5 kiểu ho rất có thể là tín hiệu nhiều khối u ác tính muốn "xâm chiếm" toàn bộ cơ thể

Ho là một phản xạ tự nhiên giúp làm sạch đường thở, thường liên quan đến cảm lạnh, dị ứng hoặc hút thuốc. Tuy nhiên, nếu cơn ho kéo dài, có tính chất bất thường, nó có thể là tín hiệu từ các khối u ác tính đang muốn "xâm chiếm" cơ thể, không chỉ là ở phổi mà còn ở nhiều cơ quan khác. Việc nhận diện và phân biệt các kiểu ho nguy hiểm này là chìa khóa để phát hiện ung thư sớm.

Dưới đây là 5 kiểu ho bất thường mà bạn cần hết sức cảnh giác, bởi chúng rất có thể là tín hiệu từ khối u:

1. Ho ra máu hoặc ho lẫn đờm có máu

Đây là một trong những dấu hiệu nguy hiểm nhất. Ho ra máu có thể là ho ra máu tươi, dây máu lẫn trong đờm, hoặc đờm có màu nâu gỉ sét. Tình trạng này khác biệt hoàn toàn với máu nhỏ chảy từ nướu họng.

Ảnh minh họa

Mặc dù có thể do lao phổi hoặc viêm phế quản nặng, nhưng ho ra máu dai dẳng là triệu chứng kinh điển của ung thư phổi và ung thư thanh quản/họng. Khối u phát triển làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong đường hô hấp, gây chảy máu. Ngoài ra, nó cũng có thể là dấu hiệu ung thư thực quản hoặc ung thư dạ dày đã gây chảy máu và trào ngược lên đường hô hấp.

2. Ho khan kéo dài không thuyên giảm (Hơn 8 tuần)

Ho kéo dài hơn 8 tuần (ho mạn tính) cần được xem xét nghiêm túc. Đặc biệt là ho khan, không có đờm, không giảm khi dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc ho thông thường.

Ho khan dai dẳng là một triệu chứng phổ biến của ung thư phổi khi khối u kích thích đường thở. Tuy nhiên, nó còn là dấu hiệu của ung thư tuyến giáp hoặc ung thư hạch khi các khối u hoặc hạch bạch huyết ở vùng cổ và trung thất phát triển, chèn ép lên khí quản hoặc các dây thần kinh điều khiển phản xạ ho.

3. Ho kèm theo khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói kéo dài

Nếu cơn ho của bạn đi kèm với tình trạng khàn giọng, yếu giọng hoặc mất giọng kéo dài hơn hai tuần, đây là một tín hiệu cảnh báo quan trọng về tổn thương thần kinh hoặc chèn ép cơ học.

Ảnh minh họa

Ung thư có thể gây ra triệu chứng này theo hai cách:

- Ung thư thanh quản hoặc ung thư vòm họng xâm lấn trực tiếp vào dây thanh âm.

- Ung thư phổi (đặc biệt là ở thùy trên) hoặc ung thư thực quản chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược, dây thần kinh điều khiển dây thanh âm. Sự chèn ép này làm liệt một bên dây thanh âm, gây khàn tiếng và ho.

4. Ho kèm theo đau ngực hoặc đau lưng dai dẳng

Ho thường gây đau cơ ngực nhẹ, nhưng nếu bạn bị đau ngực, đau vai hoặc đau lưng dai dẳng, cố định tại một vị trí và cơn đau tăng lên khi ho, đây là dấu hiệu nguy hiểm.

Cơn đau này thường là bằng chứng của khối u đã xâm lấn màng phổi hoặc di căn xương sườn/xương sống. Đó có thể là ung thư phổi đã lan rộng hoặc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt di căn đến xương. Cơn đau không thuyên giảm khi nghỉ ngơi và có tính chất dai dẳng là đặc điểm khác biệt so với đau cơ thông thường.

Ảnh minh họa

5. Ho kèm theo sụt cân, mệt mỏi và sốt nhẹ

Ho đi kèm với các triệu chứng toàn thân như sụt cân không giải thích được, mệt mỏi suy nhược và sốt nhẹ về đêm (sốt không do nhiễm trùng) là dấu hiệu cảnh báo khối u đã ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Bộ ba triệu chứng này là dấu hiệu cảnh báo phổ biến của nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư hạch (Lymphoma), ung thư phổi và ung thư thận. Khối u giải phóng các chất hóa học làm tăng cường trao đổi chất, gây ra sốt và sụt cân, trong khi ho chỉ là một phần của chuỗi phản ứng toàn thân.