tuy nhiên, giới chức thừa nhận vẫn chưa rõ con số chính xác, do chỉ dựa vào danh sách học sinh điểm danh và báo cáo từ gia đình.

Ngôi trường nội trú này là một trong hàng nghìn Pesantren – trường Hồi giáo – trên khắp đất nước Indonesia, và thời điểm xảy ra thảm kịch công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Các đội cứu hộ đã thiết lập liên lạc với một nhóm học sinh mắc kẹt vào hôm thứ Ba, và đã luồn oxy, thức ăn, nước uống xuống dưới để giữ các em sống sót. Họ đào từng chút một một đường hầm hẹp – chỉ rộng 60 cm – để tiếp cận nhóm học sinh này.

Ngay trước 3 giờ chiều thứ Tư, họ đưa được thi thể của một trong bảy thiếu niên ra ngoài. Ít phút sau, Haikal được kéo ra còn sống. Basarnas cho biết sự sống sót của em là nhờ các nhân viên luôn duy trì trò chuyện và cung cấp thức ăn, nước uống cho đến khi em được giải cứu.

Trong suốt sáu giờ tiếp theo, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc trong đường hầm hẹp cho đến khi tất cả bảy em đều được đưa ra. Đến 8 giờ 20 tối, một cậu bé tên Saiful Rozi được cứu trong tình trạng ổn định, và là học sinh cuối cùng còn sống được đưa ra vào ngày hôm đó.

Nguồn: CNN